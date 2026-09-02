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Hollandi keskpank viis 86 tonni kulda USA-st ja Kanadast Londonisse

Välismaa
Kullakang
Kullakang Autor/allikas: ERR
Välismaa

Hollandi keskpank teatas kolmapäeval, et viis kasvavate geopoliitiliste pingete tõttu 86 tonni oma kullareservist USA-st ja Kanadast Londonisse.

Keskpanga teatel on Londonis hoitavate kullavarudega lihtsam kaubelda kui New Yorgis ja Ottawas hoitavatega.

"See teeb selle Hollandi keskpanga jaoks kriisiolukorras kiiremini kasutuselevõetavaks," teatas pank avalduses.

"Selle sammuga oleme parandanud kullavarude kasutatavust. Eeldame, et meil ei ole kunagi vaja kulda kasutada, kuid sellegipoolest on vaja tugevdada oma vastupidavust ja valmisolekut," ütles keskpanga president Olaf Sleijpen.

Keskpanga teatel ulatus Hollandi kulla kogus 2025. aasta lõpus 612,4 tonnini ja selle väärtus oli 72,2 miljardit eurot.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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