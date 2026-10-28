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Hispaanias sai kahe kiirrongi kokkupõrkes surma vähemalt 46 inimest

Välismaa
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Hispaania rongiõnnetuse tagajärjel paiskusid vagunid rööbastelt.
Hispaania rongiõnnetuse tagajärjel paiskusid vagunid rööbastelt. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Hispaanias põrkasid kolmapäeval kokku kaks kiirrongi, õnnetuses hukkus vähemalt 46 inimest ja mitukümmend sai viga.

"Liiklus Madridist Andaluusiasse viival kiirraudteeliinil on peatatud pärast seda, kui üks rong sõitis teisele tagant otsa," teatas raudteetaristu ettevõte Adif kolmapäeval sotsiaalmeediaplatvormil X.

Hispaania riigile kuuluva raudtee-ettevõtte Renfe rong ja eraettevõtte Iryo rong põrkasid kokku veidi pärast kella üheksat hommikul kohaliku aja järgi pealinnast Madridist riigi lõunaosas asuvasse Andaluusia piirkonda Sevillasse viival raudteeliinil. Castilla-La Mancha piirkonna valitsuse pressiesindaja sõnul sõitis kokkupõrke tagajärjel rööbastelt maha kaks Iryo rongi vagunit.

Kohaliku omavalitsuse allika sõnul hukkus kokkupõrkes vähemalt 10 inimest. Õnnetuse põhjust ja vigastatute arvu alles selgitatakse. Kohalikud võimud teatasid veidi hiljem, et õnnetuse tagajärjel sai surma vähemalt 46 inimest.

Castilla-La Mancha piirkondliku telekanali videokaadritel oli näha rööbastelt maha sõitnud rongi, millest vähemalt üks vagun oli jäänud pidama raudteetammile. Õnnetuskohas vedelesid väändunud metallitükid, purunenud paneelid ja muud rusud.

Õnnetus juhtus üheksa kuud pärast seda, kui samade ettevõtete kiirrongid põrkasid kokku samal raudteeliinil. Toona hukkus 46 inimest.

Jaanuaris toimunud õnnetuses sõitis üks rong rööbastelt maha ja põrkas kokku vastutuleva rongiga Córdoba provintsis Adamuz'i lähedal. Juhtum vallandas arutelu selle üle, kui palju on viimastel aastatel investeeritud raudteede hooldusesse.

Lähedal asuva Urda linna linnapea Manuel Galan ütles raadiojaamale Cadena SER, et päästeteenistused palusid linnavalitsusel valmistada ette hädaolukorra lahendamiseks mõeldud ruumid, sealhulgas spordihall, kus saaks majutada reisijaid ja vigastatuid.

Hispaania valitsuse veebilehel avaldatud peaminister Pedro Sáncheze päevakava kohaselt olid kõik tema kolmapäevased kohustused tühistatud. Opositsiooniline Rahvapartei tühistas samuti kõik valimiskampaania üritused, ütles partei pressiesindaja.

Hispaanias toimuvad 29. novembril erakorralised valimised, millega populaarsust kaotav peaminister Pedro Sánchez  püüab oma mandaati tugevdada.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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