Olümpiakomitee alustas multihalli projekti ettevalmistusfaasi

Eesti olümpiakomitee (EOK) alustas multifunktsionaalse halli arenduse ettevalmistusfaasi, mille eesmärk on selgitada välja Eestile sobiv ja majanduslikult põhjendatud lahendus rahvusvaheliste spordi- ja suursündmuste korraldamiseks.

Tegemist on analüüsi- ja eeltöö etapiga, mitte ehitusprojektiga, teatas EOK.

EOK peasekretär Kristo Tohver ütles, et organisatsioon liigub projektiga edasi targalt, mitte kiiresti.

"Eesmärk on jõuda 2026. aastaks konkreetse lähteülesandeni ja 2027. aastaks äriplaanini. Nüüdsest algavad ettevalmistavad analüüsid, kus kaardistame võimalikke asukohti, halli suurust, spordialade vajadusi ning võrdleme erinevaid lahendusi lähiriikide kogemustega. Täna on veel vara rääkida konkreetsetest kriteeriumidest," lausus Tohver.

Multifunktsionaalse halli projektijuht on rahvusvahelise spordikorralduse kogemusega Helen Veermäe, kes on varem töötanud Eesti võrkpalliliidu peasekretärina ning kuulub Euroopa võrkpalliliidu komisjoni, ParaVolley Europe'i ja Eesti paralümpiakomitee juhatusse.

"EOK ei hakka halli ehitama, vaid juhib vajaduse, mõju ja rahastusmudeli selgitamise protsessi," ütles Veermäe. "Vaadates teiste riikide kogemusi, on selge, et tegemist oleks Eesti riigile väga olulise investeeringuga, mis õige ärimudeli korral süstib positiivsust Eesti majandusse. Ärme karda mõelda julgelt ja suurelt."

Rahvusvahelise konsultandina nõustab projekti Mika Sulin (Soome), spordi- ja suurürituste valdkonna ekspert, kellel on üle 30 aasta kogemust spordiorganisatsioonide juhtimises, rahvusvaheliste areenide arendamisel ja suurturniiride korraldamisel.

Sulin on töötanud Soome olümpiakomitee peasekretärina ning 2022. aasta jäähoki maailmameistrivõistluste korralduskomitee võtmeisikuna. Ta on olnud seotud mitmete Euroopa suurte multifunktsionaalsete spordi- ja kultuurikeskuste arendamisega linnades, nagu Hamburg, Praha, Helsingi, Riia, Vilnius ja Tampere, kus on ellu viidud ligi kahe miljardi euro väärtuses projekte. Lisaks on tal pikaajaline koostöökogemus suurürituste ja kontserdikorraldajatega ning ta nõustab regulaarselt erinevaid linnu ja spordiorganisatsioone sporditaristu arendamisel ja rahastusmudelite kujundamisel.

Multifunktsionaalse halli vajaduse põhjendab EOK laiemalt spordi rolliga ühiskonnas.

"Spordimaastik on edukas siis, kui meil on tipptegijad, tippsündmused ja taristu, kus neid korraldada," lausus Tohver. "Suurhall looks Eestile võimaluse võõrustada mitte ainult suuri rahvusvahelisi spordisündmusi, vaid ka suurkontserte ja konverentse, mis toovad nii majanduslikku mõju kui ka nähtavust kogu riigile."

EOK strateegia 2025–2030 järgi on sporditaristu arendamine üks organisatsiooni prioriteete, eesmärgiga tagada, et suured investeeringud sünniksid teadlikult, koostöös ja pikaajalise vaatega.