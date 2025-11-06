X!

Olümpiakomitee alustas multihalli projekti ettevalmistusfaasi

Eesti
EOK peasekretär Kristo Tohver.
EOK peasekretär Kristo Tohver. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Eesti olümpiakomitee (EOK) alustas multifunktsionaalse halli arenduse ettevalmistusfaasi, mille eesmärk on selgitada välja Eestile sobiv ja majanduslikult põhjendatud lahendus rahvusvaheliste spordi- ja suursündmuste korraldamiseks.

Tegemist on analüüsi- ja eeltöö etapiga, mitte ehitusprojektiga, teatas EOK.

EOK peasekretär Kristo Tohver ütles, et organisatsioon liigub projektiga edasi targalt, mitte kiiresti.

"Eesmärk on jõuda 2026. aastaks konkreetse lähteülesandeni ja 2027. aastaks äriplaanini. Nüüdsest algavad ettevalmistavad analüüsid, kus kaardistame võimalikke asukohti, halli suurust, spordialade vajadusi ning võrdleme erinevaid lahendusi lähiriikide kogemustega. Täna on veel vara rääkida konkreetsetest kriteeriumidest," lausus Tohver.

Multifunktsionaalse halli projektijuht on rahvusvahelise spordikorralduse kogemusega Helen Veermäe, kes on varem töötanud Eesti võrkpalliliidu peasekretärina ning kuulub Euroopa võrkpalliliidu komisjoni, ParaVolley Europe'i ja Eesti paralümpiakomitee juhatusse.

"EOK ei hakka halli ehitama, vaid juhib vajaduse, mõju ja rahastusmudeli selgitamise protsessi," ütles Veermäe. "Vaadates teiste riikide kogemusi, on selge, et tegemist oleks Eesti riigile väga olulise investeeringuga, mis õige ärimudeli korral süstib positiivsust Eesti majandusse. Ärme karda mõelda julgelt ja suurelt."

Rahvusvahelise konsultandina nõustab projekti Mika Sulin (Soome), spordi- ja suurürituste valdkonna ekspert, kellel on üle 30 aasta kogemust spordiorganisatsioonide juhtimises, rahvusvaheliste areenide arendamisel ja suurturniiride korraldamisel.

Sulin on töötanud Soome olümpiakomitee peasekretärina ning 2022. aasta jäähoki maailmameistrivõistluste korralduskomitee võtmeisikuna. Ta on olnud seotud mitmete Euroopa suurte multifunktsionaalsete spordi- ja kultuurikeskuste arendamisega linnades, nagu Hamburg, Praha, Helsingi, Riia, Vilnius ja Tampere, kus on ellu viidud ligi kahe miljardi euro väärtuses projekte. Lisaks on tal pikaajaline koostöökogemus suurürituste ja kontserdikorraldajatega ning ta nõustab regulaarselt erinevaid linnu ja spordiorganisatsioone sporditaristu arendamisel ja rahastusmudelite kujundamisel.

Multifunktsionaalse halli vajaduse põhjendab EOK laiemalt spordi rolliga ühiskonnas.

"Spordimaastik on edukas siis, kui meil on tipptegijad, tippsündmused ja taristu, kus neid korraldada," lausus Tohver. "Suurhall looks Eestile võimaluse võõrustada mitte ainult suuri rahvusvahelisi spordisündmusi, vaid ka suurkontserte ja konverentse, mis toovad nii majanduslikku mõju kui ka nähtavust kogu riigile."

EOK strateegia 2025–2030 järgi on sporditaristu arendamine üks organisatsiooni prioriteete, eesmärgiga tagada, et suured investeeringud sünniksid teadlikult, koostöös ja pikaajalise vaatega.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:06

EOK alustab alustab multifunktsionaalse halli projekti ettevalmistusfaasi

16:02

Valimistulemuste välja kuulutamise aega ei ole veel teada

15:59

Ott Laanemets: Vene-Ukraina sõja õppetunnid Mustal merel

15:54

Veel üks Macroni endine liitlane asus presidenti teravalt kritiseerima

15:48

Tänak on tuleviku osas otsuse teinud: tiim otsustab, millal välja kuulutada

15:45

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

15:43

Olümpiakomitee alustas multihalli projekti ettevalmistusfaasi

15:37

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

15:30

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

15:18

Eesti võrkpallikoondis alustab MM-i Serbia vastu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

14:22

Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

05.11

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

05.11

Kolmapäeval näeb viimaste aastate suurimat ja eredaimat superkuud

05.11

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

05.11

Kohus võttis Oleg Bessedini vahi alla

07:41

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

05.11

Michal: Reinsalu sõna on aus nagu Venemaa valimised

05.11

Sõja 1351. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

05.11

Mehed saavad isaks aina hiljem

ilmateade

loe: sport

16:06

EOK alustab alustab multifunktsionaalse halli projekti ettevalmistusfaasi

15:48

Tänak on tuleviku osas otsuse teinud: tiim otsustab, millal välja kuulutada

15:18

Eesti võrkpallikoondis alustab MM-i Serbia vastu

14:43

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna

loe: kultuur

13:32

Galerii: Tallinnas toimus esimene rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

13:03

Headreadi raamatuaasta blogi: Marek Tamme "Vestlused Lotmaniga"

12:56

Jarmo Reha: elasin "Mo Papa" peategelase Eugenina kuu aega

12:10

Arhitektuurimuuseumi vestlussari uurib muuseumide rolli vaimse tervise toetamisel

loe: eeter

15:37

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

14:14

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

13:11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

12:14

Galerii ja video: Eesti Laul 2026 tutvustas osalejaid Uuendatud

Raadiouudised

12:35

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

11:45

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

09:50

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

09:25

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

05.11

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassilõigul käivad geoloogilised uuringud

05.11

Päevakaja (05.11.2025 18:00:00)

05.11

ELi kliimakokkulepe sündis tänu eesmärgi lahjendamisele

05.11

Ekovir sai prügikelmuse katse eest trahvi

05.11

Raadiouudised (05.11.2025 15:00:00)

05.11

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo