Hussar: Eesti 200-l on veel piisavalt püssirohtu

Eesti 200-l on veel piisavalt püssirohtu, et riigikogu valimistel osaleda, aga toetuse tõstmiseks on vaja tugevaid ideid, uusi inimesi ning raha, ütles riigikogu esimees ja endine Eesti 200 juht Lauri Hussar veebisaates "Otse uudistemajast".

"Mina ütlen väga selgelt paari asja, kuidas on võimalik erakonna toetust tõsta. Kindlasti on olulisi, haaravaid ja tugevaid ideid tarvis. On vaja kaasata uusi inimesi, kes seda ideed toetavad ja siis on loomulikult vaja kaasata vahendeid. Kolm aastat tagasi mul õnnestus seda teha erakonna esimehena ja meil õnnestus teha väga hea tulemus riigikogu valimistel, selle kinnituseks oli 14 kohta. Ma usun, et selline mudel töötab ka täna, tuleb lihtsalt väga julgelt ja kindlalt oma seisukohad välja tuua," ütles Hussar.

Hussar lisas, et usub, et ka praegune esimees Kristina Kallas töötab sama eesmärgi nimel.

Eesti 200 volikogu tegi nädalavahetusel avalduse, milles ütles, et Eesti vajab kursimuutust.

"Eesti majanduse väljakutse ei ole maksumäärade üle vaidlemine. Eesti majandus vajab struktuurseid muutusi valdkondades nagu maksupoliitika, tööjõuturg ja pensionisüsteem, mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Eesti ei saa jääda vananeva ühiskonna ja kasvava maksukoormuse lõksu lihtsalt seetõttu, et poliitikud kardavad teha ebapopulaarseid otsuseid," seisis volikogu avalduses.

Hussari sõnul ongi vaja vaadata laiemat pilti. "Kui me vaatame täna lihtsalt ühte konkreetset fakti, et me oleme oluliselt suurendanud investeeringuid teadus- ja arendustegevusse – seda on teinud riik, seda on teinud ka eraettevõtted –, siis samal ajal me näeme, et meie tootlikkus Eestis ei ole kasvanud. See on püsinud paigal, isegi natukene taandarengut teinud. Järelikult me peame vaatama natukene laiemalt seda pilti, kas meil on võimalik siin muuta, kas maksustamises midagi, et ettevõtetel läheks paremini, et tootlikkus tõuseks. Et see, mida me teeme ettevõtlikkuse ja tootlikkuse tõstmiseks, kannaks ka vilja. Eesti 200 on ettevõtjatega aru pidamas ja ma usun, et juba septembris, võib-olla juba augustis, on meil olemas väga selge plaan, kuidas edasi liikuda. Kindlasti tasub siin vaadata sellistele laiematele probleemidele otsa ja pakkuda väga konkreetseid lahendusi, sellest ju suur osa poliitikast koosneb," rääkis Hussar.

Hussar ei öelnud otsesõnu, et Reformierakonnaga välja töötatud lahendused ei ole olnud piisavad, ent märkis, et nüüd on vaja astuda samm edasi.

"Need on olnud kindlasti väga tõhusad, aga nüüd me peaksime järgmise sammu veel edasi astuma.

Meil on kõik need võimalused täna olemas, vaadata ka pikemas perspektiivis. Ega see pikema perspektiivi leidmise vajadus ei ole meil kadunud. Me peame vaatama ka, kuidas me suudame valimistsüklite üleselt natukenegi kaugemale projitseerida oma tegevusi," lisas ta.

Seda, et Hussar ise võiks presidendiks kandideerida, ta ei kinnitanud, aga ei lükanud ka ümber.

"Minul on täna väga selge ülesanne töötada Eesti Vabariigi riigikogu esimehena ja seda kuni mandaadi täitumiseni. Ma luban teile, et ma keskendun sellele täie tõsidusega, sellepärast et riigikogu on täna kindlasti oluliselt tõhusam, toimivam ja efektiivsem, kui ta oli veel mõned ajad tagasi, kui me nägime seda, et istungijärgu jooksul vähemalt korra toimus laiaulatuslik obstruktsioon, üks kõige laiemaid obstruktiivseid laineid leidis aset selle koosseisu alguses, siis riigikogu juhatuse järjestikuste otsuste tulemusena me oleme suutnud sellele piiri panna," ütles Hussar.

Riigikogu valimistel kandideerimise teemal oli ta oluliselt konkreetsem. "Ma usun küll. Selles mõttes see tee on jalge alla võetud ja tuleb seda teed käia," ütles Hussar.

Ta lisas, et kandideerib riigikogu valimistel Eesti 200 ridades. "Täna ma olen Eesti 200 liige ja loomulikult ma usun, et Eesti 200-l on veel piisavalt püssirohtu, et tõestada, et see, milleks me poliitikasse tulime, on jätkuvalt äärmiselt oluline ja ma loodan, et see Eesti inimesi ka kõnetab," ütles Hussar veel.