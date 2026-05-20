X!

Hussar: Eesti 200-l on veel piisavalt püssirohtu

Eesti
Eesti 200 volikogu kogunes pühapäeval. Kristina Kallas kõnet pidamas.
Eesti 200 volikogu kogunes pühapäeval. Kristina Kallas kõnet pidamas. Autor/allikas: Jaana Hinno
Eesti

Eesti 200-l on veel piisavalt püssirohtu, et riigikogu valimistel osaleda, aga toetuse tõstmiseks on vaja tugevaid ideid, uusi inimesi ning raha, ütles riigikogu esimees ja endine Eesti 200 juht Lauri Hussar veebisaates "Otse uudistemajast".

"Mina ütlen väga selgelt paari asja, kuidas on võimalik erakonna toetust tõsta. Kindlasti on olulisi, haaravaid ja tugevaid ideid tarvis. On vaja kaasata uusi inimesi, kes seda ideed toetavad ja siis on loomulikult vaja kaasata vahendeid. Kolm aastat tagasi mul õnnestus seda teha erakonna esimehena ja meil õnnestus teha väga hea tulemus riigikogu valimistel, selle kinnituseks oli 14 kohta. Ma usun, et selline mudel töötab ka täna, tuleb lihtsalt väga julgelt ja kindlalt oma seisukohad välja tuua," ütles Hussar.

Hussar lisas, et usub, et ka praegune esimees Kristina Kallas töötab sama eesmärgi nimel.

Eesti 200 volikogu tegi nädalavahetusel avalduse, milles ütles, et Eesti vajab kursimuutust.

"Eesti majanduse väljakutse ei ole maksumäärade üle vaidlemine. Eesti majandus vajab struktuurseid muutusi valdkondades nagu maksupoliitika, tööjõuturg ja pensionisüsteem, mis praegusel kujul ei ole pikalt jätkusuutlik. Eesti ei saa jääda vananeva ühiskonna ja kasvava maksukoormuse lõksu lihtsalt seetõttu, et poliitikud kardavad teha ebapopulaarseid otsuseid," seisis volikogu avalduses.

Hussari sõnul ongi vaja vaadata laiemat pilti. "Kui me vaatame täna lihtsalt ühte konkreetset fakti, et me oleme oluliselt suurendanud investeeringuid teadus- ja arendustegevusse – seda on teinud riik, seda on teinud ka eraettevõtted –, siis samal ajal me näeme, et meie tootlikkus Eestis ei ole kasvanud. See on püsinud paigal, isegi natukene taandarengut teinud. Järelikult me peame vaatama natukene laiemalt seda pilti, kas meil on võimalik siin muuta, kas maksustamises midagi, et ettevõtetel läheks paremini, et tootlikkus tõuseks. Et see, mida me teeme ettevõtlikkuse ja tootlikkuse tõstmiseks, kannaks ka vilja. Eesti 200 on ettevõtjatega aru pidamas ja ma usun, et juba septembris, võib-olla juba augustis, on meil olemas väga selge plaan, kuidas edasi liikuda. Kindlasti tasub siin vaadata sellistele laiematele probleemidele otsa ja pakkuda väga konkreetseid lahendusi, sellest ju suur osa poliitikast koosneb," rääkis Hussar.

Hussar ei öelnud otsesõnu, et Reformierakonnaga välja töötatud lahendused ei ole olnud piisavad, ent märkis, et nüüd on vaja astuda samm edasi.

"Need on olnud kindlasti väga tõhusad, aga nüüd me peaksime järgmise sammu veel edasi astuma.

Meil on kõik need võimalused täna olemas, vaadata ka pikemas perspektiivis. Ega see pikema perspektiivi leidmise vajadus ei ole meil kadunud. Me peame vaatama ka, kuidas me suudame valimistsüklite üleselt natukenegi kaugemale projitseerida oma tegevusi," lisas ta.

Seda, et Hussar ise võiks presidendiks kandideerida, ta ei kinnitanud, aga ei lükanud ka ümber.

"Minul on täna väga selge ülesanne töötada Eesti Vabariigi riigikogu esimehena ja seda kuni mandaadi täitumiseni. Ma luban teile, et ma keskendun sellele täie tõsidusega, sellepärast et riigikogu on täna kindlasti oluliselt tõhusam, toimivam ja efektiivsem, kui ta oli veel mõned ajad tagasi, kui me nägime seda, et istungijärgu jooksul vähemalt korra toimus laiaulatuslik obstruktsioon, üks kõige laiemaid obstruktiivseid laineid leidis aset selle koosseisu alguses, siis riigikogu juhatuse järjestikuste otsuste tulemusena me oleme suutnud sellele piiri panna," ütles Hussar.

Riigikogu valimistel kandideerimise teemal oli ta oluliselt konkreetsem. "Ma usun küll. Selles mõttes see tee on jalge alla võetud ja tuleb seda teed käia," ütles Hussar.

Ta lisas, et kandideerib riigikogu valimistel Eesti 200 ridades. "Täna ma olen Eesti 200 liige ja loomulikult ma usun, et Eesti 200-l on veel piisavalt püssirohtu, et tõestada, et see, milleks me poliitikasse tulime, on jätkuvalt äärmiselt oluline ja ma loodan, et see Eesti inimesi ka kõnetab," ütles Hussar veel.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:06

Uus kunstmuna teeb teadlased ettevaatlikuks

15:06

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

14:54

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks Uuendatud

14:43

Neandertallaste geenipärand kasvatab inimeste viiruskoormust

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

14:38

Reuters: USA plaanib vähendada kriisideks NATO käsutusse antavaid vägesid

14:36

Anita Staub: betoonist, üheülbastumisest ja mälukaotusest

14:23

Tallinn tahab käima panna kahesuunalised trammid

14:19

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Urmas Reinsalu

14:15

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

19.05

Telegraph: Ukraina tõi droonirünnakutega sõja moskvalaste igapäevaellu

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

ilmateade

loe: sport

14:42

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

13:59

Rahvusstaadioni niitmine tähendab hooldajale pea kümmet kõnnikilomeetrit

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

loe: kultuur

13:45

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

loe: eeter

13:23

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

11:59

Kumu suures saalis näituse avav Kristi Kongi: panin gaasi põhja

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

19.05

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo