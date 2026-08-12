X!

Hussar: Madise ei soovi ülesseadmiseks 68 häält, vaid riigikogu leere ületavat toetust

Eesti
Foto: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Riigikogu esimehe Lauri Hussari sõnul ei soovi õiguskantsler Ülle Madise, et tema ülesseadmiseks presidendikandidaadiks oleks vaja kaht kolmandikku parlamendi hääli, vaid et hääli oleks vähemalt 21, kuid leere ületavalt ehk nii koalitsioonist kui ka opositsioonist. Hussari sõnul ei pea Madise kandideerimiseks õiguskantsleri ametist loobuma ning samuti on ta andnud lubaduse tulla fraktsioonidega kohtuma enne kandidaatide esitamise perioodi.

Hussar rääkis kolmapäeval "Vikerhommikus", et teisipäeval arutati riigikogu vanematekogus arutati, mida tähendab Madise kirjas olnud väljend, et ta on valmis kandideerima, kui riigikogu liikmed piisavas enamuses leiavad, et ta peaks riigi teenimist jätkama presidendina. Tema sõnul oli fookuses, mida tähendab "piisavas enamuses", aga arutelu kestis siiski vähem kui Martin Helme öeldud pool tundi.

"Ma küsisin seda ka Ülle käest ja Ülle ütles loomulikult, et kui neid allkirju on vähem kui kaks kolmandikku, mis on presidendivalimiseks vajalik, siis see ei ole kuidagi kandideerimist välistav tegur. Ja lõppkokkuvõttes Ülle pidas silmas ainult seda, et oleks leere ületav ja laiapõhjaline ehk nii koalitsiooni kui ka opositsiooni puudutav kandidaadi esitamine. Ja täna me hakkamegi allkirju koguma, et Ülle Madise kandidatuur üles seada."

Hussar rääkis, et Ülle Madise on meedia vahendusel öelnud veel, et kui riigikogu liikmed seavad teda presidendikandidaadina üles ja selleks on vaja 21 allkirja, siis ta loomulikult annab sellele jaatava vastuse.

"Seda kõike on tarvis selleks, et tema tänase õiguskantslerina saaks end käsitleda väga tõsiseltvõetava kandidaadina, kes ei ole ise kandidaadi kandidaadi staatuses käinud erakondadelt toetust palumas, vaid erakonnad on ise jõudnud selleni, et meil on üks suurepärane kandidaat järgmiseks Eesti presidendiks. Ja meie otsime talle laiapindset toetust, et ta õiguskantslerina erapooletu ja sõltumatuna saaks tulla kandideerima."

Küsimusele, kas allkirjade kokkusaamise järel saab Madise tulla õiguskantslerina fraktsioonidega kohtuma või ta peab oma ameti maha panema või peatama, vastas Hussar, et õiguskantsler Madise ise ütles teisipäeval ise ERR-i portaalile, et kui talle väga selge ettepanek tehakse, siis loomulikult ta kohtub riigikogu fraktsioonidega. Ja see võib leida aset enne seda, kui algab kandidaati ülesseadmise periood."

Kandidaatide esitamine on perioodil 21. kuni 24 . august.

"Õiguskantsler kindlasti ei pea oma ametist lahkuma selleks, et kandideerida Eesti Vabariigi presidendiks. Põhiseadus ütleb väga selgelt, et mingisuguseid piiranguid siin õiguskantslerile ei ole. Piiranguid ei ole ka õiguskantsleri seaduses. Põhiseadus ütleb veel üht väga olulist asja, et Vabariigi Presidendiks valimisel lõppevad presidendi kõik ametiülesanded teistes ametites. See annab meile väga selge teekaardi, kuidas sellisel puhul toimetada ja kogu protsessist aru saada."

Hussar rääkis, et Ülle Madise oleks väga hea kandidaat, sest ta on erapooletu ja teinud õiguskantslerina suurt osa sellest tööst, millega puutub kokku ka president. Lisaks on Madise olnud Eesti Vabariigi teenistuses paarkümmend aastat ning ta on ka väga lugupeetud ja tugev jurist.

"Mina juba mõned aastad tagasi, kui ma silme eest lasin läbi kõikvõimalikke kandidaate, ega mul ei olnud ühtegi paremat ettekujutust inimesest, kellest võiks saada Eesti järgmine president."

Presidendi äravalimiseks riigikogus on vaja vähemalt 68 häält. Hussari sõnul on riigikogu esimeseks vooruks aega veel kolm nädalat ja see on väga pikk periood kui mõelda eelmiste presidendivalimiste peale.

"Kindlasti ei ole mõtet hakata täna spekuleerima, kas ja kuidas need hääled kokku tulevad. Ülle Madise on ise öelnud, et ta on valmis kandideerima, kui on laiapindne toetus ja nüüd meie ülesanne riigikogus on talle see laiapindne toetus ka leida. See nõuab laiapindset ja leere ületavat arutelu ja sellega me ka tegeleme. Ja selleks me olemegi otsinud kandidaati, kellel oleks laiapindne toetus nii riigikogus kui ka avalikkuses ja Ülle Madise selline inimene on."

Hussar lisas, et kui riigikogu suudaks leere ületavalt kokku leppida ja presidendi ära valida, siis oleks see väga hea sõnum ka Eesti inimestele.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Vikerhommik, intervjueerisid Kirke Ert ja Taavi Libe

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:21

VAATA OTSE & BLOGI | Neli Eesti kümnevõistlejat alustavad EM-i Uuendatud

12:14

Eva Luigas: aianduses ei tasu endale liiga suuri nõudmisi kehtestada

12:08

Uuringud näitavad lapsepõlveharjumuste pikaajalist mõju tervisele

11:53

Mirtel Maidla tuli BMX-krossis Põhjamaade meistriks

11:24

Austraalia kehtestab platvormipõhistele kulleritele miinimumpalga

11:21

Kolmkümmend aastat Taiwanis elanud Tauno Kelder: Eestis lummab mind vaikus

11:20

Slot välistas koondisejalgpalli siirdumise: eelistan mängijaid iga päev näha

11:03

Kohus: riik peab tuuleparkide müra hindama arendajatest sõltumatult

11:00

Pildid: Tallinna teletornis avati kakskeelne rändnäituse "Üks keel – mitu lugu"

10:47

Shelton püsib Montrealis teise järjestikuse triumfi kursil

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11.08

Ülle Madise kiri Lauri Hussarile

11.08

Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Putini visiidi ajaks

11.08

Põhja-Tallinnas hukkus autoõnnetuses liiklust reguleerinud mees Uuendatud

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

TÜ kliinikum sulgeb töökohti osakondades, kus patsientide arv on langenud

11.08

Elmo Nüganen: mõtlesin sellele, milline võiks olla mu viimane lavastus

10:43

Ukraina seiskas õhurünnakuga Novorossiiski viljaterminali töö Uuendatud

27.07

12. augustil näeb Eestis päikesevarjutust

06:38

Tsaaritee algatajad on nõus idee õnnestumise nimel marsruudi nime muutma

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

SPORT

12:21

VAATA OTSE & BLOGI | Neli Eesti kümnevõistlejat alustavad EM-i Uuendatud

11:53

Mirtel Maidla tuli BMX-krossis Põhjamaade meistriks

11:20

Slot välistas koondisejalgpalli siirdumise: eelistan mängijaid iga päev näha

10:47

Shelton püsib Montrealis teise järjestikuse triumfi kursil

loe: kultuur

11:00

Pildid: Tallinna teletornis avati kakskeelne rändnäituse "Üks keel – mitu lugu"

10:35

Fatboy Slim esineb novembris esmakordselt Eestis

09:57

Pildid: Artrovert galeriis avati Rain Saariku isikunäitus

09:00

Lavakast lavale | Mattias Nurga

loe: eeter

12:14

Eva Luigas: aianduses ei tasu endale liiga suuri nõudmisi kehtestada

11:21

Kolmkümmend aastat Taiwanis elanud Tauno Kelder: Eestis lummab mind vaikus

10:43

Elina Nechayeva: mulle meeldib võim oma elu üle

09:48

Moby: mind inspireerivad metsikult eksperimenteerivad muusikud

Raadiouudised

10:10

Tsaaritee algatajad on nõus muutma turismimarsruudi nime

09:25

Raadiouudised (12.08.2026 09:00:00)

11.08

Uuest aastast peab uutes kortermajades olema kümnendik korteritest ligipääsetavad

11.08

Hussari sõnul on Madise on valmis kandideerima presidendiks

11.08

Päevakaja (11.08.2026 18:00:00)

11.08

Ungari parlament valib teisipäeval presidenti

11.08

Erakonda vahetavad poliitikud võiksid seda peasekretäride sõnutsi teha pigem varem kui hiljem

11.08

Ukrainale annetamine on viimastel aastatel vähenenud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 15:00:00)

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo