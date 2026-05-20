X!

Hussar: Karis ei avaldanud oma kandideerimisplaani

Eesti
Foto: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Alar Karis ei avaldanud aprilli lõpus Lauri Hussariga toimunud kohtumisel, kas ta kavatseb kandideerida teiseks ametiajaks presidendiks, ütles riigikogu esimees ja Eesti 200 liige Lauri Hussar veebisaates "Otse uudistemajast". Hussar tõdes, et Karisele praegu toetust riigikogus ei paista.

Sellest rääkis Hussar kolmapäeva hommikul riigikogu vanematekogu koosolekul.

"Mida ma saan täna öelda, on see, et president Alar Karis ei avaldanud, kas tal on siis eelseisvatel presidendivalimistel plaanis kandideerida või mitte. Mis tähendab seda, et me ei tea, kas Alar Karis on eelseisvatel presidendivalimistel kandidaat või mitte," ütles Hussar.

"Minu vestlusest Alar Karisega ta ise tõi välja, et viis aastat tagasi ta 6. augustil ütles, et ta ei kandideeri ja 7. augustil ütles, et ta kandideerib. Ta tõi välja sellise aspekti," rääkis Hussar.

Hussari sõnul praegu siiski Karisele toetust riigikogus ei ole.

"Üsna selgelt paistab välja ka see, et Alar Karisel toetust riigikogus täna ei ole, mistõttu riigikogu üks väga selge ülesanne on loomulikult presidendikandidaadi leidmine, toetuse leidmine ja presidendi äravalimine riigikogus," lisas ta.

Küsimusele, kas toetus Karisele ei või ühel hetkel tekkida või on osa poliitilisi jõude riigikogus ta presidendikandidaadina maha kandnud, vastas Hussar: "Täna mina seda toetust riigikogus Alar Karisele ei näe. Toetust on talle väljendanud ainult kaks erakonda, teised ei ole öelnud, et nad Alar Karise poolt oleksid valmis hääletama," lausus Hussar.

Hussari sõnul on tal keeruline hinnata, kas toetus Karisele võiks olemas olla näiteks valijameeste kogus.

"Me jätkame nüüd selgelt presidendikandidaatide otsimise ja sõelumise protsessiga," sõnas ta.

Hussari sõnul ei ole lähiajal enam põhjust vanematekogu formaadis koguneda.

Hussar rääkis, et nüüdseks on ka Eesti 200 fraktsioon presidendivalimisi arutanud. "Eesti 200 fraktsioon kaalub kindlasti päris mitut kandidaati, aga niikaua kui Eesti 200 fraktsioon ja Eesti 200 juhatus ei ole seda kinnitanud, ei saa mina ka neid seisukohti avaldada," ütles Hussar.

"Ma saan kinnitada, et nimesid on täna Toompeal läbi käinud päris palju, arutatakse tõsiselt mitme kandidaadi üle," ütles Hussar.

President Alar Karis ja riigikogu esimees Lauri Hussar arutasid lähenevaid presidendivalimisi 24. aprillil.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

12:24

Hussar: Karis ei avaldanud oma kandideerimisplaani

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

12:20

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani Uuendatud

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

ilmateade

loe: sport

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

loe: kultuur

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

loe: eeter

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

11:59

Kumu suures saalis näituse avav Kristi Kongi: panin gaasi põhja

09:56

Maire Aunaste: lahkuminekud on alati palju huvitavamad kui kokkusaamised

Raadiouudised

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

19.05

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

19.05

Venemaa loodab suurendada nafta ja gaasi müümist Hiinale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo