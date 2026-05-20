Hussar: Karis ei avaldanud oma kandideerimisplaani

Alar Karis ei avaldanud aprilli lõpus Lauri Hussariga toimunud kohtumisel, kas ta kavatseb kandideerida teiseks ametiajaks presidendiks, ütles riigikogu esimees ja Eesti 200 liige Lauri Hussar veebisaates "Otse uudistemajast". Hussar tõdes, et Karisele praegu toetust riigikogus ei paista.

Sellest rääkis Hussar kolmapäeva hommikul riigikogu vanematekogu koosolekul.

"Mida ma saan täna öelda, on see, et president Alar Karis ei avaldanud, kas tal on siis eelseisvatel presidendivalimistel plaanis kandideerida või mitte. Mis tähendab seda, et me ei tea, kas Alar Karis on eelseisvatel presidendivalimistel kandidaat või mitte," ütles Hussar.

"Minu vestlusest Alar Karisega ta ise tõi välja, et viis aastat tagasi ta 6. augustil ütles, et ta ei kandideeri ja 7. augustil ütles, et ta kandideerib. Ta tõi välja sellise aspekti," rääkis Hussar.

Hussari sõnul praegu siiski Karisele toetust riigikogus ei ole.

"Üsna selgelt paistab välja ka see, et Alar Karisel toetust riigikogus täna ei ole, mistõttu riigikogu üks väga selge ülesanne on loomulikult presidendikandidaadi leidmine, toetuse leidmine ja presidendi äravalimine riigikogus," lisas ta.

Küsimusele, kas toetus Karisele ei või ühel hetkel tekkida või on osa poliitilisi jõude riigikogus ta presidendikandidaadina maha kandnud, vastas Hussar: "Täna mina seda toetust riigikogus Alar Karisele ei näe. Toetust on talle väljendanud ainult kaks erakonda, teised ei ole öelnud, et nad Alar Karise poolt oleksid valmis hääletama," lausus Hussar.

Hussari sõnul on tal keeruline hinnata, kas toetus Karisele võiks olemas olla näiteks valijameeste kogus.

"Me jätkame nüüd selgelt presidendikandidaatide otsimise ja sõelumise protsessiga," sõnas ta.

Hussari sõnul ei ole lähiajal enam põhjust vanematekogu formaadis koguneda.

Hussar rääkis, et nüüdseks on ka Eesti 200 fraktsioon presidendivalimisi arutanud. "Eesti 200 fraktsioon kaalub kindlasti päris mitut kandidaati, aga niikaua kui Eesti 200 fraktsioon ja Eesti 200 juhatus ei ole seda kinnitanud, ei saa mina ka neid seisukohti avaldada," ütles Hussar.

"Ma saan kinnitada, et nimesid on täna Toompeal läbi käinud päris palju, arutatakse tõsiselt mitme kandidaadi üle," ütles Hussar.

President Alar Karis ja riigikogu esimees Lauri Hussar arutasid lähenevaid presidendivalimisi 24. aprillil.