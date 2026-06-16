G7 leppis kokku uutes Moskva-vastastes naftasanktsioonides

Maailma jõukaimate tööstusriikide grupi G7 liidrid kohtuvad teisipäeval Prantsusmaal. Diplomaatiliste allikate teatel on kõik G7 juhid, kaasaarvatud USA president Donald Trump nõus uute sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasisektorile.

Võimsate tööstusriikide juhtidega kohtunud Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi kõigepealt selgeks, et Venemaa ei ole sõjas võidukursil, hoolimata kõigest, mida Venemaa enda kanalites räägib. Samuti teatas Zelenski, et soovib Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtuda veel enne talve algust.

"Ukraina on valmis sõda lõpetama ja relvarahu kehtestama, samas kui Venemaa ei näita selleks mingit tõsist tahtmist. Kõik muu on mingisugune mäng ja igaüks saab aru, mis sorti mäng see on. Kõige olulisem on, et igaüks G7 kohtumisel saab sellest aru," lausus Zelenski.

Prantsusmaa diplomaatide teatel jõudsid riigijuhid ka üksmeelele, et Ukrainale tuleb senisest rohkem saata õhutõrjevahendeid, samuti muud sõjavarustust, millega just tsiviilelanikke ja -taristut kaitsta.

Euroopa riigid on ja ilmselt jäävad suurimateks sõjalise abi andjateks Ukrainale, sest USA on president Donald Trumpi ajal otseseid relvatarneid oluliselt vähendanud. Trump aga lubas teha Ukraina heaks kõike, mida suudab.

"Vaadake, Venemaa peab kokku leppima. Venemaa on kaotanud ilmatu hulga inimesi, samuti ka Ukraina. Möödunud kuul kaotasid need kaks 35 000 sõdurit. Mõelge sellele! Seda vaid ühe kuuga. Keskmiselt 25 000 inimest kuus, peamiselt sõdurid. Noored, ilusad inimesed. See on pöörane, mis seal toimub," ütles Trump.

Ukraina polnud muidugi kohtumise ainus teema, räägiti näiteks ka Iraanist. Sel teemal rõhutas Trump, et kõige tähtsam on, et Iraan ei saaks tuumarelva, vastasel korral läheb põrgu lahti. Esialgse kokkuleppe kohaselt on senikehtivat relvarahu 60 päeva pikendatud, et püsiva rahu üksikasjades oleks aega põhjalikumalt läbi rääkida.