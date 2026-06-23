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Meedia: Ukraina sai Trumpilt heakskiidu Venemaad jõulisemalt survestada

Välismaa
Volodõmõr Zelenski ja Donald Trump
Volodõmõr Zelenski ja Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press
Välismaa

Väljaande Kyiv Independent andmetel usub Ukraina juhtkond, et on saanud Valge Maja toetuse kampaaniale, mille eesmärk on sundida Venemaad sisulistele läbirääkimistele.

USA president Donald Trump ütles omavahelises vestluses president Volodõmõr Zelenskile, et Ukraina peaks tegutsema "julgemalt", kinnitas üks Ukraina kõrge ametnik Kyiv Independentile.

Sõnum edastati ajal, mil Kiiev tõhustab jõupingutusi Zelenski ja Venemaa president Vladimir Putini kohtumise korraldamiseks. Trump on seda ideed toetanud, kuid Kreml hoiab sellest endiselt kõrvale.

"Trump sõnas, et ta ei usu eriti Putini valmidusse midagi ilma surve avaldamiseta ette võtta," lisas hiljutise Trumpi ja Zelenski kohtumise tagamaadega kursis olev ametnik.

Kuigi USA ametnikud ei kinnitanud otsesõnu, kas Trump toetab avalikult Ukraina lööke Venemaa territooriumil, märkisid nad, et presidendi hinnangul on võtmeteguriks just jõud.

"President (Trump) usub rahusse läbi jõu," ütles üks USA ametnik.

Zelenski on aastaid rõhutanud, et vaid Putinil on volitused lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Ometi on iga katse korraldada kahe liidri silmast silma kohtumine põrganud vastu ühte ja sama takistust – Kremlit.

Moskva on järjekindlalt vältinud läbirääkimisi neutraalses riigis, nõudes selle asemel Zelenski reisimist Venemaale. Kiiev ei pea seda pakkumist siiraks kutseks, vaid pigem mugavaks viisiks kohtumisest täielikult hoiduda.

"Ma ei reisi Moskvasse Putiniga kohtuma. Me saame kohtuda Türgis, Šveitsis või Lähis-Idas," ütles Zelenski ajakirjanikele 17. juunil.

Kuu alguses andis Trump avalikult märku, et toetab otseläbirääkimisi.

"Mul pole selle vastu midagi," sõnas Trump. "Tähendab, laseme neil asju ajada."

Hoolimata neist avaldustest on Kreml jäänud kindlaks nõudmisele, et kohtumine saab toimuda vaid Moskvas. See ummikseis pani Kiievi otsima teist teed.

Ukraina ametnike sõnul järeldas Zelenskõi meeskond, et Putinil – kes on püüdnud pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja vältida tema avalikku antagoniseerimist – oleks palju raskem lükata tagasi USA presidendilt tulevat kutset.

Oma 16. juuni kohtumisel käis Zelenski välja just selle idee.

Ukraina president tegi ettepaneku, et Trump võiks võõrustada USA-s tippkohtumist, kus osaleksid nii Zelenski kui ka Putin.

"(Zelenski) pani Trumpile ette tuua Putin Ameerikasse, märkides, et see oleks täiuslik lahendus," ütles Ukraina kõrge ametnik. "Donaldile see mõte meeldis."

Aruteludega kursis olevad USA ametnikud kinnitasid Kyiv Independentile, et Kiiev tegi sellise ettepaneku. Samas hoiatasid nad, et sellist kohtumist ei tasu oodata "lähitulevikus".

Diplomaatilised manöövrid toimuvad ajal, mil Ukraina tegutseb üha söakamalt sõjategevuse viimisel Venemaa territooriumile.

Viimastel nädalatel on Venemaa linnad – sealhulgas Moskva ise, mida Putin on pikka aega püüdnud sõja eest kaitsta – seisnud silmitsi Ukraina ulatuslike rünnakutega.

Kiiev vaatleb neid lööke osana seaduslikust survekampaaniast, mille eesmärk on sundida Kremlit oma positsiooni ümber hindama.

Märkimisväärne on see, et Washington on suures osas vältinud selle eskalatsiooni kommenteerimist. Samal ajal väljastas USA suursaatkond Moskvas hiljuti oma ajaloo esimese julgeolekuhoiatuse, milles hoiatatakse Ameerika kodanikke droonirünnakute ohu eest Venemaal.

Moskva on samal ajal ägedamalt pommitanud Ukrainat.

Seda puudutati ka Zelenski ja Trumpi aruteludes.

Viimasel kohtumisel näitas Zelenski USA presidendile fotosid purustustest, mida põhjustas Venemaa hiljutine löök Kiievi-Petšerski suurkloostrile, mis on Ukraina üks olulisemaid usulisi ja ajaloolisi mälestusmärke.

Kohtumisega kursis oleva allika sõnul oli Trump nähtust ilmselgelt rabatud. USA president oli hävingust "pettunud" ja "näis olevat liigutatud".

Aruteludes puudutati ka õhutõrjet.

Nädalavahetusel sõnas Zelenski, et Trump toetab ideed lubada Ukrainal litsentsi alusel toota rakette õhutõrjesüsteemi Patriot jaoks.

Küsimus on muutunud veelgi pakilisemaks, kuna USA varusid on koormanud Washingtoni sõda Iraanis ning Ukraina enda tõrjerakettide varu on piiratud.

Valge Maja viitas Trumpi kommentaaridele tippkohtumisel, kus ta märkis, et tema administratsioon "vaatab sellele ettepanekule otsa".

G7 tippkohtumise arutelud näisid tugevdavat ka laiemat sõnumit, mida Kiiev on üritanud oma partneritele edastada: Ukraina on saavutamas sõjas edu.

Ukraina ametnikud usuvad, et viimased sündmused rindel aitasid veenda Trumpi selles, et Kiievi positsioon on tugevam kui aasta alguses.

See muutus peegeldus ka tippkohtumise ühisavalduses.

Trump ühines teiste G7 liidritega ühisavalduse allkirjastamisel, milles kinnitati taas "meie vankumatut toetust Ukrainale" ja teatati, et liikmesriigid on "valmis kaaluma" Ukrainale litsentside andmist kodumaiseks relvatootmiseks.

"Venemaa peaks kokkuleppele jõudma," sõnas USA president.

Kreml: USA on loobumas objektiivse vahendaja rollist Ukraina sõjas

Venemaa teatas teisipäeval, et USA ei püüa enam olla "objektiivne vahendaja" 2022. aastal Moskva pealetungiga alanud Ukraina sõjas.

USA juhitud kõnelused Euroopa ohvriterohkeima konflikti lõpetamiseks alates Teisest maailmasõjast on sisuliselt seiskunud, kuna president Donald Trump on alates veebruaris Iraani vastu sõja alustamisest oma tähelepanu Lähis-Idale pööranud.

Sel kuul Prantsusmaal toimunud G7 tippkohtumisel leppisid liidrid, sealhulgas USA president, aga kokku lõppavalduses, mis sisaldas viiteid Ukraina sõjale – erinevalt eelmise aasta kohtumisest, kust Trump enneaegselt lahkus.

Lisaks Ukrainale tarnitavate õhutõrjevahendite tarnekoguste suurendamisele leppisid liidrid kokku ka Venemaa sõjamajandusele avaldatava surve suurendamises, karmistades sanktsioone, sealhulgas Moskva fossiilkütuste tulude vastu.

"Mis puudutab Ühendriike, siis nende tegude põhjal otsustades näivad nad loobuvat igasugusest pretendeerimisest objektiivse vahendaja rollile ning jätkavad selle asemel Venemaale suunatud sanktsioonisurve suurendamise kurssi," ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov teisipäeval Moskvas välisesindajatele.

Lavrov pajatas ka, et Ukrainale sõjalist toetust pakkudes "on Euroopast taas saamas suur oht rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule."

Trump lubas enne Valgesse Majja naasmist 2025. aastal sõja lõpetada ühe päevaga ning on survestanud mõlemat osapoolt läbirääkimisi alustama.

USA vahendatud läbirääkimistel on tehtud vähe edusamme, kuna Kiiev keeldub järele andmast Moskva maksimalistlikele nõudmistele ja Venemaa keeldub neist loobumast.

2022. aastal pealetungi alustanud Venemaa on rahukõneluste eeltingimusena nõudnud, et Ukraina lahkuks oma idaosas asuvast Donbassi piirkonnast, mille osasid Kiievi armee endiselt kontrollib.

Ukraina on selle välistanud, väites, et selline samm vaid julgustaks Moskvat.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, BNS-AFP

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