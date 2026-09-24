USA kohtunik käskis Valge Majal taastada CNN-i, MS NOW ja Politico tööloa

USA föderaalkohtunik andis neljapäeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanali CNN ning väljaannete MS NOW ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale.

Politico teatel leidis Trumpi enda ametisse nimetatud kohtunik Timothy Kelly, et ajakirjanike akrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt nende põhiseaduslikku õigust nõuetekohasele menetlusele, selgub kohtuotsusest.

"Üldreegel on, et isikud peavad saama teate ja võimaluse olla ära kuulatud, enne kui valitsus võtab neilt ära põhiseadusega kaitstud huvi," kirjutas Kelly.

Politico andmetel puudutas Kelly otsus kokku 78 ajakirjanikku, kelle sissepääsuload olid tühistatud. Kohtuniku otsuse kohaselt tuleb pääsmed taastada vähemalt kaheks nädalaks, et sel teemal algatatud kohtuasjadega saaks edasi minna.

Administratsiooni läinud nädala otsus keelata suurte meediamajade ajakirjanikele sissepääs Valgesse Majja tõi kaasa koheselt kohtuhagid.

CNN, MS NOW ja Politico esitasid ühishagi, milles taotleti keelule esialgse õiguskaitse kohaldamist põhjendusega, et see rikub USA põhiseaduse esimest parandust, mis kaitseb ajakirjandusvabadust.

Trump keelas reedel meediaväljaannete pääsu Valgesse Majja karistuseks selle eest, et nad levitasid tema sõnul valeuudiseid ning väljamõeldisi ja valesid. Samas ei toonud Trump oma väidete toetuseks ühtegi näidet.

President ähvardas keelata Valges Majas ka teiste meediaväljaannete tegevuse, mida ta peab ebaausaks.

Ka teised USA suured uudistekanalid teatasid hiljem, et peatavad solidaarsusest CNN-iga mõned presidendi tegevust kajastavad teleülekanded.

Ameerika Ühendriikides jagab viis suurt uudistekanalit teatud presidendi ürituste kajastamise vastutust. Videomaterjali jagatakse nii nende kanalite vahel kui ka väiksematele uudistekanalitele ja veebisaitidele. TV-grupi (i. k. TV pool) nime all tuntud ühendusse kuuluvad CNN, CBS, ABC, Fox ja NBC. Just seetõttu mõjutab CNN-i eemaldamine Valgest Majast ka teisi kanaleid.

Miljardärist endine tõsielusaate staar Trump on juba pikka aega rünnanud meediaväljaandeid, mis on tema kampaaniaid ja administratsiooni kriitiliselt kajastanud, nimetades ajakirjandust korduvalt rahvavaenlaseks.

Keeld kehtestati ajal, mil tema toetusreitingud on rekordiliselt madalad ja Trumpi Vabariiklikku Parteid ähvardab novembris peetavatel vahevalimistel oht kaotada kontroll kongressi üle kuna USA-Iraani sõda venib ja see on kaasa toonud kütusehindade järsu tõusu.