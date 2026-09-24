Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jürgen Ligi

Valitsus on lõpetamas vaidlusi järgmise aasta eelarve üle ja kohe algab avalik eelarvedebatt. ETV "Esimeses stuudios" avab vaidluste telgitaguseid täna rahandusminister Jürgen Ligi.

Kui palju siis paraneb eelarve tasakaal? Kui palju õnnestub tõsta päästjate ja politseinike palka? Kuidas seletada õpetajatele seda, miks nende palk ei tõuse lubatud tasemele? Rahandusministrit usutleb saatejuht Mirko Ojakivi.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.