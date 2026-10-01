Snaigė esitas pankrotiavalduse

Snaige tegevjuht Darius Varnas esitas kolmapäeval Kaunase piirkonnakohtule taotluse lõpetada ettevõtte saneerimismenetlus ja algatada pankrotimenetlus, teatas ettevõte neljapäeval.

"Püüdlused tegevust optimeerida ja ümber korraldada ei andnud oodatud tulemust," ütles Varnas avalduses.

Ettevõte oli loobunud kodumajapidamistele mõeldud külmikute tootmisest ning keskendunud spetsialiseeritumatele meditsiinilistele külmikutele ja külmutusseadmete monoplokkidele. Varnase sõnul oli see ettevõtte jaoks õige suund.

Samas ütles ta, et Snaigėt koormavad endiselt varasemate omanike kogutud kohustused, püsiv käibekapitali nappus ja piiratud ligipääs laenurahale.

"Liiga aeglaselt ja liiga vähe – ilmselt nii võib kirjeldada viimaste aastate jõupingutusi Snaigė ümber korraldada ja leida selle toodetele koht kardinaalselt muutunud maailmaturul," ütles Varnas.

Snaigė teatel on ettevõttel võlausaldajate ees üle 12 miljoni euro ulatuses finantskohustusi.

Ettevõte teatas, et sai eelmisel aastal 670 000 eurot kahjumit.

Snaigė peakorter asub Leedu Alytuse linnas, kus ettevõte on aastakümneid tootnud külmutusseadmeid.