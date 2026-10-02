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Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi

Välismaa
Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi
Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina teatas neljapäeval, et andis lahingutingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Venemaa droon tabas neljapäeval taas Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvat Lõunasilda ja tekitas kahjustusi, vahendas The Kyiv Independent.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 2. oktoobril kell 5.30:

- WSJ: Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi;

- Venemaa droonid tabasid taas võtmetähtsusega silda Kiievi kesklinnas.

WSJ: Ukraina tulistas Venemaa suunas omaenda ballistilise raketi

Ukraina teatas neljapäeval, et andis lahingutingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta, teatas väljaanne Wall Street Journal.

Väljaanne märkis, et ballistiline rakett FP-7 viib Ukraina selliste riikide väikesesse rühma, mis on suutelised taolisi relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli.

"Ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaadroonidest, mida see Venemaa vastu peamiselt kasutab, suurema purustusjõuga laskemoona," seisis artiklis.

Samas ei välista väljaanne, et Ukraina kodumaise kaitsetööstuse piiratud võimekus võib raskendada nende masstootmist, mistõttu on uute relvade debüüdil tõenäoliselt pigem sümboolne kui sõjalis-strateegiline tähendus.

Ühtlasi märkis väljaanne, et raketitulistamine on järjekordne tõend selle kohta, kuidas Nõukogude Liidu lagunemise järel kokku kukkunud Ukraina kaitsetööstus on taas tõusnud üheks moodsamaks maailmas.

Artiklis tuuakse esile, et ballistiliste rakettide arsenal annab Ukrainale võimekuse hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid.

Samuti tuuakse välja, et Venemaa ballistilised raketid on tekitanud märkimisväärset kahju Ukrainale, kus hakkavad lõppema nende usaldusväärseks allatulistamiseks vajalikud Patriot-süsteemi püüdurrakettide varud.

Venemaa droonid tabasid taas võtmetähtsusega silda Kiievi kesklinnas

Venemaa droon tabas neljapäeval taas Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvat Lõunasilda ja tekitas kahjustusi, vahendas The Kyiv Independent.

"Esialgsetel andmetel said droonirünnaku tagajärjel kannatada silla tugi, piire, teekate ja metroo kaitsev betoonkonstruktsioon," loetles Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

"Liiklus sillal on peatatud, mis hõlmab nii metrood ja ka maapealset ühistransporti," lisas Klõtško.

Päästeteenistused tegutsesid silla juures ja spetsialistid lülitasid metroorööbastelt pinge välja. Kiievi elanike filmitud pealtnägijate kaadritel võis sillal näha leeke ja paksu suitsu.

Viimatine tabamus järgnes teistele varem päeval toimunud rünnakutele Lõunasilla vastu, kus kaks Venemaa drooni tabasid sillatugede lähedust. Pärast seda, kui sillal kriitilisi kahjustusi ei leitud, avasid linnaametnikud taas liikluse.

See oli esimene kord, kui Venemaa droonid võtsid sihikule ühe pealinna sildadest.

Alates augusti lõpust on Venemaa intensiivistanud droonirünnakuid Kiievile ja kasutanud üha enam ööpäevaringselt kiiremaid reaktiivmootoriga droone.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

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