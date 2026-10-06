X!

Prantsusmaa ametiühingud ühinesid õpilaste protestidega

Välismaa
Meeleavaldus Prantsusmaal Lyonis
Meeleavaldus Prantsusmaal Lyonis Autor/allikas: SCANPIX/ANTOINE MERLET/ZEPPELIN/SIPA
Välismaa

Prantsusmaal toimuvad teisipäeval üleriigilised õpilaste ja ametiühingute meeleavaldused. Protestijad nõuavad valitsuselt koolide rahastamisprobleemide ja õpetajate puuduse lahendamist ning paremate õppetingimuste tagamist.

Protestid algasid septembri lõpus Pariisi lähistel ning levisid kiiresti üle kogu riigi. Teisipäeval peaks tänavatele tulema kümneid, võimalik, et isegi sadu tuhandeid inimesi.

Riigi üks suurimaid ametiühinguid CGT teatas, et meeleavaldustel osales üle 260 000 inimese. See arv ei hõlma Pariisi, kus protestimarss algab teisipäeva pärastlõunal, vahendas Le Monde. 

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et ka vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon kutsus oma toetajaid üles osalema teisipäeval toimuvatel üleriigilistel meeleavaldustel. 

"Meie riigis toimub võimsaim kesk- ja kõrgkooliõpilaste liikumine alates 1968. aasta maist," ütles Mélenchon, viidates ligi 60 aastat tagasi toimunud ulatuslikele meeleavaldustele, mis muutsid lõpuks põhjalikult Prantsuse ühiskonda.

"Nii haridusvaldkonnas kui ka kõigis teistes avalikes teenustes on kokkuhoiu- ja eelarvekärbete poliitika viinud süsteemi peaaegu kokkuvarisemiseni," ütles Mélenchon.

Mélenchoni poliitilised rivaalid süüdistavad teda nüüd tulises retoorikas, mis väidetavalt kütab üles vägivalda õhutavat pingelist poliitilist õhkkonda. Peaminister Sébastien Lecornu büroo teatas, et valitsus ja luureasutused jagavad hinnangut, mille kohaselt Mélenchoni partei ja selle liitlased on aidanud protestiliikumist hoogustada. 

75-aastane Mélenchon lükkas aga tagasi valitsuse väited, et ta õhutab rahutusi. Ta nimetas süüdistusi absurdseks ning süüdistas politseid liigse vägivalla kasutamises.

Viimased meeleavaldused süvendavad Prantsusmaa poliitilist kriisi. Mélenchon näeb protestides võimalust tugevdada oma positsiooni enne järgmise aasta presidendivalimisi, eelkõige noorte seas.

Viimaste küsitluste kohaselt kavatses umbes 47 protsenti alla 35-aastastest vastanutest hääletada Mélenchoni poolt. Küsitlused viitavad ka sellele, et Mélenchon võib pääseda presidendivalimiste teise vooru, kus ta läheks vastamisi parempopulistide liidri Marine Le Peniga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, Le Monde, Politico

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:25

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

16:16

Eesti mototriali meeskond tuli põhjamaade meistriks

16:10

Paul Taklaja: tehnikaülikooli tehtud maakaabelliini uuring pole ebatäpne

16:00

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur sai kahtlustuse kelmuses

15:58

Prantsusmaa ametiühingud ühinesid õpilaste protestidega

15:46

Euroopa Võitlusspordi Festival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased

15:44

Pakosta soovib oluliselt karmistada karistusi migrantide smugeldamise eest

15:40

Kopteriõnnetusele Soomes eelnesid ohtlikud manöövrid

15:35

Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama

15:33

Arvustus. Romaan, mis kukub alla põlevast helikopterist, aga koob samal ajal kampsunit

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

07:47

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

13:02

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile Uuendatud

05.10

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

05.10

Kooliteedele ilmunud QR-koodid juhatavad narkootikume müüvasse veebipoodi

13:29

Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises Uuendatud

07:19

Otse kell 12: mis põhjustas mullu traagilise kopteriõnnetuse Soomes?

05.10

Saksa luurejuht: meil on oht vägivaldseks konfliktiks Venemaaga

12:06

Täismahus: viie hukkunuga kopteriõnnetuse uurimisraport

05.10

Vene võimud hämavad Irkutski katkujuhtumiga seoses

06:56

Trump väljendas muret Venemaa katkujuhtumi pärast ja pakkus abi

ilmateade

SPORT

16:16

Eesti mototriali meeskond tuli põhjamaade meistriks

15:46

Euroopa Võitlusspordi Festival toob Tallinnasse paljude riikide sportlased

15:06

Vabariigi president külastab Eesti ja Islandi jalgpallimängu

14:30

Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

loe: kultuur

15:33

Arvustus. Romaan, mis kukub alla põlevast helikopterist, aga koob samal ajal kampsunit

15:23

Linda Kaljundi: identideediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel

14:17

Tänavu on neli filmi toonud kinodesse üle 100 000 vaataja

13:38

Ansambel Some Times: näitame, mida noored ja vihased jazz-muusikud teha võivad

loe: eeter

16:25

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

14:45

Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

13:47

Saunaema Eda Veeroja: inimesed ei oska tänapäeval sauna puhtaks kütta

13:38

Ansambel Some Times: näitame, mida noored ja vihased jazz-muusikud teha võivad

Raadiouudised

15:30

Koolid soovivad maamajanduslike erialade õppe rahastamise muutmist

15:30

Raadiouudised (06.10.2026 15:00:00)

13:05

Narva Vaba Lava tegevustoetuse küsimus ootab poliitilist otsust

13:05

Soome täheldab samuti Vene luuretegevuse elavnemist

12:55

Elektrilevi tahab kümnendi jooksul võrku investeerida kaks miljardit eurot

12:50

Kolmapäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

12:25

Raadiouudised (06.10.2026 12:00:00)

09:55

Ungaris tekitab küsimusi endise välisministri seos Hiinaga

09:50

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

09:45

Ennelõunal sajab mandril mitmel pool vihma

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo