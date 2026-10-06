X!

Saaremaa garaažides käib kibe ettevalmistus Saaremaa ralliks

Eesti
Ettevalmistused Saaremaa ralliks.
Ettevalmistused Saaremaa ralliks. Autor/allikas: ERR
Eesti

Juba 59. korda toimuv Saaremaa ralli on aastatega andnud tõsise rallipisiku ka saarlastele endile. Tänavustest startijatest on juba iga neljas pärit Saaremaalt ja garaažides käib praegu kibekiire ettevalmistus stardiks.

Saaremaa rallisõitja Karl Jalakas ütles, et 2004. aasta BMW-ga, millega ta reedel starti läheb, osales ta ka eelmisel aastal. Aga autot on aastatega juba nii palju ümber ehitatud ja putitatud, et algversioonist ongi alles jäänud vististi ainult mõned osad, näiteks tagatuled.

"Vahetasime viimased veovõlli otsad ja kontrollime veel rooliotsi, mis võivad olla viga saanud ka testi käigus. Ühesõnaga, viimased hoolduse protseduurid ja kontrollid, et kõik poldid oleksid kinni ka," lausus Jalakas.

Kui salongi vaadata, siis seal on ka konkurentide jaoks väike Saaremaa krutski – kes vaatab, võib arvata, et auto, mille spidomeeter näitab maksimumkiirust 140, pole nagu rajal mingi konkurent.

"Siin ma võin öelda, et see spidomeetri plokk on miilides, sest see on USA turu mootor ja USA turu kellaplokk. Ma võin isegi öelda, et see spidomeeter ei tööta, sest see ei näita nii palju, kui see auto välja võtab. Testiga sai selgeks, et 210 ümmarguselt," ütles Jalakas.

"Iga neljas startija on saarlane. Kui me võtame kokku, et on 161 ekipaaži, siis 322 inimest läheb reaalselt ralliautosse ja iga neljas neist on saarlane. See on muljetavaldav number," lausus võistluste juhi abi Henri Rump.

Saaremaa ralli on eripärane tegelikult kogu maailmas, sest väidetavalt on väga vähe riike, kus veoautod rallil sõidavad.

"Ütleme nii, et veoautoralli on maailmas unikaalne, seda tehaksegi sisuliselt ainult Eestis sellisel tasemel," ütles Rump.

Kui tänavu on stardis rekordarv veokaid, siis järgmisel aastal võib neid veel rohkem olla.

Toimetaja: Marko Tooming

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:31

Saaremaa garaažides käib kibe ettevalmistus Saaremaa ralliks

21:29

Kolmapäeval on oodata päikeselist päeva

21:23

Hilisem koolipäeva algus tekitab Paide gümnasistidele probleeme bussiaegadega

21:21

ERR Ukrainas: Donetski oblastist evakueeritavate arv on kasvamas

21:21

VAATA OTSE | Eesti kaptenipaela kannab Islandi vastu Paskotši Uuendatud

21:12

Läti president andis Kulbergsile ülesande valitsuse moodustamiseks

21:07

Isamaa, Keskerakond ja EKRE pole suutnud kokku leppida umbusalduse tekstis

20:59

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil

20:32

Heina vigastus ei osutunud tõsiseks

20:25

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile Uuendatud

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

07:47

Isa ja lapsega trammis juhtunu tõstatas küsimuse juhtide hoolivusest

20:25

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskva regioonile Uuendatud

13:29

Saksa võimud vahistasid endise luurejuhi kahtlustatuna riigireetmises Uuendatud

14:55

Kopteriõnnetusele Soomes eelnesid ohtlikud manöövrid

07:19

Otse kell 12: mis põhjustas mullu traagilise kopteriõnnetuse Soomes?

12:06

Täismahus: viie hukkunuga kopteriõnnetuse uurimisraport

05.10

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

16:00

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur sai kahtlustuse kelmuses

06:56

Trump väljendas muret Venemaa katkujuhtumi pärast ja pakkus abi

13:32

Suri telemees Voldemar Lindström

ilmateade

SPORT

21:21

VAATA OTSE | Eesti kaptenipaela kannab Islandi vastu Paskotši Uuendatud

20:59

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil

20:32

Heina vigastus ei osutunud tõsiseks

19:59

Slaalomi valitseja Shiffrin keskendub uuel hooajal teistele aladele

loe: kultuur

18:54

EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi

15:33

Arvustus. Romaan, mis kukub alla põlevast helikopterist, aga koob samal ajal kampsunit

15:23

Linda Kaljundi: identideediotsingud tugevnevad erinevatel kriisiperioodidel

14:17

Tänavu on neli filmi toonud kinodesse üle 100 000 vaataja

loe: eeter

18:54

EKA tudengid murravad näitustel keraamikaga seotud eelarvamusi

17:10

Koolidirektor: matemaatikaärevust leevendab turvaline keskkond

16:25

Tšehhi loobub järgmisel aastal Eurovisioonil osalemisest

14:45

Lennuki kapten: kokpitis vasakul istmel istudes on elu palju mõnusam

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (06.10.2026 18:00:00)

18:40

Paide gümnaasiumi koolipäeva alguse küsimus ootab lahendust

15:40

Kopteriõnnetusele Soomes eelnesid ohtlikud manöövrid

15:35

Uus üleriigiline planeering nügib inimesi kompaktsemalt elama

15:30

Koolid soovivad maamajanduslike erialade õppe rahastamise muutmist

15:30

Raadiouudised (06.10.2026 15:00:00)

13:05

Narva Vaba Lava tegevustoetuse küsimus ootab poliitilist otsust

13:05

Soome täheldab samuti Vene luuretegevuse elavnemist

12:55

Elektrilevi tahab kümnendi jooksul võrku investeerida kaks miljardit eurot

12:50

Kolmapäev tuleb sajuta ja päikesepaisteline

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo