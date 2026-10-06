Saaremaa garaažides käib kibe ettevalmistus Saaremaa ralliks

Juba 59. korda toimuv Saaremaa ralli on aastatega andnud tõsise rallipisiku ka saarlastele endile. Tänavustest startijatest on juba iga neljas pärit Saaremaalt ja garaažides käib praegu kibekiire ettevalmistus stardiks.

Saaremaa rallisõitja Karl Jalakas ütles, et 2004. aasta BMW-ga, millega ta reedel starti läheb, osales ta ka eelmisel aastal. Aga autot on aastatega juba nii palju ümber ehitatud ja putitatud, et algversioonist ongi alles jäänud vististi ainult mõned osad, näiteks tagatuled.

"Vahetasime viimased veovõlli otsad ja kontrollime veel rooliotsi, mis võivad olla viga saanud ka testi käigus. Ühesõnaga, viimased hoolduse protseduurid ja kontrollid, et kõik poldid oleksid kinni ka," lausus Jalakas.

Kui salongi vaadata, siis seal on ka konkurentide jaoks väike Saaremaa krutski – kes vaatab, võib arvata, et auto, mille spidomeeter näitab maksimumkiirust 140, pole nagu rajal mingi konkurent.

"Siin ma võin öelda, et see spidomeetri plokk on miilides, sest see on USA turu mootor ja USA turu kellaplokk. Ma võin isegi öelda, et see spidomeeter ei tööta, sest see ei näita nii palju, kui see auto välja võtab. Testiga sai selgeks, et 210 ümmarguselt," ütles Jalakas.

"Iga neljas startija on saarlane. Kui me võtame kokku, et on 161 ekipaaži, siis 322 inimest läheb reaalselt ralliautosse ja iga neljas neist on saarlane. See on muljetavaldav number," lausus võistluste juhi abi Henri Rump.

Saaremaa ralli on eripärane tegelikult kogu maailmas, sest väidetavalt on väga vähe riike, kus veoautod rallil sõidavad.

"Ütleme nii, et veoautoralli on maailmas unikaalne, seda tehaksegi sisuliselt ainult Eestis sellisel tasemel," ütles Rump.

Kui tänavu on stardis rekordarv veokaid, siis järgmisel aastal võib neid veel rohkem olla.