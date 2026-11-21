Politsei ja piirivalveameti (PPA) vastutav Andres Tiik ütles ERR-ile, et PPA lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskus sai hommikul 9.30 paiku info, et Soome lahel sõitval Vene kuuluvusega kaubalaeval Sparta II on tulekahju.

"Sel hetkel, kui tulekahju alguse sai ja plahvatus toimus, paiknes laev Eesti majandusvööndis, kuid Peterburi merepäästekeskuse vastutusalas. Küll aga rahvusvaheliseks liikluseks avatud laevateel," ütles Tiik.

"PPA-le teadaolevalt on selle tulekahju põhjuseks plahvatused. Pärast plahvatust süttis laeval sild põlema ja laev hakkas triivima põhja poole. Praeguseks hetkeks on laev jõudnud Soome territoriaalvetesse ja selle päästeoperatsiooni eest vastutavad Soome kolleegid," lausus Tiik.

"Politsei- ja piirivalveameti esialgse info kohaselt oli tegu drooniründega, kuid täpsemalt seda infot saab kinnitada kaitsevägi," ütles Tiik.

Tiik rääkis, et PPA tõstis oma päästekopteri valmiduse taset, aga ühtegi taotlust kellegi päästmiseks ei tulnud. "Meile Peterburi merepäästekeskusest sellist taotlust ei tulnud, et me oleks pidanud oma ressursse sinna saatma," lausus Tiik.

Tiik pidas tõenäoliseks, et Soome ametivõimud on meeskonnaliikmed laevalt evakueerinud. Hetkel ei ole infot reostusest.

Soome piirivalve viib läbi päästeoperatsiooni

Soome piirivalve juhib laeva pardal merepääste- ja keskkonnakahjude ennetamise operatsioone, kirjutas Yle.

Sündmuskohal viibivad päästeüksused ning päästeoperatsioonides osalevad mitmed ametkonnad.

Soome piirivalve teeb tihedat rahvusvahelist koostööd ning koordineerib tegevust naaberriikidega. Piirivalve teatel on selles olukorras võetud ühendust ka Venemaa merepäästeasutustega.

Ukraina sõjaväeluure on liigitanud laeva Sparta II aluseks, mis on vedanud relvi ja sõjatehnikat. Laev on kantud USA sanktsioonide nimekirja.

Soome piirivalve ülema Ilja Iljini sõnul on võimalik, et laeva pardal võib praegugi olla sõjatehnikat.

Vene laevad tulevad alust oma vetesse pukseerima

Õhtul antud pressikonverentsil ütlesid Soome võimud, et laeva pardal oli 16 meeskonnaliiget. Rannikuvalve ülem Mikko Simola ütles, et pärast meeskonna liikmete evakueerimist alustatakse tulekahju kustutamisega.

"Laeva vööris asuv juhtsild on saanud kahjustada. Samuti on kahjustada saanud juhtsilla ja konteinerite vaheline ala. Laeva lasti täpse sisu ega tulekahju tekitatud kahjustuste ulatuse kohta praegu teave puudub," lausus Simola.

Simola sõnul soovivad venelased pärast päästetööde lõppu pukseerida laeva Sparta II Venemaa poolele. Vene päästelaevad peaks Sparta II juurde kohale jõudma juba laupäeva õhtul.

Simola sõnul on Helsingi ja Peterburi merepäästekeskused pidevas ühenduses. "Nende vastutusalad piirnevad teineteisega. Keskused võtavad ühendust vastavalt olukorra vajadusele. Kõige rohkem on arutatud seda, millist tehnikat suudab Venemaa sündmuskohale saata. Samuti on lepitud kokku, et tavapäraseid protseduure järgides on see võimalik ka Soome territoriaalvetes," sõnas Simola.

Soome territoriaalvetes on praegu ka teine Vene alus Kapitan Zahharov.

Eesti mereväe ülem: tegemist oli Ukraina droonidega

Eesti mereväe ülem kommodoor Ivo Värk ütles ERR-ile, et mereväeoperatsioonide keskus registreeris droonirünnaku Vene kaubalaevale kell 9.01. "Meile teadaolevalt tegu oli Ukraina päritolu droonidega," ütles Värk.

Ta lisas, et viimase info kohaselt viibib laev Soome territoriaalvetes ja on ankrus.

Värk rääkis, et kuigi hetkel ei ole tõendeid selle kohta, et laevalt oleks lekkinud õli, on piirkonda saadetud täiendavad võimekused selleks, et olla valmis võimalikuks merereostuseks. Soome võimude sõnul on sündmuskohale jõudnud Eesti mereväe alus Kindral Kurvits.

Värk ütles, et ei saa kommenteerida seda, mis võib olla laeva pardal, sest selle kohta puudub informatsioon.

Värgi sõnul on rahvusvaheline laevatee Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas legitiimne sõjatanner.

"Kõik Vene Föderatsiooni ja samamoodi Ukraina laevad on Ukraina ja Vene Föderatsiooni vahelises sõjas legitiimsed sihtmärgid ning rahvusvahelised veed, milleks on ka Soome lahe keskel olev laevaliikluse tsoon, on täiesti legitiimne sõjatanner, mida me ei saa kuidagimoodi vääraks määrata ega keelata," sõnas Värk.

Sündmuse alguses asus laev Vaindloo saarest 11 miili kaugusel põhja suunas rahvusvaheliseks liikluseks avatud laevateel ning jäi Peterburi merepäästekeskuse vastutusalasse. Praegustel andmetel triivis laev kella 10 paiku Eesti majandusvööndist välja ja jõudis Soome territoriaalvetesse.

Venemaa kaubalaev Sparta II Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Venemaa Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas oma Telegrami kanalil, et laeva rünnati kahe mehitamata õhusõidukiga.

"Soome lahe neutraalvetes, kolme meremiili kaugusel Venemaa piirist, rünnati kahe mehitamata õhusõidukiga Kaliningradi teel olnud kaubalaeva. Praegu toimub meeskonna evakueerimine. Juhtunu tagajärgi selgitatakse," sõnas Drozdenko.

Soome kaitseministeerium kinnitas varem, et rünnak toimus rahvusvahelistes vetes ja laev on saanud kahjustusi, misjärel kiirustas sündmuskohale Soome piirivalve. Kaitseministeeriumi teatel on juhtunust teavitatud ka oma liitlasi.

Soome peaminister Petteri Orpo kommenteeris juhtunut suhtlusplatvormil X.

"Sõda kandub üle meie naabruspiirkondadesse. Soome ametivõimud tegelevad olukorraga Soome lahes, kus droonirünnaku alla sattus Venemaa kaubalaev. Ukrainal on õigus võidelda agressoriga," ütles Orpo.

Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahel liikumispiirangud

Soome kaitsevägi on laupäeval kaks korda kehtestanud Soome lahel liikluspiiranguid nii laeva- kui ka lennuliiklusele.

Piiranguala varasem ajutine kehtestamine kuulutati välja kell 4.15 lennunduse jaoks ja kell 4.20 mereala jaoks. Kaitsejõudude teatel tühistati need piirangud kell 7.43.

Kella poole kümne ajal kehtestati taas piirangud.

Soome kindralstaap teatas varem, et piirangute taaskehtestamine ei ole tingitud ühestki konkreetsest ohtlikust olukorrast. Kindralstaabi sõnul on tegemist tavapärase ettevaatusabinõuga, kuna varasem olukord - Ukraina droonide eksimine NATO õhuruumi - ümbritsevates piirkondades püsis.

Kaitsejõudude sõnul on piirangualade kasutamine ettevaatusabinõu, mille eesmärk on tagada kõrvaliste isikute ohutus ja ametiasutuste tegutsemistingimused droonirünnaku korral.

Sel aastal on kehtestatud mitmeid sarnaseid piiranguid, mis on tavaliselt seotud droonitegevusega Venemaal.

Venemaa meedia andmetel tulistati laupäeva öösel Leningradi oblastis alla 80 drooni.

Kaitseministeerium: Vene kopterit kahtlustatakse Soome õhuruumi rikkumises

Soome kaitseministeerium teatas kella 15.38 ajal, et kahtlustab Vene helikopterit Soome õhuruumi rikkumises Loviisa ranniku lähedal kell 12.34. Kaitseministeeriumi sõnul jõudis kopter Soome territooriumil 4,1 kaugusele.

"Kahtlustatav õhuruumi rikkumine võib olla seotud pääste- või jälgimisoperatsioonidega Soome lahel avariilise kaubalaeva juures. Kaitsevägi ja piirivalve tegelevad olukorraga koostöös teiste ametkondadega," ütles Soome kaitseminister Antti Häkkänen.

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