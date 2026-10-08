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Üleriigilisel e-rehkendusel osales pea 11 000 inimest

Eesti
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Eesti

Üleriigilisel e-rehkendusel osales pea 11 000 inimest, kellest 375 lahendas kõik matemaatika-ülesanded õigesti.

Võru gümnaasiumis juhatas e-rehkenduse sisse kooli vilistlane ja praegune Tallinna tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Ka tema ise lahendas ülesandeid.

Land ütles, et tal läks väga hästi, kuid gümnaasiumi viimase klassi ülesandeni ta ei jõudnud, sest aeg sai otsa. "Aga e-rehkendus on sarnane e-etteütlusele, et panna ennast proovile – iseennast proovile enda jaoks ja saada teda, mis su matemaatikaoskused on," sõnas ta.

Land selgitas, et küsimused järjestusid lihtsamatest keerulisemateni, esimesest viimase klassini. Kokku oli 12 ülesannet, mille lahendamise järel selgus tulemus.

Gümnaasiumi direktor Karl Kirt lõpetas küll ülesannete lahendamise esimesena, kuid oma tulemusega rahule ei jäänud.

"Pean teise klassi tagasi minema selles mõttes, et jäin teise klassi ülesandega natukene toppama," nentis Kirt. Ta lisas, et ka gümnaasiumi ülesanded olid talle päris keerulised. Kirt tõdes, et sellisel tasemel pole ta matemaatikat pikka aega teinud.

Kolmandat korda toimunud e-rehkendusel osales tänavu üle 10 700 inimese, neist 375 lahendas kõik ülesanded õigesti. Vanim osaleja oli 87-aastane.

12. klassi õpilase Karola hinnangul oli matemaatika lihtne. "Aga vahepeal ikka kuuleb, kuidas teised mõnes mõttes vinguvad, et ei öelda kõiki valemeid ette," lisas ta. Karola arvates on e-rehkendust vaja, et inimesed saaks varasemaid teemasid korrata ja matemaatikaga rohkem kursis olla.

"Minu meelest läks päris hästi, ma tegin esimest korda õigel ajal, muidu olen alati järele teinud ja sain 10 punkti 12-st," rääkis abiturient Oliver Keel. Tema jäi tulemusega rahule.

Toimetaja: Merilin Leetna

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