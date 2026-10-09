Austria pidas Viinis kinni Ukrainska Pravda uuriva toimetuse juhi

"Toimetus peab seda kinnipidamist ebaseaduslikuks ning nõuab ajakirjaniku viivitamatut vabastamist ja ametlikku selgitust Austria korrakaitsjate tegevusele," kirjutas väljaande peatoimetaja Sevgil Musajeva avalduses.

Tunnustatud ajakirjanik viibis väidetavalt toimetuse ülesandel Viinis, et leida üles tagaotsitav Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko, kui Austria võimud ta kinni pidasid.

Ukrainska Pravda ei ole suutnud Tkatšiga ühendust saada, kuigi mees on suhelnud oma advokaadiga. Tkatšiga koos komandeeringus viibinud kolleegi Jaroslav Bondarenko asukoht on praegu teadmata.

Ukraina silmapaistvamate uurivate ajakirjanike hulka kuuluv Tkatš on aidanud paljastada muu hulgas korruptsiooni ja rahapesu president Volodõmõr Zelenski siseringis.

"Kutsume rahvusvahelisi ajakirjandus- ja inimõigusorganisatsioone üles toetama meie kolleege ning aitama kaitsta nende õigusi," kirjutas Musajeva.

Musajeva sõnul on ajaleht võtnud ühendust Ukraina diplomaatidega, et aidata kaitsta Tkatši ja Bondarenkot ning aidata kaasa nende vabastamisele.

"Oleme saanud teavet Mõhhailo Tkatši kinnipidamise kohta," kinnitas Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhõi.

"Ukraina suursaatkond Austrias on juba palunud Austria poolel selgitada selle kinnipidamise asjaolusid. Konsul on juba ühenduses Austria kolleegidega ja on ametlikult taotlenud juurdepääsu kinnipeetud kodanikule," lisas kõneisik.