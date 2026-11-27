Serbias oktoobris üldvalimised võitnud ja korruptsiooni vastu koondunud tudengite toetatud liikumine nimetas reedel järgmisel kuul toimuvateks valimisteks oma presidendikandidaadiks nendega varakult liitunud akadeemiku ja ülikooli professori Radomir Saičići.

27. detsembril toimuv hääletus leiab aset kolm kuud pärast seda, kui 14 aastat Serbia poliitikas domineerinud Aleksandar Vučić katkestas oma teise presidendiaja, et kandideerida peaministriks, kuid kaotas valimistel ülekaalukalt.

Presidendi roll on suures osas tseremoniaalne, kuid ta vastutab peaministrite nimetamise eest ja on relvajõudude ülemjuhataja.

Saičić on Belgradi ülikooli keemiaprofessor ning Serbia Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige.

65-aastane Saičić oli üks esimesi ülikooli professoreid, kes liitus tudengite juhitud protestiliikumisega.

"Nüüd on meil võimalus muuta vabadus, mille eest me võitlesime, püsivaks muutuseks," ütles Saičić pressikonverentsil.

Tudengite Nimekiri, milles kandideeris ka Saičić, võitis 250-liikmelises parlamendis 140 kohta.

Parlamendi- ja presidendivalimistele eelnesid ligi kaks aastat kestnud meeleavaldused, mille vallandas 2024. aastal Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varing, milles hukkus 16 inimest.

Hiljuti renoveeritud jaamas toimunud katastroof, mille põhjustamises süüdistati laialdaselt korruptsiooni, vallandas Serbia suurimad meeleavaldused alates diktaator Slobodan Miloševići langemisest 2000. aastal.

Liikumise esialgne nõudmine läbipaistva uurimise järele arenes üleskutseteks erakorraliste valimiste korraldamiseks, mille Vučić pärast ligi kaks aastat kestnud vastupanu lõpuks välja kuulutas.