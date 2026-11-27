Ajaleht The Times kirjutab, et parempopulistid võivad pühapäeval toimuvate valimiste järel pääseda Hispaania valitsusse. Lehe teatel ei piirdu erakonna Vox toetus enam traditsiooniliste parempoolsete valijatega, vaid on kasvanud ka noorte ja töölisklassi seas.

The Times toob välja, et Hispaania poliitikat võib ees oodata märkimisväärne muutus. Esimest korda pärast Franco diktatuuri lõppu võib paremäärmuslikuks peetav erakond jõuda riigi keskvalitsusse.

Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez seadis Voxi võimuletuleku takistamise oma valimiskampaania üheks keskseks teemaks. Küsitluste kohaselt võib aga valimised võita konservatiivne Rahvapartei (PP), mis on valmis tooma Voxi valitsusse ja lõpetama sellega parempopulistide poliitilise isolatsiooni.

Madridist lõuna pool asuvas tööstuspiirkonnas elav 23-aastane Lucía Morales ootab just sellist valimistulemust. Tema kodupiirkond on ajalooliselt olnud sotsialistide kants ning Morales ise kasvas üles vasakpoolses peres.

Morales kavatseb nüüd hääletada Santiago Abascali juhitava Voxi poolt. Tema valik peegeldab märkimisväärset nihet Hispaania poliitikas. Voxi toetus on kasvanud eelkõige tööliste ja noorte seas. Ajalehele El Mundo tellitud Sigma Dosi küsitluse kohaselt toetab erakonda 21 protsenti alla 30-aastastest ning 20,4 protsenti väiksema sissetulekuga valijatest.

Politoloog Pablo Simóni sõnul kõnetab Vox uut nii-öelda proletariseerunud valijaskonda, linnade äärealadel elavaid madalama sissetulekuga inimesi, kellel on sageli vähem formaalset haridust. Vox kogub toetust inimeste seas, kes tunnevad end majanduslikult survestatuna ning on kultuuriliselt võõrandunud erakondadest, kes väitsid end kunagi neid esindavat.

"Vasakpoolsed on jätnud tühimiku ja paremäärmuslased on selle täitnud. Nad ütlevad, et on tulnud neid kaitsma," ütles Simón.

Suurt rahulolematust põhjustab ka inflatsioon. Simóni sõnul on tööhõive küll paranenud, kuid palgad ei ole elukalliduse tõusuga sammu pidanud. Eriti terav on olukord eluasemeturul, kus paljud noored ei suuda endale kodu soetamist lubada.

"Minu ema ehitas 23-aastaselt juba oma maja. Mina teenin aga tühist palka ja jagan tuba teistega," ütles Lucía Morales.

Teine rahulolematust toitev tegur on immigratsioon. Hispaania rahvaarv on vaid kolme aastaga kasvanud ligi kahe miljoni võrra. Euroopa Parlamendi saadik ja Voxi liige Jorge Martín Fríase väitel on Hispaaniasse viie aasta jooksul saabunud viis miljonit inimest, kuid haiglaid, rongiliiklust ega muid avalikke teenuseid ei ole samas mahus laiendatud.

"Mulle ei meeldi rääkida klassidest, kuid inimene, kes immigratsiooni all kõige rohkem kannatab, on tööline, mitte keegi, kes teenib keskmisest palgast rohkem," ütles Frías.

Voxi hinnangul peaksid hispaanlased olema eluasemete ja toetuste saamisel esikohal. Erakonna kavandatav remigratsioonipoliitika läheks kaugemale kui üksnes ebaseaduslikult Hispaanias viibivate inimeste riigist väljasaatmine. Martín Fríase sõnul peaks see hõlmama ka seaduslikke elanikke, kes panevad toime kuritegusid, elatuvad sotsiaaltoetustest või saabuvad riiki eesmärgiga suruda peale oma kultuuri.

"Suveräänsel riigil on õigus otsustada, kes siia siseneb ja kes mitte," ütles Frías.

The Times toob välja, et Voxi toetus on kasvanud ka naiste seas. See on märkimisväärne muutus erakonna puhul, mille toetajaskond on traditsiooniliselt koosnenud peamiselt meestest.

Näiteks Lucía Morales ei nõustu kõigi Voxi programmi seisukohtadega. Talle ei meeldi erakonna toetus härjavõitlusele ja erameditsiinisüsteemile. Samas soovib ta, et erakond muutuks piisavalt tugevaks, et kutsuda riigis esile valitsuse vahetus.

"Kui Vox pole piisavalt tugev, sõlmib PP kokkuleppe Sáncheze sotsialistidega ja kõik jääb endiseks," ütles Morales.