"Oleme tuvastanud tõsise rikkumise: kolme hektari suurust ehitist püstitatakse ilma loata," ütles reedel Valloonia piirkondliku valitsuse pressiesindaja Nicolas Yernaux.

Belgia rahvusringhäälingu VRT andmetel on Google jätkanud ehitustöödega hoolimata sellest, et ehitusluba tühistati juba suvel. Ehituse jätkumist kinnitavad ka droonipildid. Google on loa tühistamise edasi kaevanud, kuid pole kohtuotsust ära oodanud ning jätkas ehitamist menetluse ajal.

Ka keskkonnaorganisatsioon Greenpeace kritiseeris ettevõtte tegevust, leides, et see näitab hoolimatust keskkonna, kohalike elanike ja seaduste suhtes.