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Riigikogu aknaalused veel kaaluvad, kes võiks olla presidendikandidaat

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Koalitsioonierakonnad loevad kokku hääli, mis oleksid vajalikud Ülle Madise vabariigi presidendiks valimiseks. Vähemalt teoreetiliselt oleks 68 häält koos, kui ka fraktsioonitute saadikute poolt tuleks toetus. Fraktsioonidesse mittekuuluvad saadikud leidsid reedel, et soovivad veel võimalikke kandidaate kaaluda.

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütleb, et sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja Eesti 200 toetavad Ülle Madise kandidatuuri ja kokku annaks see kolme peale vähemalt teoreetiliselt 66 häält. Presidendiks valimiseks on vaja 68.

"Aknaaluste fraktsioonis, kui võib nii öelda, on minu teada vähemalt kolm inimest, kes väga kindlalt toetaksid Ülle Madiset ja see teeb lihtsa matemaatikaga kokku 69 häält. Teiste eest ma ei oska rääkida. Ja nii omavahel öeldes on mõned nii Keskerakonna kui ka Isamaa saadikud öelnud, et ka nemad toetaksid Ülle Madiset. Paberi peal on üle 68 hääle olemas," rääkis Vaga.

Fraktsioonidesse mitte kuuluvad, ehk aknaalused saadikud pidasid reedel nõu. Tõnis Mölder ütles, et Ülle Madise on küll tugev kandidaat, kuid fraktsioonitud jäävad ootama, kas kandidaate võiks tulla ka Isamaa või Keskerakonna poolt.

"Ja kui sealt täiendavaid kandidaate ei tule ja Ülle Madise annab oma nõusoleku kasvõi mitteametlikult kandideerida presidendikandidaadiks, siis me oleme valmis temaga kohtuma ja selle seisukoha kujundama. Ootame ära teisipäevase vanematekogu koosoleku ja peale seda koguneme uuesti üldist seisukohta arutama," ütles Mölder.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles neljapäeval, et Madisel oleks praegu riigikogus 67 toetajat ning Eesti 200-st lahkunud ja sotsiaaldemokraatidega liitunud Züleyxa Izmailova Madiset ei toeta. Izmailova ütleb, et tegu on salajase hääletusega ning tema taha presidendi valimine ei jää. Tema sõnul peab aga enne hääletust olema arutelu ja mitte surve opositsioonile kiireks valikuks.

"Minu hinnangul on see lihtsalt tähelepanu kõrvale juhtimine koalitsiooni enda võimetusest seda protsessi juhtida ja ma ei ole üldse veendunud, et väidetavad hääled ja allkirjad, mis neil on, tegelikult ka olemas on," ütles Izmailova.

Vaga sõnul hääletaksid kolme fraktsiooni liikmed Madise poolt, kui ta oleks nõus kandideerima ning ka tema kandidatuuri üles seadmiseks tahetakse koguda vähemalt 68 allkirja.

"Eks kõik saavad oma südametunnistuse järgi teha. Ülle Madise on 11 aastat olnud õiguskantsler, kõik teavad ja tunnevad teda ja ta kaalub seda tõsiselt," sõnas Vaga.

Riigikogu vanematekogu arutab presidendivalimist teisipäeval. Valimiste esimene voor on 2. septembril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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