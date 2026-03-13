Eesti 200 juhiks kandideerib ilmselt vaid Kristina Kallas

Kristina Kallas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Märtsi lõpus valitsuspartei Eesti 200 üldkogul kandideerib erakonna juhiks suure tõenäosusega vaid senine juht Kristina Kallas. Erakonna juhatusse ei pürgi enam riigikogu liige Irja Lutsar.

Eesti 200 juhatus otsustas konsensuslikult tuua juhatuse ja uue esimehe valimise augustist 29. märtsiks. Kavas on kolm punkti – esimehe valimine, juhatuse valimine ja lühiprogrammi kinnitamine.

Eesti 200 juht ja haridusminister Kristina Kallas ütles ERR-ile, et ta kandideerib partei juhiks ja praeguse seisuga on ta ka ainus kandidaat. "Ütlesin seda ka eile erakonna liikmetele," märkis Kallas.

Kas talle võiks ka veel mõni vastukandidaat tekkida, selles Kallas lõpuni kindel ei olnud. "Võib-olla [regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes] Terras kandideerib," ütles Kallas.

Terras ja Jašin juhiks ei kandideeri

2024. aastal esimehe valimistel Kallase vastu kandideerinud ja 172:57 kaotanud Terras ütles, et seekord tal kandideerida plaanis ei ole.

"Kristina Kallasel on erakonna esimehena mandaat ja toetus," sõnas Terras. Veelgi enam, Terras ei plaani ka erakonna juhatusse kandideerida, keskendudes enda sõnul tööle ministrina.

Eesti 200 juhatuse pragune liige Aleksei Jašin ütles, et Kallas kutsus teda oma meeskonda ja ta plaanib kandideerida erakonna juhatuse liikmeks. Kallase vastu esimeheks kandideerimist ei pidanud ta mõistlikuks, kuigi meedias on sellega spekuleeritud.

"Me hindasime kollektiivselt, mis on kõige targem, selles keerulises olukorras, milles erakond on ja võimuvõitlus ei ole kõige targem," ütles Jašin.

Sander Udam, kes kuulub samuti Eesti 200 juhatusse, ütles, et erakonnal on vaja juhti, kel on selge plaan ja visioon ning see võib olla vabalt Kristina Kallas.

"Võib vaadata, kes meil viimasel kolmel aastal on olnud esimehed, ja kelle juhtimisel on reiting tõusnud ja langenud ja kas need tingimused, mis meid 2023 edukaks tegid, kas neid on võimalik korrata," ütles Udam.

Kallase sõnul on ta veel mitme inimesega rääkinud, et nad juhatusse kandideeriksid, kuid nende nimesid ta veel avaldada ei soovinud.

Viimasest üldkogust saati on Eesti 200 ka oma põhikirja muutnud ja juhatus suureneb kahe inimese võrra. Kallase sõnul võiksid juhatusse kandideerida veel riigikogu fraktsiooni ja valitsuse liikmed ning Tartu piirkonna juhid.

Kallase sõnul ei soovi juhatuses jätkata riigikogu liige Irja Lutsar ja ka Kristina Masen.

Lutsar erakonnast ei lahku

Lutsar ütles ERR-ile, et tema hinnangul vajaks erakond uut juhatust, kes tuleks uue vaatega. "Mina reitinguga rahul ei ole ja mina juhatusse kandideerida ei plaani. Oleks uut hingamist vaja," rääkis Lutsar.

Samas ütles Lutsar, et erakonnast lahkuda ta ei plaani.

Lisaks juhatuse valimisele on üldkogu päevakorras lühiprogrammi kinnitamine, mida Jašin nimetab manifestiks ja Kallas maailmavaateliseks positsiooniks.

"Erakondadel on praegu see hetk, kus nad põhiseisukohti ja väärtuspositsioone avavad. Programmid valmivad aasta lõpuks või järgmise alguseks," ütles Kallas.

Tema sõnul rõhutab erakond põhiseisukohtades üle, et on liberaalne erakond ja esindab liberaalset maailmavaadet.

Udam ütles, et arvestades konservatiivsete erakondade populaarsuse kasvuga, võib Eesti 200 tulemuse tegemine olla raske, sest keskkond on erinev.

Ka Kallas ütles, et konservatiivse populismi kasv teeb talle muret. "Opositsioonil on lihtne öelda, et langetame makse ja suurendame toetuseid, aga meie peame valitsusvastutust kandma," märkis Kallas.

Eesti 200 toetus on erinevate uuringufirmade küsitlustes kõikunud valdavalt vahemikus kaks kuni kolm protsenti ehk reiting on olnud pikka aega alla valimiskünnise. Riigikogu valimised on veidi vähem kui aasta pärast 7. märtsil.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

