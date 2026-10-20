Putin andis eelarvemurede taustal rahandusministrile volitusi juurde

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin edutas esmaspäeval ootamatult tehtud valitsuse ümberkorraldamise käigus rahandusminister Anton Siluanovit, andes talle ka asepeaministri ametikoha. Muudatuse eesmärgina nähakse võimude soovi säilitada makromajanduslik stabiilsus ja eelarvedistsipliin ajal, mil Venemaa eelarvepuudujääk ning Ukrainas peetava sõja kulud üha kasvavad.

Kreml teatas, et alates 2011. aastast rahandusministrina töötanud karjääriametnik Siluanov asub täitma ka asepeaministri ülesandeid. Tema senine asetäitja Irina Okladnikova saab valitsuse kantseleiülemaks.

Muudatus tehakse ajal, mil Venemaa riigirahandus on pärast enam kui neli aastat kestnud agressioonisõda Ukrainas üha suurema surve all.

Parlamendis menetletav muudetud eelarvekava näeb 2027. aastaks ette kaitsekulutused, mis on ligikaudu 27 protsenti suuremad kui algselt kavandatud. See tõstaks sõjalised kulutused kõrgeimale tasemele pärast 2022. aastal alanud sissetungi Ukrainasse.

Valitsus on ühtlasi kahekordistanud 2026. aasta eelarvepuudujäägi prognoosi: varasema 1,6 protsendi asemel 3,2 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP). Eelarvekulutused kasvavad 2026. aastal 13,2 protsenti, ulatudes 48,6 triljoni rublani ehk 523 miljardi euroni. See moodustab 20,9 protsenti SKP-st.

"Te mõistate, millist perioodi meie majandus praegu läbib. Vajadus jätkata makromajandusliku stabiilsuse tagamist suurendab veelgi rahandusministeeriumi tähtsust. See hõlmab ka eelarvedistsipliini," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov muudatuse selgitamisel ajakirjanikele.

Valitsuse pressiesindaja Boris Beljakov ütles, et finantsstabiilsuse ja tasakaalus eelarve säilitamine muutub üha olulisemaks, sest väline surve kasvab.

Venemaa kavandab järgmiseks aastaks maksutõuse ja kulukärpeid, et tulla toime kasvavate sõjaliste kulutustega, mis on Kremlile jätkuvalt üks peamisi prioriteete. Analüütikute sõnul viitab Siluanovi edutamine sellele, et valitsus soovib kulutused rangema kontrolli alla saada.

"Praegu on peamine küsimus kulutuste üle kontrolli kehtestamine. Isegi kõige tugevamal rahandusministril oleks sellise ülesandega raske toime tulla ilma täiendavate volitusteta," ütles majandusteadlane Sergei Aleksašenko, kes töötas 1990. aastatel kõrgetel ametikohtadel rahandusministeeriumis ja keskpangas.

Sliuanovit peetakse rahanduskonservatiiviks

Siluanov on töötanud kogu oma karjääri rahandusministeeriumis. 2011. aastal vahetas ta ministrina välja oma mentori Aleksei Kudrini, kes oli üks Putini 2000. aastate alguse majandusreformide arhitekte. Siluanovit peetakse konservatiivseks tehnokraadiks.

"Finantsturud tunnevad Anton Siluanovit tema järjekindla ja mõõdukalt konservatiivse majanduspoliitilise lähenemise järgi," ütles investeerimisettevõtte T-Investments peaökonomist Sofja Donets.

Siluanovi rahvusvahelist mainet on kahjustanud sõda Ukrainas. Paljud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juhtorgani liikmed lahkusid 17. oktoobril Bangkokis toimunud kohtumiselt, kui Siluanov nende ees vene keeles kõnet pidama hakkas.

Valitsuse ümber korraldamine järgneb septembris toimunud pseudoparlamendivalimistele. Venemaa otsib uusi majanduskasvu allikaid, püüdes samal ajal toime tulla kõrgete intressimäärade, kasvavate maksude ja üha suuremate sõjakuludega.

Muudatuste käigus esitati asepeaministri kandidaadiks ka transpordiminister Andrei Nikitin. Kõik teised tähtsamad ametnikud, sealhulgas välisminister Sergei Lavrov ja kaitseminister Andrei Beloussov, jäid oma ametikohale.

Aleksašenko sõnul viitavad muudatused peaminister Mihhail Mišustini positsiooni nõrgenemisele. Ümberkorralduse käigus kaotas ta ühe oma tähtsama liitlase, senise valitsuse kantseleiülema Dmitri Grigorenko.