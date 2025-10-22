X!

Venemaa plaanib tõsta käibemaksu ja kärpida maksusoodustusi

Venemaa plaanib tõsta käibemaksu ja kärpida väiksemate ettevõtete maksusoodustust, et leida lisavahendeid sõja rahastamiseks Ukrainas.

Venemaa maksukoormus ja eelarve defitsiit on alates täiemahulise sõja algusest paisunud. Riik on alates 2023. aastast – sõja teisest aastast – järk-järgult tõstnud nii üksikisiku kui ka ettevõtete tulumaksu, et katta sõjalisi kulutusi, mis on praegu kõrgeimal tasemel alates külma sõja lõpust.

Rahandusministeeriumi andmetel võib riigi eelarvedefitsiit aasta lõpu seisuga ulatuda 2,6 protsendini sisemajanduse koguproduktist, vahendas Reuters.

Plaani järgi kerkiks käibemaks järgmisest aastast 20 protsendilt 22 protsendile, mis peaks tooma riigikassasse umbes triljon rubla (10,5 miljardit eurot).

Samuti plaanib riik kärpida väiksemate ettevõtete maksusoodustusi.

Kava kohaselt vähendatakse väikestele ettevõtetele mõeldud käibemaksuvabastuse aastakäibe piirmäära 60 miljonilt rublalt 10 miljonile (105 000 eurot). See muudatus peaks pärast parlamendi heakskiitu jõustuma 2026. aastal.

Venemaa väike-ettevõtete esindusorganisatsioon Opora pöördus parlamendi poole, et maksusoodustuse kaotamise plaanist loobutaks.

"See on šokk kõigile väikestele ettevõtetele," ütles Opora juht Sergei Borisov.

Ettepaneku kohaselt peavad ettevõtted, mille aastakäive jääb 10–250 miljoni rubla vahele ja kes praegu käibemaksu ei maksa, hakkama tasuma kuni viieprotsendilist käibemaksu ning palkama raamatupidajaid maksuarvestuse korraldamiseks.

Opora hinnangul puudutab muudatus 700 000 ettevõtjat ehk umbes kümnendikku kogu ettevõtlussektorist. 11 000 küsitletud ettevõtja seas ütles kolmandik, et nad on valmis tegevuse lõpetama, ning sama paljud kaaluvad maksude maksmata jätmist.

"Aastaid töötasime lihtsustatud maksusüsteemi järgi, mis oli selge ja mugav. Nüüd meie kulud kasvavad, ja me ei tea, kuidas ellu jääme," ütles Moskva kesklinnas toidupoodi pidav Sergei Pahhomov.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted moodustavad enam kui viiendiku Venemaa sisemajanduse koguproduktist ning annavad tööd 31 miljonile inimesele ehk ligi 40 protsendile tööjõust. Venemaa määratluse järgi on väike või keskmine ettevõte see, kus töötab kuni 250 inimest ja mille aastakäive on kuni kaks miljardit rubla.

Valitsus loodab uuest meetmest saada 200 miljardit rubla (2,15 miljardit eurot) lisatulu, kuid Opora on arvutanud, et ettevõtete lisakulud võivad ulatuda 420 miljardi rublani (4,5 miljardit eurot) – kaks korda rohkem kui riigi oodatav tulu. Seetõttu soovitavad ettevõtjate ühendused, et käibemaksu lävend seataks 30 miljonile rublale, mitte 10 miljonile.

Rahandusminister Anton Siluanov ütles kolmapäeval parlamendis kriitika järel, et on valmis ettepanekut kohandama, kuid üksikasju ta ei täpsustanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

