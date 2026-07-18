X!

Venemaa aktsiaturul on 30 aasta pikim langusperiood

Välismaa
Moskva börsi peahoone sissepääs.
Moskva börsi peahoone sissepääs. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / NATALIA KOLESNIKOVA
Välismaa

Venemaa aktsiaturg on langenud 18 nädalat järjest ning Moskva börsi indeks jõudis madalaimale tasemele alates 2022. aasta oktoobrist. Tegemist on Venemaa aktsiaturu pikima langusega alates 1997. aastast.

Venemaa 46 suurima ettevõtte aktsiaid hõlmav Moskva börsi indeks langes lõppeval nädalal 8,72 protsenti ja jõudis 1958,4 punktini – madalaimale tasemele alates 2022. aasta oktoobrist. Turu nädalane langus oli tugevaim alates 2022. aasta septembri eelviimasest nädalast, mil Kreml kuulutas välja osalise mobilisatsiooni, misjärel indeks kukkus 14,18 protsenti. Järjestikku 18 nädalat kestnud aktsiahindade odavnemine on pikim langusperiood Moskva börsil alates 1997. aastast peetud arvestuses, vahendas The Moscow Times reedel ettevõtte Kit Finance analüütikud.

Olles mõne kuuga kaotanud peaaegu 30 protsenti oma väärtusest, langes turg kümme aastat ajas tagasi: Moskva börsi indeks oli samal, 1900–2000 punkti tasemel viimati 2016. aasta suvel. "Müügi ulatus ei viita enam lokaalsele korrektsioonile, vaid Venemaa varade väärtuse täielikule ümberhindamisele," märkis Finami strateeg Jaroslav Kabakov.

Juuli algusest on Gazpromi aktsia langenud 21 protsenti, VTB aktsia 21,1 protsenti, Surgutneftegazi aktsia 20,8 protsenti ja Magniti aktsia 19,6 protsenti. Severstali aktsia on kukkunud 17 protsenti, Nornickeli 24 protsenti, Aerofloti 26,7 protsenti ja MTS-i 28 protsenti. Venemaa suurim kullatootja Poljus kaotas veidi enam kui kahe nädalaga 53 protsenti oma väärtusest. Sberbanki ja Rosnefti aktsiad on kuu algusest odavnenud 10 protsenti, loetles The Moscow Times.

Turgu survestavad geopoliitiline olukord, uute sanktsioonide oht ning ootused, et Venemaa keskpank tõstab kütusekriisi tõttu intressimäära. Kuid kaudsed märgid viitavad Kit Finance'i hinnangul veel ühele tegurile – varjatud müügisurvele: mõned suuromanikud tegelevad süstemaatiliselt oma Venemaal asuvatest varadest vabanemisega.

USA majandusuudiste agentuuri Bloomberg andmetel viivad miljardärid, sealhulgas Vene režiimi juhile Vladimir Putinile lähedalseisvad ärimehed, viimastel kuudel Venemaalt aktiivselt raha välja. Nad kardavad majandusolukorra halvenemist, probleeme pangandussüsteemis ning oma varade konfiskeerimist riigieelarve puudujäägi katmiseks.

"Osas eliidist kasvab läheneva katastroofi tunne," kirjutas analüütikakeskuse R.Politik asutaja Tatjana Stanovaja. Ressursid ammenduvad ja üha rohkem ettevõtteid muutub elujõuetuks. Tema hinnangul suruvad kütusekriis, kaotused rindel ja majandusraskused Putinit tõenäoliselt mitte leppimise, vaid eskalatsiooni poole. Samuti suureneb tema sõnul selliste stsenaariumide tõenäosus, mida varem peeti blufiks.

"Ohvreid nõuab aktsiaturul majanduslik läbikukkumine, millesse me kõik koos libiseme," märkis Ivolga Capitali peadirektor Andrei Hohrin. Majanduskasv on praktiliselt seiskunud – jaanuarist maini oli see vaid 0,2 protsenti –, tsiviilsektorid kahanevad ning investeeringud on vähenenud kõige rohkem alates 2009. aastast.

Olukorda kajastavad indikaatorid viitavad sellele, et Venemaa majandus langeb juulis majanduslangusse ning tõenäoliselt kujuneb see pikaajaliseks – kestab vähemalt aasta –, prognoosivad valitsusele lähedase analüüsikeskuse TsMAKP eksperdid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Moscow Times

Samal teemal

lõpulahing

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:02

Väljalangemissõidus tulid Eesti meistriteks Mõttus ja Rannala

12:52

RALLIBLOGI | Solberg lõpetas Peipsiäärel Pajari võiduseeria Uuendatud

12:29

Arvustus. Kuidas helilooja kuu peale aeti

12:22

Ingrid Neel võttis veerandfinaalis vastu kaotuse

12:13

Inga: fotograafiaõpingud avasid mu peas palju uusi sahtleid

11:44

Karistus kukutas DeChambeau, Herbert ja Burns kordasid suurturniiride rekordit

11:32

Vahur Kersna: Eestis on tehtud kõrgetasemelist televisiooni

11:18

Venemaa aktsiaturul on 30 aasta pikim langusperiood

10:58

Itaalia sprinditalent püstitas U-18 EM-il Euroopa rekordi

10:46

Michael Pärt: Arvo Pärdi pärandit peab hoidma tervikuna, et seda ei saaks ära kasutada

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17.07

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taas ringi Uuendatud

17.07

Soojal suvepäeval valitseb Tallinna raekoja platsi restoranides tühjus

17.07

Norra põlengus hävis üle 50 kodu

06:53

Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega

17.07

Kiviselg: Venemaa sõjaline ebaedu mõjutab juba sealset ühiskonda

17.07

Putini toetus kukkus järsult

17.07

Juriidiliselt naissoost Saksa neonats paigutati ümber meestevanglasse

12:52

RALLIBLOGI | Solberg lõpetas Peipsiäärel Pajari võiduseeria Uuendatud

17.07

Sõja 1605. päev: Ukraina korraldas rünnakulaine sihtmärkide pihta Krimmis Uuendatud

07:05

Taro käis kapot kontrollimas Uuendatud

ilmateade

SPORT

13:02

Väljalangemissõidus tulid Eesti meistriteks Mõttus ja Rannala

12:52

RALLIBLOGI | Solberg lõpetas Peipsiäärel Pajari võiduseeria Uuendatud

12:22

Ingrid Neel võttis veerandfinaalis vastu kaotuse

11:44

Karistus kukutas DeChambeau, Herbert ja Burns kordasid suurturniiride rekordit

loe: kultuur

12:29

Arvustus. Kuidas helilooja kuu peale aeti

10:46

Michael Pärt: Arvo Pärdi pärandit peab hoidma tervikuna, et seda ei saaks ära kasutada

09:51

Dirigent Paavo Järvile anti üle Jaapani Tõusva Päikese orden

09:02

Video: Sveta Grigorjeva ja Laura Põldvere "Mimmud maailmalõpu vastu" Headread festivalil

loe: eeter

12:13

Inga: fotograafiaõpingud avasid mu peas palju uusi sahtleid

11:32

Vahur Kersna: Eestis on tehtud kõrgetasemelist televisiooni

10:46

Michael Pärt: Arvo Pärdi pärandit peab hoidma tervikuna, et seda ei saaks ära kasutada

17.07

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

Raadiouudised

17.07

Brüssel tegi ettepaneku leevendada heitkogustega kauplemise süsteemi

17.07

Päevakaja (17.07.2026 18:00:00)

17.07

Narva ootab riigilt abi Kudruküla ojasängi ja suudme puhastamiseks

17.07

Jahimehed alustasid seakatku ennetamiseks drooniseiret

17.07

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taaskord ümber

17.07

Hiina tahab tehisaru arendamisel haarata maailmas juhtrolli

17.07

Raadiouudised (17.07.2026 15:00:00)

17.07

Raadiouudised (17.07.2026 12:00:00)

17.07

EK avalikustab muudatused heitkogustega kauplemise süsteemis

17.07

Koolitõrge on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo