Iraani sõda suurendas järsult Venemaa naftatulusid

Venemaa nafta hind tõusis aprillis kõrgeimale tasemele alates 2014. aastast, tuues Ukraina vastu sõda pidavale Kremlile ootamatu lisatulu. Kasvu peapõhjus on USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraani vastu, mis tõi kaasa Hormuzi väina sulgemise ning põhjustas sellega naftahinna tõusu maailmaturul, kirjutab väljaanne Kyiv Post.

Venemaa peamise naftaekspordi segu Uralsi hind kerkis aprillis 94,87 dollarini barreli kohta, mis on 23 protsenti rohkem kui märtsikuu 77 dollarit barreli kohta ja enam kui kaks korda rohkem kui aasta alguses, mil see oli 40,95 dollarit, vahendas Kyiv Post.

Kasv ületas selgelt ka Venemaa riigieelarves prognoositud taseme ja Vene rahandusministri Anton Siluanovi sõnul on eelarve saanud kõrgemate hindade tõttu juba sadu miljardeid rublasid lisatulu ning kui trend jätkub, võivad nafta- ja gaasitulud kasvada väga suureks. Siluanov ütles eelmisel nädalal, et riigieelarve on tänu kõrgematele naftahindadele juba saanud 200 miljardit rubla (2,27 miljardit eurot) lisatulu.

Venemaa majandusarengu ministeeriumi esmaspäeval avaldatud andmete kohaselt ületas aprillikuu hind ka riigi 2026. aasta föderaaleelarves eeldatud taset ligi 36 dollari võrra barreli kohta.

Hinnatõus toimus hoolimata sellest, et Ukraina droonirünnakud häirisid aprillis Venemaa naftataristut. Rünnakute tõttu suleti ajutiselt sadamaid ja rafineerimistehaseid ning häiritud oli ka torujuhtme Družba töö.

Ukraina hinnangul on need löögid põhjustanud Venemaale miljardeid dollareid kahju ning sundinud olulisi sadamaid, nagu Ust-Luga ja Primorsk, töötama alla täisvõimsuse. Samas on tegelikku mõju keeruline hinnata, kuna Venemaa ei avalda toimunu kohta täielikke andmeid, märkis Kyiv Post.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti, et Ukraina rünnakud Venemaa naftataristule on alates 2026. aasta algusest Venemaale maksma läinud vähemalt seitse miljardit dollarit tulu.

Aga Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) 14. aprilli naftaturu aruandes leiti, et Venemaa toornafta ja naftatoodete eksport suurenes eelmise kuuga võrreldes 320 000 barreli võrra päevas, ulatudes 2026. aasta märtsis 7,1 miljoni barrelini päevas. Samas eksporditulud peaaegu kahekordistusid, tõustes 9,7 miljardilt dollarilt 19 miljardi dollarini, mida ajendasid kõrgemad hinnad. IEA märkis, et pole veel kindel, kas Ukraina rünnakud 2026. aasta aprillis seda tõusutrendi katkestavad.

Peamine hinnatõusu põhjus on nn Hormuzi efekt. USA ja Iisraeli alustatud rünnakud Iraanile ajendasid Teherani peatama laevaliiklust Hormuzi väinas, mille kaudu liigub tavaliselt umbes viiendik maailma naftast. See on vähendanud pakkumist ja tõstnud hindu globaalselt. Kuna Venemaa müüs oma naftat varem sanktsioonide tõttu allahindlusega, on hinnatõus seda vahet vähendanud ja suurendanud Venemaa tulusid.

Analüütikute hinnangul aitab see Venemaal lühiajaliselt oma sõjamajandust üleval hoida, kuid kasu võib jääda ajutiseks. Sanktsioonid ja Ukraina rünnakud piiravad tootmist ning Venemaa majanduskasvu prognoosi on juba langetatud alla ühe protsendi.