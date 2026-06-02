Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

Venemaa kõrged valitsusametnikud on hoiatanud režiimi juhti Vladimir Putinit, et Ukrainas peetavale sõjale tehtavad kulutused ei pruugi olla jätkusuutlikud, teatas USA majandusväljaanne Bloomberg, lisades, et see on kõige tõsisem märk sisepingetest Moskvas pärast täiemahulise agressioonisõja algust.

Venemaa rahandusministeeriumi ja keskpanga ametnikud on Kremlile teatanud, et praegu kavandatud kaitsekulutuste tase võib valitsuse eelarvepuudujääki ohtlikult suurendada, väidavad asjaga tuttavad isikud ja selgub Bloombergi ajakirjanike nähtud dokumentidest.

Ametnikud, kes on viimastel kuudel Venemaa majanduse ja riigieelarve olukorra pärast üha enam mures, on teinud ettepaneku kaitsekulutuste uuteks kärbeteks, ütlesid informeeritud allikad Bloombergile. Nad on hoiatanud, et riigi avaliku sektori rahandusliku olukorra parandamine on keeruline ilma edasisi kärpevõimalusi leidmata.

Poliitikakujundajate vahelisest lõhest annab aga tunnistust see, et kaitseministeeriumi ja mõned Kremli tippametnikud, kes on kindlalt otsustanud Putini sõjaeesmärgid ellu viia, nõuavad sõjaliste kulutuste säilitamist. Nad on väitnud, et sõjaliste kulutuste vähendamine kahjustaks majandust tõsiselt, kuna nii paljud ettevõtted sõltuvad sõjatellimistest. Mõnede anonüümsust palunud inimeste sõnul on Putin palunud rahandusministeeriumi ametnikel enne kaitsele keskendumist leida kulude kärpimise võimalusi ka teistes eelarvevaldkondades.

Bloomberg ei saanud Kremli pressiesindajalt Dmitri Peskov neile väidetele kommentaari.

Kahe Venemaa valitsusele lähedase isiku sõnul ei seisa kaitseministeerium mitte ainult kärbete vastu, vaid nõuab ka täiendavat rahastamist. Nende sõnul tuleb sel aastal kolme triljoni rubla (36 miljardi dollari) suuruse puudujäägi katmiseks sõjalisi kulutusi suurendada.

Putin on olnud teadlik eelarvesurvest nii eelmisel kui ka sel aastal, seega ei peaks need väljakutsed olema tema jaoks üllatuseks, ütlesid allikad Bloombergile. Mis tahes kulude kärpimise ulatus sõltub aga ainuüksi Putinist, kuna ilma tema nõusolekuta ei tehta ühtegi olulist eelarveotsust ja ta tegutseb lõpliku vahekohtunikuna, ütlesid nad, kirjeldades seda kui raudset reeglit.

Kui 2026. aasta eelarve koostati, mõistsid ametnikud, et aasta teises pooles võib kaitsesektoris tekkida umbes 1,2–1,5 triljoni rubla suurune rahastamispuudujääk. Sel ajal loodeti, et Ukraina sõda lõpeb pärast eelmise aasta augustis Alaskal toimunud tippkohtumist Putini ja USA presidendi Donald Trumpi vahel, mis oleks Venemaa valitsusele lähedaste allikate sõnul muutnud kaitsekulutuste vähendamise 2026. aasta teises pooles loogiliseks eelduseks.

Arutelud on toimunud nii enne kui ka pärast USA ja Iisraeli sõjategevuse algust Iraani vastu ning need jätkuvad endiselt kõrgemate poliitikakujundajate ja Putini vahel, ütlesid teemaga kursis olevad allikad. Mõttevahetus Venemaa ladvikus käib ajal, mil riigi majandus ja rahandus seisavad silmitsi üha kasvava pingega täiemahulise sissetungi viiendal aastal, ning näitavad, et Putin seisab silmitsi raskete valikutega, olles sunnitud reageerima ka enda riigis sõja mõjul kasvavatele pingetele.

Venemaa valitsusele lähedaste allikate sõnul ei ole Iraani sõjast tingitud naftahinna tõus probleemide lahendamiseks piisav. Nafta hind peaks majanduse märkimisväärseks paranemiseks püsima vähemalt aasta üle 100 dollari barreli kohta ning ootamatu tulu ei lahenda struktuurilisi probleeme, mis mõjutavad majanduskasvu, inflatsiooni ja pangandussektorit, lisasid nad.

Vene majandusministeeriumi kolmeaastase eelarvekava kohaselt pidid kaitsekulutused kuni 2028. aastani jääma üldiselt stabiilseks. Pärast viimaste aastate umbes 30-protsendist kasvu, mis oli vajalik tohutult kasvanud relvatootmise rahastamiseks, prognoositi riiklike kaitsetööstuse tellimustega seotud sektorite kasvu 2026. aastal vaid 4–5 protsenti.

Samal ajal on Venemaa majanduslanguse äärel, kuna majandusministeerium kärpis mais oma majanduskasvu prognoosi. Ministeerium eeldab nüüd, et sisemajanduse koguprodukt kasvab 2026. aastal 0,4 protsenti, mis on vähem kui varasem 1,3-protsendine prognoos. Ametlikud andmed näitavad, et majandus kahanes esimeses kvartalis esimest korda kolme aasta jooksul.

Halvenenud väljavaated tulid vaatamata sellele, et Putin andis aprillis valitsusametnikele avalikult korralduse selgitada, miks majanduse tulemused jäävad ootustest allapoole. Tunnistades, et majandus seisab silmitsi raskustega, näis see viitavat tema pettumusele, et ametnikel ei õnnestunud majanduse aeglustumist vältida.

Valitsuse eelarvepuudujääk on suurenenud rekordiliselt, hoolimata naftatulude hüppest Lähis-Ida sõja tõttu. Ametlike andmete kohaselt kasvas aasta esimese nelja kuu puudujääk 5,9 triljoni rublani ehk 2,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis on umbes 50 protsenti rohkem kui kogu aasta plaanis.

Samas on eelarve kogu viimase nelja aasta jooksul olnud defitsiidis, 2025. aasta lõppes 5,6 triljoni rubla suuruse puudujäägiga. Kuigi defitsiit jääb veel märksa väiksemaks, kui 3,8-protsendi tase, milleni see jõudis 2020. aastal, kui oli koroonapandeemia, on Venemaa majandus, mis on lääneriikide sanktsioonide all, nüüd haavatavam, kuna riikliku heaolufondi reservid on umbes 60 protsenti madalamad kui enne sissetungi Ukrainasse.

Praegune eelarve koostati suhteliselt rangete eelduste põhjal: defitsiidi tagasihoidlik vähenemine ja kaitsekulutuste järkjärguline vähenemine. Eelarveraamistiku säilitamiseks ja eelarvereegli järgimiseks tõstis valitsus sel aastal mõningaid makse, et proovida ülekuumenenud sõjaaegset majandust tasakaalustada.

Varasemad lootused sõja lõpetamiseks kokkuleppele ei ole teoks saanud. Venemaa valitsus peab nüüd otsustama, kuidas defitsiidiga tegeleda, mis praktikas tähendab kulude kärpimist või uute tuluallikate leidmist.

Valitsus on pessimistlik, et naftahinnad jäävad kõrgeks. Tugev rubla on süvendanud ka riigi rahanduse probleeme, kahjustades eksporditulusid. Rahandusminister Anton Siluanov ütles 27. mail intervjuus väljaandele Kommersant, et avaliku sektori kulutustes on vaja teatud piiranguid, tuues kulutuste prioriteetideks kaitsevaldkonna ja valitsuse sotsiaalsed kohustused. "Reservid ei ole lõputud. Rahanduse nõrkust ei saa maailmas toimuvate nii ulatuslike muutuste kontekstis taluda," ütles ta ja lisas: "Peame parandama eelarvekulude tõhusust."

Valitsuse kulutused kasvasid perioodil jaanuarist aprillini eelmise aastaga võrreldes ligi 16 protsenti, samas kui riigihangetele tehtavad kulutused hüppasid 41 protsenti, selgub rahandusministeeriumi mais avaldatud andmetest. Valitsus võttis aasta kahe esimese kuu jooksul oma riiklikust heaolufondist välja umbes 500 miljardit rubla, kuna sanktsioonid piirasid nafta- ja gaasitulusid.

Bloomberg on varem teatanud, et Venemaa kaalub eelarvepuudujäägi katmiseks ootamatut maksu mõnedele toorainetootjatele ja pankadele. Moskva linnavalitsus teatas tööhõive ja investeeringute kärpimisest pärast seda, kui eelarvetulud jäid oodatust tunduvalt alla ootuste.

Venemaa eelarves kasvav puudujääk vallandas eelmisel nädalal parlamendi alamkojas pahameelevalingu ühelt seadusandjalt. Riigiduuma konkurentsikaitse komisjoni juht Valeri Gartung pidi tagasi lükkama teated, et ta kasutas oma sõnavõtus roppusi, meenutades Nõukogude Liidu lagunemise järgset hüperinflatsiooni. "Mida me sellega peale hakkame?" küsis ta. "Trükkida raha või mis? Nagu 1992. aastal, kui hinnad tõusid iga nädal 30 protsenti? Me saame aru, et see pole lahendus."