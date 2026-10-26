Anthropic esitas avalduse börsile minekuks

Anthropic on üks juhtivaid tegijaid tehisintellekti arendamise võidujooksus. Selle põhitooteks on vestlusrobot Claude, mille võimaluste hulka kuuluvad teksti loomine, programmeerimine ja küberturvalisusega seotud ülesanded. Anthropic plaanib minna Nasdaqile sümboli ANT all.

Ettevõtte tegevjuht Dario Amodei asutas Anthropicu pärast lahkumist ChatGPT loonud ettevõttest OpenAI. Anthropic on sattunud konflikti Donald Trumpi administratsiooniga ettevõtte tehnoloogia sõjalise kasutamise küsimuses.

USA võimud määratlesid ettevõtte tarneahela riskina, mis takistab sõjaväeasutustel sellega lepinguid sõlmida. Anthropic on selle otsuse vaidlustanud.