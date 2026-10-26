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Tšehhis protestitakse avalik-õigusliku meedia rahastamise muutmise vastu

Välismaa
Tšehhis protestitakse avalik-õigusliku meedia rahastamise muutmise vastu
Tšehhis protestitakse avalik-õigusliku meedia rahastamise muutmise vastu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MICHAL CIZEK
Välismaa

Tuhanded inimesed avaldasid möödunud pühapäeval Prahas meelt valitsuse plaani vastu muuta Tšehhi avalik-õigusliku televisiooni ja raadio rahastamist. Kriitikud kardavad, et valitsuse plaan võib vähendada avalik-õigusliku meedia sõltumatust.

Peaminister Andrej Babiši valitsus soovib kaotada leibkondade makstavad tasud, millest praegu rahastatakse Tšehhi televisiooni ja raadiot. Selle asemel hakkaks rahastus tulema riigieelarvest. 

Babiši populistlik valitsus, mida toetab paremäärmuslikuks peetav erakond SPD, on korduvalt sattunud konflikti nii avalik-õigusliku kui ka erameediaga.

Kriitikud kardavad, et rahastamise sidumine riigieelarvega annaks valitsusele võimaluse avaldada avalik-õiguslikule meediale suuremat survet. Opositsioon on võrrelnud kavandatavaid muudatusi Ungari endise peaministri Viktor Orbani ajal toimunud meediareformidega. 

Babiši sõnul on muudatuste eesmärk muuta rahastamine läbipaistvamaks, mitte piirata avalik-õigusliku meedia sõltumatust.

Tšehhi avalik-õiguslik meedia kuulub riigi usaldusväärseimate uudisteallikate hulka ning Tšehhi televisioon on üks vaadatumaid telekanaleid eri vanuserühmades.

Eelnõu suundub nüüd parlamendikomisjoni arutlusele, millele järgneb hiljem hääletus. Meeleavalduste korraldajad on lubanud proteste jätkata.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

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