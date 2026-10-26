Rail Balticu edasilükkumine pole Pärnu kinnisvaraturgu mõjutanud

Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkumine on maaklerite hinnangul veel liiga värske uudis, et see kohe ka Pärnu kinnisvaraturul kajastuks. Projektid, mis on juba töös, jätkuvad plaanipäraselt. Ettevõtjad ja kohalikud elanikud loodavad, et uus tähtaeg peab ja 2032. aastal saab rongiga Pärnust Tallinnasse sõita.

Rail Balticu valmimistähtaega on varemgi edasi lükatud. LVM kinnisvara maakler Ingmar Saksing ütles, et investorid on selle oma plaanidesse sisse arvestanud.

"Täna saame rääkida kasvavast huvist selles piirkonnas, kuhu rajatakse nagu Tallinnaski Ülemistele terminal. Sama loogikaga on näha, et selle piirkonna kinnisvarahinnad ja huvi selle piirkonna vastu on senisest kõrgem," lausus Saksing.

Pärnu rannas valmib järgmise aasta sügiseks spaahotell Part, millega lisandub Pärnusse 450 hotellikohta. Suurarenduse juhi Sari Sopanen sõnutsi pole raudtee viibimine hotelli arenduse plaane muutnud, kuid Rail Balticu valmimine aitaks kindlasti klientide arvu kasvatada.

"Kui Pärnu oleks ühendatud kahe rahvusvahelise lennujaamaga, Tallinna ja Riiaga. siis muidugi see on suur-suur pluss meie erialale ja ka meile," ütles Sopanen.

"Me usume Pärnusse, meie asukoht on ideaalne, see on väga hea koht Pärnu rannas," lisas ta.

Pärnu kinnisvarahinnad liiguvad stabiilselt üles, viimase kümne aasta lõikes koos inflatsiooniga kaks kuni kolm protsenti aastas. Rail Balticu valmimise viibimine pole hinnas suuri hüppeid ei üles ega allapoole põhjustanud.

"Kaalutakse rohkem hoopis teisi põhjuseid oma elukoha vahetamiseks pluss see, et ega raudtee tulek Pärnusse ei tähenda seda, et kõik Pärnusse kolida tahavad. Võib-olla nad hakkavad ainult päeval käima ja õhtul sõidavad koju tagasi," lausus Arco Vara kinnisvaramaakler Terje Võrk.

Viimastel aastatel on mitmele poole Pärnusse uusi kortermaju kerkinud. Saksingu hinnangul on see igati tervitatav, sest kui tekib pakkumine, tuleb ka nõudlus järele

"Kokku on 400 korterit ehituses pakkumises ja neid sellise tempoga müüakse kuni kaks aastat eeldusel, et neid juurde ei tule," lausus Saksing.

Sopaneni sõnul on veidi veider, et Pärnu suurusesse linna pole pea kümme aastat rongiga sõita saanud ja nüüd lükatakse raudtee ehitust taas mitu aastat edasi.

"Ma arvan isiklikult, et ehitamine pole kunagi tulevikus odavam, kui see on täna. Ehk kui Rail Balticul oleks ajakava olemas ja plaan olemas ja rahastus ka olemas, siis igat pidi oleks täna palju soodsam ehitada kui mõne aasta pärast," ütles Sopanen.