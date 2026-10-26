X!

ERR Iisraelis: araablaste valimisaktiivsus mõjutab uue võimuliidu moodustamist

Välismaa
Poliitreklaam Jeruusalemmas.
Poliitreklaam Jeruusalemmas. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Iisraelis valmistutakse teisipäevasteks valimisteks. Iisraeli kodakondsusega palestiinlasest analüütiku Wadie Abunassari sõnul on tema rahvuskaaslaste jaoks kõik valitsusjuhi kandidaadid ametiolevast peaministrist Benjamin Netanyahust paremad.

Iisraelis oli esmaspäeval valimiste-eelne vaikne päev, mil kampaaniat teha ei tohi. Läänekaldal Hebronis jätkus aga mitmendat päeva sõjaline operatsioon, mida nähakse ka valimiskampaaniana.

"Pole kahtlustki, et see on osa Netanyahu kampaaniast. Levivad isegi kuuldused, et Iisraeli sõjaväejuhtkond on talle öelnud, et ta peaks selle operatsiooni lõpetama. On ka kuulujutt, et Netanyahu on palunud rünnata Iraani, kuid sõjavägi on keeldunud sellest arutelust," ütles poliitikamõttekoja ICC analüütik Wadie Abunassar.

Kas Iisraelil ja USA-l on plaani Iraani sõja edukaks lõpetamiseks?

"Ma kahtlen selles. Välja arvatud juhul, kui kasutaks tuumarelva Iraani vastu. Väljavaated seda elimineerida on väga limiteeritud. On selge, et puudub igasugune legitiimsus kasutada Iraani vastu tuumarelva," sõnas Abunassar.

Viiendik Iisraeli kodanikest on palestiinlased, nagu ka Wadie Abunassar. Kas endisest armeejuhist opositsioonijuht oleks neile Netanyahust parem peaminister?

"Gadi Eisenkot on mees, kes on viinud läbi erinevaid väga veriseid sõjalisi kampaaniaid Gazas. Aga kui võrrelda teda Netanyahuga, siis Palestiina liidrid ütlevad, et nad on nõus tänaval alasti tantsima, et näha, kuidas Netayahu koju ära saadetakse," ütles Abunassar.

Viimaste aastate dramaatilised sündmused on umbusku juutide ja palestiinlaste vahel drastiliselt süvedanud.

"Mittejuudina ei ole täna Iisraelis elada just kõige parem. Sa peab tõestama, et oled süütu ööpäevaringselt," selgitas Abunassar.

Knesseti valimistel oodatakse aga, et araablased tulevad väga aktiivselt valima ja nende Ra'am ja Ühendnimekiri saavad 120-kohalises parlamendis kuni 16 kohta, mis sunnib Netanyahut ja Eisenkoti leeri nendega arvestama, ehkki viimane on lubanud, et ta araablastega koalitsiooni ei tee.

"Kui Gadi Eisenkotil on Ra'ami vaja, siis ta leiab kindlalt mooduse, kuidas sellega koostööni jõuda. Ja ma ütleks ka veel seda, et Netanyahu on nõus võtma koalitsiooni isegi Iraani liidri Khamenei, et jääda võimule," lausus Abunassar.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:22

ETV spordisaade, 26. oktoober

22:07

ERR USA-s: Valge Maja tunnistab, et Ukraina ja Venemaa kokkuleppele jõudmine on keeruline

21:59

ERR Iisraelis: opositsioon loodab valimistel endisele armeejuhile Eisenkotile

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:57

Viipekeelsed uudised

21:50

Rajale naasnud Enok ja Simm näitasid Portugalis head kiirust

21:49

ERR Prantsusmaal: meeleavaldajate pahameel valitsuse suhtes pole vaibunud

21:35

Tein: hasartmängu turuosalised ütlevad, et Eestis on ülereguleerimine

21:35

Ambla aleviku "Poiss moonidega" sai varikatuse

21:15

ERR Iisraelis: araablaste valimisaktiivsus mõjutab uue võimuliidu moodustamist

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09:51

Trump nimetas Norrat peldikriigiks

20:47

Zelenski avaldas, mida ootab kolmepoolsetelt rahuläbirääkimistelt Uuendatud

06:57

Eksperdid peavad ohtlikuks riigi plaani registreerida AI-agente

06:40

Serbia president Vučić tunnistas kaotust parlamendivalimistel

25.10

Riik maksab endiste riigipeade kaasadele esindustasudeks tuhandeid eurosid kuus

09:04

Meedia: Trumpi administratsioon tahab esitada Orbáni ÜRO juhiks

16:12

Kohus lükkas kaebuse tagasi ja RKIK jätkab betoonpunkrite hankega

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

13:30

Enn Eesmaa liitub Isamaaga Uuendatud

25.10

Raik: Venemaa pole valmis järeleandmisi tegema, sest loodab muuta USA seisukohti endale sobivalt

ilmateade

SPORT

22:22

ETV spordisaade, 26. oktoober

21:50

Rajale naasnud Enok ja Simm näitasid Portugalis head kiirust

21:08

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

20:29

Segadus naiste NBA finaalseeria mängu toimumispaiga ümber sai lahenduse

loe: kultuur

18:55

Tallinna uued kinod otsivad kinoturul oma kohta

18:50

Kirill Havanski: maailmas on praegu väga hõre olla

18:45

Hendrik Toompere jr: otsisin igale "Tõe ja õiguse" raamatule omaette esteetikat

16:16

Galerii: Kiwa esitles eksperimentaalset romaani "Millumullimallikad"

loe: eeter

15:53

Kivirähk: ainuke võimalus Indrekut mõista on kõik "Tõe ja õiguse" osad ära lavastada

09:50

Armeenia võitis noorte Eurovisiooni lauluvõistluse

09:22

Haiged puulehed tuleb kompostimise asemel jäätmejaama viia

25.10

Kaisa Kuslapuu: ärkasin ühel hommikul ja mõtlesin, et miks ma üldse eesti keeles muusikat kirjutan

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (26.10.2026 18:00:00)

18:10

Valitsus plaanib langetada Tallinnast Kuressaarde lendamise hindu

18:00

Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkumise mõju Pärnu kinnisvaraturul veel ei kajastu

17:05

Draamateatri lavale jõuab Kivirähki-Toompere "Tõde ja õigus"

15:25

Elering rajab kriisijuhtimiskeskuse

15:20

Raadiouudised (26.10.2026 15:00:00)

13:20

Pimedal ajal suureneb huvi vaimse tervise kohvikute vastu

12:45

Marine Le Pen püüab muuta prantslaste rahulolematuse enda valimisvõiduks

12:40

Rapla vald otsib võimalusi abivallavanemast vabanemiseks

12:30

Raadiouudised (26.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo