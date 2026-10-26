ERR Iisraelis: araablaste valimisaktiivsus mõjutab uue võimuliidu moodustamist

Iisraelis oli esmaspäeval valimiste-eelne vaikne päev, mil kampaaniat teha ei tohi. Läänekaldal Hebronis jätkus aga mitmendat päeva sõjaline operatsioon, mida nähakse ka valimiskampaaniana.

"Pole kahtlustki, et see on osa Netanyahu kampaaniast. Levivad isegi kuuldused, et Iisraeli sõjaväejuhtkond on talle öelnud, et ta peaks selle operatsiooni lõpetama. On ka kuulujutt, et Netanyahu on palunud rünnata Iraani, kuid sõjavägi on keeldunud sellest arutelust," ütles poliitikamõttekoja ICC analüütik Wadie Abunassar.

Kas Iisraelil ja USA-l on plaani Iraani sõja edukaks lõpetamiseks?

"Ma kahtlen selles. Välja arvatud juhul, kui kasutaks tuumarelva Iraani vastu. Väljavaated seda elimineerida on väga limiteeritud. On selge, et puudub igasugune legitiimsus kasutada Iraani vastu tuumarelva," sõnas Abunassar.



Viiendik Iisraeli kodanikest on palestiinlased, nagu ka Wadie Abunassar. Kas endisest armeejuhist opositsioonijuht oleks neile Netanyahust parem peaminister?

"Gadi Eisenkot on mees, kes on viinud läbi erinevaid väga veriseid sõjalisi kampaaniaid Gazas. Aga kui võrrelda teda Netanyahuga, siis Palestiina liidrid ütlevad, et nad on nõus tänaval alasti tantsima, et näha, kuidas Netayahu koju ära saadetakse," ütles Abunassar.

Viimaste aastate dramaatilised sündmused on umbusku juutide ja palestiinlaste vahel drastiliselt süvedanud.

"Mittejuudina ei ole täna Iisraelis elada just kõige parem. Sa peab tõestama, et oled süütu ööpäevaringselt," selgitas Abunassar.

Knesseti valimistel oodatakse aga, et araablased tulevad väga aktiivselt valima ja nende Ra'am ja Ühendnimekiri saavad 120-kohalises parlamendis kuni 16 kohta, mis sunnib Netanyahut ja Eisenkoti leeri nendega arvestama, ehkki viimane on lubanud, et ta araablastega koalitsiooni ei tee.

"Kui Gadi Eisenkotil on Ra'ami vaja, siis ta leiab kindlalt mooduse, kuidas sellega koostööni jõuda. Ja ma ütleks ka veel seda, et Netanyahu on nõus võtma koalitsiooni isegi Iraani liidri Khamenei, et jääda võimule," lausus Abunassar.