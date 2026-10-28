Times: Serbia president Vučić kaalus valimistulemuse jõuga tühistamist

Mitu poliitikut ja endine politseiametnik ütlesid ajalehele The Times, et Serbia president Aleksandar Vučić kaalus vägivalla kasutamist, et pärast valimiskaotust võimule jääda. Lõpuks ta siiski taganes sellest ideest, sest vastuseis tema plaanidele oli liiga suur.

12 aastat võimul olnud Vučić otsustas väidetavalt võimule jäämise nimel võidelda, kuid taganes, kui selgus, et opositsiooniline tudengiliikumine saavutas kindla enamuse.

"Ta saatis pühapäeval Belgradi kesklinna režiimi kaitsma 4000 politseinikku ja 3000 pätti. Olen sada protsenti kindel, et ta kavatses valimistulemusi mitte tunnustada," ütles Serbia terrorismivastase politseiüksuse endine juht Spasoje Vulevic.

Ka itaallasest Euroopa Parlamendi liige Sandro Gozi ütles, et Vučić võis kavandada valimistulemuste jõuga tühistamist.

"Saime pühapäeval diplomaatilistest allikatest murettekitavaid teateid, et ta on valmis võitlema ja riigipööret korraldama," ütles Gozi.

Opositsioonilise tudengiliikumise üks liidreid Radomir Saičić väitis samuti, et Vučić kavatses kasutada vägivalda, kuid loobus sellest plaanist.

"Neil oli plaan hääletustulemus toore jõuga ümber pöörata, kui tulemus peaks kujunema tasavägiseks, kuid mul on teavet, et ta sai mitmeid kõnesid politseilt ja teistelt osapooltelt, mis panid ta meelt muutma. Talle selgitati, et kui ta oma plaani ellu viib, lõppeb see tema jaoks väga halvasti," ütles Saičić.

Ajaleht The Times kirjutab, et pühapäevasel valimispäeval märgati Belgradis musta riietatud mehi, kes olid väidetavalt Vučići erakonna palgal.

"Nad saadeti kohale väikestes rühmades, korraga 20–30 meest," ütles Vulevic.

Samal ajal suleti tänavad liiklusele ning vormikandjad asusid positsioonidele.

"Pühapäeva hommikul tundis Vučić end puutumatuna ja ma kahtlustan, et neil oli plaanis viidata hääletamisel esinenud rikkumistele ning nõuda kordushääletust, mis oleks omakorda vallandanud protestid. Seejärel oleksid nad õhutanud vägivalda ja kasutanud seda järjekordse ettekäändena hääletuse tühistamiseks," ütles Serbia Sõltumatute Ajakirjanike Ühenduse jurist Rade Djurić.

Kuid õhtul, umbes 90 minutit pärast valimisjaoskondade sulgemist, loobus Vučić oma plaanist. Belgradis levisid kinnitamata väited, et ta veenis ümber Ungari peaminister Viktor Orbán, kes kaotas hiljuti samuti võimu. Väidetavalt sai Vučić ka mitu teist telefonikõnet.

"Usun, et Vučić sai kõnesid Euroopa valitsustelt. Vestlused toimusid kõige kõrgemal tasemel," ütles Vulevic.

Serbia võimud eitavad, et politsei suurendatud kohalolek oleks olnud seotud võimuhaaramise katsega. Vučići pressiesindaja ütles ajalehele The Times, et politsei kohaloleku eesmärk Belgradis oli ennetada meeleavaldajate võimalikku vägivalda.