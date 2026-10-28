Haridusministri nõuniku kohalt lahkunud Daniel Kõiv töötab ministeeriumis edasi

Pühapäeval haridus- ja teadusministri Kristina Kallase nõuniku kohalt lahkunud ning Eesti 200 sotsiaaldemokraatide vastu vahetanud Tartu linnavolikogu liige Daniel Kõiv jätkab sellest esmaspäevast tööd samas ministeeriumis uuel ametikohal ja kõrgema palgaga.

Tartu Postimees kirjutas, et Kõiv töötab nüüd haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonnas URC projektijuhina, kus tema ülesanne on valmistada ette tuleva aasta jaanuaris Tallinnas toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi haridus-, teadus- ja noortevaldkonna kokkuleppeid.

"Minu ülesanne on laias laastus tagada, et haridusvaldkonnas saavutatakse kokkulepped, mis Ukrainale raha toovad või kogemust annavad," selgitas Kõiv.

Küsimusele, kas ametikoht loodi spetsiaalselt talle, vastas Kõiv eitavalt. Ta lisas, et ministeerium oli otsinud projekti jaoks töötajat juba mõnda aega, kuid nii lühiajaliseks ja suureks tööks sobivat inimest ei leitud. Seetõttu otsustaski ta pakkumise vastu võtta.

Eesti 200 esimehe, haridus- ja teadusministri Kristina Kallase kauane nõunik Daniel Kõiv teatas hiljuti, et liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) ja kandideerib riigikogu valimistel Tartus. Kõiv on Tartu linnavolikogu liige ja õpib Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal.