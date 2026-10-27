X!

Vandaalid kahjustasid Kihelkonna kalmistul rohkem kui sadat hauda

Eesti
Kihelkonna kalmistul lõhuti hauatähiseid.
Kihelkonna kalmistul lõhuti hauatähiseid. Autor/allikas: ERR
Eesti

Saaremaa Kihelkonna kalmistu vahimees avastas esmaspäeval, et nädalavahetusel on kalmistul toimunud suuremat sorti vandalism. Kahjustatud on üle saja haua.

21 aastat kalmistuvahi ametit pidanud Margus Saar ütles, et sellist olukorda nägi ta kalmistul esmakordselt. Politsei on alustanud vandaalitsemise suhtes kriminaalmenetlust ja ootab infot teo toimepanijate kohta.

"Praegu politsei tegi kindlaks, et 105 hauda. Hauakive on katki läinud - maha lükatud ja siis purunenud. Kallid kalmulaternad, mis on tehtud graniidist, nende klaasid on sisse pekstud ja on lillekahjusid. Kaldun arvama, et pühapäevane päev oli see päev ja noored inimesed. Jalajälgi on selliseid," ütles Saar.

Saaremaa haldus, kes valla kalmistuid haldab, plaanib kolmapäeval vandaalitsemisest kahjustatud haudu korrastama hakata.

"Hetkel on politsei alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist. Selle eest on siis karistuseks ette nähtud rahatrahv või vangistus. Kui on tegemist alaealistega, siis karistusliik jääb täpselt samaks. Sellise mahuga vandaalitsemine leiab aset ikkagi esmakordselt," ütles Kuressaare politseijaoskonna piirkonnagrupijuht Minna Raun.

Politsei ootab võimalikku infot teo toimepanijate kohta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:57

Euroopa Investeerimispank plaanib sõlmida Kanadaga kriitiliste toorainete lepingu

19:55

Levadia pööras teisel poolajal Tammeka vastu kaotusseisu võiduks

19:54

Vseviov kõnelustest Putiniga: riske on rohkem kui võimalusi

19:22

Mustmaa pääses Serbia kõrgliigas vooru sümboolsesse koosseisu

19:17

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:13

Rail Balticu ehitus keskendub praegu Tallinna-Pärnu lõigule

19:12

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Frontexi tugevdamiseks

18:56

Kolmapäeval kell 11 saates "Otse uudistemajast" Riina Solman

18:42

Pangad on seni mullusest üheksa protsenti rohkem kasumit teeninud

18:42

Terras: Herem tahab kujundada riigikaitse arengukava oma näo järgi

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

26.10

Trump nimetas Norrat peldikriigiks

26.10

Politsei plaanib muuta mobiilsete kiiruskaamerate kasutamist

11:28

Stubb: Euroopa on uuesti pimeduse ajastus

06:20

Koorberg: Meta kavandab suurimat sisuvargust

13:53

Järvan: Eestis on asfalt otsa lõppenud Uuendatud

18:32

Oleškõs algas relvarahu Uuendatud

12:09

Swedbank vähendab grupis töötajate arvu ligi 500 võrra, tehisaru võib muuta tööjõuvajadust

10:03

Meedia: Putin lisab oma Valdai residentsi ümbrusse uusi õhutõrjeposte

26.10

ERR USA-s: Valge Maja tunnistab, et Ukraina ja Venemaa kokkuleppele jõudmine on keeruline

14:37

Stubb ja Støre rääkisid Putiniga Uuendatud

ilmateade

SPORT

19:55

Levadia pööras teisel poolajal Tammeka vastu kaotusseisu võiduks

19:22

Mustmaa pääses Serbia kõrgliigas vooru sümboolsesse koosseisu

18:36

Venus Williams kaotas endast 28 aastat nooremale vastasele

17:54

Tamm alustas Singapuri turniiri topeltvõiduga

loe: kultuur

18:39

Kirjandusfestival "Röögatus!" kutsub mõtestama kirjanduse piire

18:38

Marmormaze avaldas Mustamäest inspireeritud õudusmängu "Mount Noire"

18:18

August Künnapu: mulle on olulised positiivne enegia ja lihtsad kujundid

16:57

Berit Teeäär: Anu Põder jäi silma oma unikaalsuses

loe: eeter

18:15

Eesti Laulu žürii liige Inga: enim jäävad meelde artistid, kes jäävad endale kindlaks

16:57

Berit Teeäär: Anu Põder jäi silma oma unikaalsuses

15:18

Auhinnatud sari "Minu kallis ema" jõuab ETV vaatajateni

13:40

Holland loobub taas Eurovisioonil osalemisest

Raadiouudised

18:30

Rail Balticu ehitus keskendub Tallinna-Pärnu lõigule

18:30

Päevakaja (27.10.2026 18:00:00)

15:35

Ligi eraldas siseministeeriumi kolimiseks 11 miljonit eurot

15:25

Tallinn ostab 60 uut gaasibussi

15:25

Raadiouudised (27.10.2026 15:00:00)

13:00

Portugalis on vägivaldsete protestide järel uurimise all nii meeleavaldajad kui politseinikud

12:50

Novembrist läheb telefoninumbri üleviimine kiiremaks

12:45

Teaduskeskus Ahhaa soovib laieneda

12:45

Kolmapäeval sajab Lääne- ja Põhja-Eestis kohati hoovihma

12:25

Raadiouudised (27.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo