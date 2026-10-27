Vandaalid kahjustasid Kihelkonna kalmistul rohkem kui sadat hauda

Saaremaa Kihelkonna kalmistu vahimees avastas esmaspäeval, et nädalavahetusel on kalmistul toimunud suuremat sorti vandalism. Kahjustatud on üle saja haua.

21 aastat kalmistuvahi ametit pidanud Margus Saar ütles, et sellist olukorda nägi ta kalmistul esmakordselt. Politsei on alustanud vandaalitsemise suhtes kriminaalmenetlust ja ootab infot teo toimepanijate kohta.

"Praegu politsei tegi kindlaks, et 105 hauda. Hauakive on katki läinud - maha lükatud ja siis purunenud. Kallid kalmulaternad, mis on tehtud graniidist, nende klaasid on sisse pekstud ja on lillekahjusid. Kaldun arvama, et pühapäevane päev oli see päev ja noored inimesed. Jalajälgi on selliseid," ütles Saar.

Saaremaa haldus, kes valla kalmistuid haldab, plaanib kolmapäeval vandaalitsemisest kahjustatud haudu korrastama hakata.

"Hetkel on politsei alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist. Selle eest on siis karistuseks ette nähtud rahatrahv või vangistus. Kui on tegemist alaealistega, siis karistusliik jääb täpselt samaks. Sellise mahuga vandaalitsemine leiab aset ikkagi esmakordselt," ütles Kuressaare politseijaoskonna piirkonnagrupijuht Minna Raun.

Politsei ootab võimalikku infot teo toimepanijate kohta.