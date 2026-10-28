Soome ostab Iisraeli firmalt pea 85 miljoni euroga tankitõrjesüsteemi

Hanke kogumaksumus ilma käibemaksuta on ligi 85 miljonit eurot. Süsteemi tarned koos väljaõppevahenditega ja koolitus algavad 2027. aastal, teatas kaitseministeerium pressiteates.

RGW110 on õlalt lastav tankitõrjerelv, mis on mõeldud spetsiaalselt soomukite hävitamiseks.

Kaitseminister Antti Häkkänen ütles, et hange parandab märkimisväärselt maaväe lähitankitõrjevõimet.

"See hange on osa laiemast arengust, mille käigus siirdub materjalihangete raskuskese maaväele. Maaväe materiaalne arendamine on strateegiline investeering, millega tugevdame kogu oma kaitsesüsteemi," ütles Häkkänen pressiteates.

Dynamit Nobel Defence on Iisraeli riigile kuuluva ettevõtte Rafael Advanced Defense Systems tütarettevõte. Rafael Advanced Defense Systems asutati 1948. aastal Iisraeli kaitseministeeriumi alluvuses riikliku kaitsevaldkonna teadus- ja arenduslaborina.

Rafael Advanced Defense Systems on üks Iisraeli riigi suurimaid kaitsetööstusettevõtteid. Sel aastal teatas Iisrael ettevõtte erastamise alustamisest. 2024. aastal oli ettevõtte käive veidi alla viie miljardi USA dollari.