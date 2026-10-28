X!

Soome ostab Iisraeli firmalt pea 85 miljoni euroga tankitõrjesüsteemi

Välismaa
Uus ühelasuline süsteem asendab Prantsusmaal toodetud rasket Apilasi tankitõrjerelva, mis on olnud kasutusel alates 1980. aastatest
Uus ühelasuline süsteem asendab Prantsusmaal toodetud rasket Apilasi tankitõrjerelva, mis on olnud kasutusel alates 1980. aastatest Autor/allikas: Sari Pöyhonen / Yle
Välismaa

Soome hangib Saksa relvaettevõttelt Dynamit Nobel Defence uue raske ühekordse tankitõrjesüsteemi RGW110, teatas kaitseministeerium. Ettevõtte omanik on Iisraeli firma Rafael Advanced Defense Systems.

Hanke kogumaksumus ilma käibemaksuta on ligi 85 miljonit eurot. Süsteemi tarned koos väljaõppevahenditega ja koolitus algavad 2027. aastal, teatas kaitseministeerium pressiteates.

RGW110 on õlalt lastav tankitõrjerelv, mis on mõeldud spetsiaalselt soomukite hävitamiseks.

Kaitseminister Antti Häkkänen ütles, et hange parandab märkimisväärselt maaväe lähitankitõrjevõimet.

"See hange on osa laiemast arengust, mille käigus siirdub materjalihangete raskuskese maaväele. Maaväe materiaalne arendamine on strateegiline investeering, millega tugevdame kogu oma kaitsesüsteemi," ütles Häkkänen pressiteates.

Dynamit Nobel Defence on Iisraeli riigile kuuluva ettevõtte Rafael Advanced Defense Systems tütarettevõte. Rafael Advanced Defense Systems asutati 1948. aastal Iisraeli kaitseministeeriumi alluvuses riikliku kaitsevaldkonna teadus- ja arenduslaborina.

Rafael Advanced Defense Systems on üks Iisraeli riigi suurimaid kaitsetööstusettevõtteid. Sel aastal teatas Iisrael ettevõtte erastamise alustamisest. 2024. aastal oli ettevõtte käive veidi alla viie miljardi USA dollari.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/STT

eesti raadio

AUHINNATUD SARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:41

VAATA OTSE | Kas Nõmme Kaljut võõrustav Paide suudab võiduseeriat jätkata? Uuendatud

18:41

Bituumeninappus on Eestis asfaldi hinna kõrgele tõstnud

18:40

Päevakaja (28.10.2026 18:00:00)

18:34

Uus uuring arvutab 40-aastaste naiste personaalse rinnavähiriski

18:24

NBA-d räsib vigastustelaine

18:22

Soome ostab Iisraeli firmalt pea 85 miljoni euroga tankitõrjesüsteemi

18:07

Hispaanias hukkus kiirrongide kokkupõrkes vähemalt 68 inimest Uuendatud

18:04

Keskerakond, sotsid, Parempoolsed ja EKRE valimistel reklaamifirmat ei kasuta Uuendatud

18:02

Flávio Bolsonaro saabus USA-sse

17:59

Gaasi hind tõusis Euroopas üle aastate taas 100 eurost kõrgemale Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15:27

Pakirobot põhjustas vigastatutega liiklusõnnetuse Uuendatud

27.10

Flávio Bolsonaro põgenes Brasiiliast

27.10

Stubb: Euroopa on uuesti pimeduse ajastus

18:07

Hispaanias hukkus kiirrongide kokkupõrkes vähemalt 68 inimest Uuendatud

27.10

Järvan: Eestis on asfalt otsa lõppenud Uuendatud

16:22

Ukraina õhurünnakud süütasid Venemaal metallurgiakombinaadi ja keemiatehase Uuendatud

27.10

Delfi Meedia annab Postimees Grupi pressinõukokku

11:32

Zelenski kaitses Stubbi ja Støre telefonikõnet Putinile

27.10

Vandaalid kahjustasid Kihelkonna kalmistul rohkem kui sadat hauda

12:32

Kaitseväe vormi võib vabalt osta, kuid kanda ei tohi

ilmateade

SPORT

18:41

VAATA OTSE | Kas Nõmme Kaljut võõrustav Paide suudab võiduseeriat jätkata? Uuendatud

18:24

NBA-d räsib vigastustelaine

17:55

Võrkpalli Balti liiga pakub Tallinna ja Tartu klubide vastasseisu

17:18

Malõgina jõudis teise ringi ka üksikmängus

loe: kultuur

17:59

Prodigyboys avaldas albumi "Moosekandid"

16:04

Produtsent ja heliteoreetik Kode9 annab Eesti Kunstiakadeemias loengu

15:59

Jazzkaar avaldas 2027. aasta festivali esimesed artistid

15:53

Suri metallikunstnik ja skulptor Kaie Parts

loe: eeter

12:53

Eurovisioonil osalemise on kinnitanud 36 riiki, boikoteerijatele anti lisaaega

12:29

Marju Kõivupuu: ükski püha ei söö ise teist püha välja

11:15

Urmas ja Mari Viigi kodu sai pärast laastavat tulekahju uue elu

09:40

Allik: Tammsaare mõtted on kaasaegsed, neid pole vaja kaasaegsesse interjööri panna

Raadiouudised

15:45

Rõuge volikogu lükkas vallavanema umbusaldamise tagasi

15:45

Riik lihtsustab strateegiliselt oluliste investeeringute Eestisse toomist

15:45

Saksamaa tugevdab suhteid Aasia riikidega

15:40

Partide toitmine suurendab linnusõnniku hulka Anne kanalis

15:20

Raadiouudised (28.10.2026 15:00:00)

12:55

Setumaa elanikud muretsevad kaitsekraavide pärast

12:50

Viru elektrivõrgud pole rahul 2G kadumisega

12:30

Raadiouudised (28.10.2026 12:00:00)

11:05

Reinsalu: kriminaalmenetlus ei ole Isamaad negatiivselt mõjutanud

09:25

Raadiouudised (28.10.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo