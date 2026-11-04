Tallinna lennujaam püstitas oktoobris uue reisijarekordi

Oktoobris läbis Tallinna lennujaama ligi 375 000 reisijat, mis on 7,5 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Tegemist oli lennujaama ajaloo suurima oktoobrikuu reisijate arvuga.

Senine, 2025. aastal püstitatud rekord ületati 26 000 reisija võrra. Aasta esimese kümne kuuga on lennujaam teenindanud 3,27 miljonit reisijat ehk 11 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.

Reisijate arvu kasvu panustas kõige enam Wizz Air, mis on viimase aasta jooksul Tallinnas jõudsalt laienenud.

Oktoobris pakkus lennufirma ühendusi kaheksasse sihtkohta ning teenindas 15 protsenti kõigist Tallinna lennujaama reisijatest. Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 23-protsendilise turuosaga. Kokku pakkus oktoobris Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 24 lennufirmat 55 sihtkohta.

"Tänavust suvehooaega iseloomustas varasemast laiem sihtkohtade valik. Uued lennuühendused ja lennufirmade lisandunud mahud andsid reisijatele rohkem võimalusi ning toetasid reisijate arvu kasvu. Oktoobri tulemus võtab tugeva suvehooaja hästi kokku. Talvehooajal muutuvad tavapäraselt nii lennumahud kui ka sihtkohtade valik," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Valdav osa ehk 87 protsenti reisijatest kasutas regulaarlende ning tellimuslendude osakaal oli 13 protsenti. Tellimuslendudel reisiti peamiselt Türki, Egiptusesse ja Kreekasse, vähemal määral ka Itaaliasse, Tuneesiasse, Küprosele ja Montenegrosse.

Regulaarlendude populaarseim otseliin oli oktoobris Varssavi, millele järgnesid Helsingi, Frankfurt, Stockholm ja Riia.

Lennuoperatsioonide arv suurenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes 2,2 protsenti. Kokku toimus 3955 maandumist ja õhkutõusu ehk keskmiselt 128 lennuoperatsiooni päevas.

Tartus ületati esimest korda 5000 reisija piir

Reisijate arv kasvas oktoobris ka kõigis Eesti regionaalsetes lennujaamades. Kokku teenindati neis 9523 reisijat, võrreldes 8614 reisijaga eelmise aasta oktoobris. Tartu lennujaama läbis 5044 reisijat. Esimest korda ületati Tartus 5000 reisija piir ühes kuus ning püstitati uus kuurekord. Kuressaare lennujaamas teenindati 3112, Kärdla lennujaamas 1038, Pärnu lennujaamas 137 ja Ruhnu lennuväljal 192 reisijat. Oktoobris taastusid ka hooajalised regulaarlennud Ruhnust Pärnusse ja Kuressaarde.

Talvehooajale üleminek toob tavapäraselt kaasa muudatusi lennufirmade lennuplaanides ja sihtkohtade valikus. Alanud talvehooajal on lennumaht prognoosi kohaselt keskmiselt üheksa protsenti väiksem kui eelmisel talvel. Seda mõjutavad lennufirmade liinivõrkude optimeerimine ja tõusnud kütusehind.

Regulaarlennud Tallinnast sel talvehooajal:

Amsterdam, Antalya, Barcelona, Birmingham, Brüssel, Budapest, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Gdańsk, Genf, Helsingi, Istanbul, Kopenhaagen, Kraków, Kuressaare, Kärdla, Leeds, London, Malaga, Manchester, Milano, München, Oslo, Pariis, Riia, Rooma, Salzburg, Stockholm, Tenerife, Varssavi, Veneetsia, Viin, Vilnius ja Zürich.

Tšarterlennud:

Hurghada ja Sharm el Sheikh.