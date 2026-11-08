Eesti sõjamuuseumis toimus isadepäeva pannkoogihommik

Isade sõnul on päeva kõige erilisem osa just koos veedetud aeg.

Kuigi pidulik hommikusöök teeb tuju heaks, ulatub isadepäeva tegelik tähendus meeste endi jaoks palju sügavamale, näiteks peetakse seda heaks võimaluseks leida rohkem tähelepanu oma lastele.

Sõjamuuseumi ruumid täitusid magusa aroomiga juba varahommikul. Kohale tulnud peredele pakkus see võimalust tavapärasest pühapäevarutiinist välja astuda.

Tänasel isadepäeval said kõik isad Viimsis, Eesti sõjamuuseumis, tavapärasest pühapäevahommikusest pannikoogiküpsetamisest vabastuse. Pannkooke küpsetati hoopis neile.

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