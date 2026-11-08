Eesti sõjamuuseumis toimus isadepäeva pannkoogihommik
Tänasel isadepäeval said kõik isad Viimsis, Eesti sõjamuuseumis, tavapärasest pühapäevahommikusest pannikoogiküpsetamisest vabastuse. Pannkooke küpsetati hoopis neile.
Sõjamuuseumi ruumid täitusid magusa aroomiga juba varahommikul. Kohale tulnud peredele pakkus see võimalust tavapärasest pühapäevarutiinist välja astuda.
Isad, kel lapsed juba suured, tulid lihtsalt pannkooke nautima.
Kuigi pidulik hommikusöök teeb tuju heaks, ulatub isadepäeva tegelik tähendus meeste endi jaoks palju sügavamale, näiteks peetakse seda heaks võimaluseks leida rohkem tähelepanu oma lastele.
Isade sõnul on päeva kõige erilisem osa just koos veedetud aeg.
Toimetaja: Aleksander Krjukov
Allikas: "Aktuaalne kaamera"