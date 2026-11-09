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Riigireetmises süüdi mõistetud ajakirjaniku kaasus jõuab kogu kolleegiumi ette

Eesti
Svetlana Burceva koos kaitsja Sven Sillariga kohtus.
Svetlana Burceva koos kaitsja Sven Sillariga kohtus. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikohtu kriminaalkolleegium andis riigireetmises süüdi mõistetud ajakirjaniku Svetlana Burceva asjas otsustamise edasi kolleegiumi kogu koosseisule.

Tallinna ringkonnakohus jättis eelmise aasta oktoobris muutmata Vene veebiväljaannetele kaastööd teinud Eesti kodaniku Svetlana Burceva kohtuotsuse, mille kohaselt jäi ta süüdi rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises ja riigireetmises ning teda karistati kuue aasta pikkuse vangistusega.

6. novembril pidi riigikohtu kriminaalkolleegium tegema otsuse Burceva kaitsja vandeadvokaat Sven Sillari kassatsiooni osas ringkonnakohtu aastataguse otsuse peale, kuid seda ei juhtunud.

Riigikohtust öeldi ERR-ile, et seaduste kohaldamisel tekkisid põhimõttelist laadi eriarvamused ning asja arutamine anti edasi kolleegiumi kogu koosseisule.

Uut otsuse kuupäeva ei ole riigikohus veel paika pannud.

Süüdistuse järgi rikkus 1994. aastal Eesti kodanikuks saanud Burceva rahvusvahelist sanktsiooni, töötades Vene Föderatsiooni meediafirma RIA Rossija Segodnja heaks, mille juht Dmitri Kisseljov on kantud finantssanktsioonide nimekirja. Nii tegi Burceva sanktsioonialusele isikule kättesaadavaks majandusressursse, kirjutades RIA Rossija Segodnja/Baltnews veebiväljaandele artikleid ja tehes artiklite juurde fotosid.

Samuti süüdistati Burcevat selles, et ta on loonud ja pidanud Eesti Vabariigi vastast suhet välismaalase Roman Romatševiga ja abistanud teda ning Vene Föderatsiooni organisatsiooni R-Tehnot Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Kohus võttis vastu kõik esitatud tõendid, luges need lubatavaks ning leidis, et Burceva süü on täies mahus tõendamist leidnud.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et süüdistatavale on ette heidetud kavatsetult mitme aasta vältel rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumist. Riigireetmise pani Burceva kohtu hinnangul toime tahtlikult, kuid kohus leidis, et süü jääb siiski miinimumi lähedale.

Arvestades asjaoluga, et kuriteod langesid ühele ajaperioodile ning on oma sisult mingil määral sarnased, mõistis Harju maakohus Burcevale liitkaristuseks kuus aastat vangistust.

Toimetaja: Karin Koppel

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