Otse kell 13.15: Dataseli lepingute arutelu riigikogu erikomisjonis

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna korruptsiooniohtude käsitlemist, keskendudes India ettevõtte Dataseli ja Türgi ettevõtte ARCA Defence'iga sõlmitud lepingutele ning nendega seotud otsustusprotsessidele. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud kaitseminister Martin Herem, kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Mäe, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektori asetäitja Asko Kivinuk, siseauditi juht Siiri Koplimaa ning sisekontrolli ja julgeoleku juht Ago Iloste.

Erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul on jätkuvalt vastuseta küsimused, kuidas tekkisid kontaktid nende ettevõtetega, kes suunas lepingute sõlmimist ja rahaülekannete tegemist ning miks ei teavitatud riigikogu ja avalikkust võetud riskidest.

"Kaitseministeerium lubas läbi viia sisejuurdluse ning nüüd on raport valmis saanud. Erikomisjon soovib istungil tutvuda raporti järeldustega. Samuti soovime jätkuvalt näha kogu kirjavahetust, mis puudutab Dataseli ja ARCA Defence'i ning nendega seotud vahendajaid," lausus Kovalenko-Kõlvart.

Samuti soovib erikomisjon teada, millistele järeldustele jõudsid Euroopa rahutagamisrahastu vahendite kasutamist kontrollinud ametnikud, kelle raport pidi valmima oktoobri lõpus, ning kuidas nad hindasid probleemseid lepinguid, nendega seotud riske ja Eesti hoolsuskohustuse võimalikku rikkumist.

Veel soovib komisjon välja selgitada, kes konkreetselt ja millises ulatuses on Eestile esitanud raha tagastamise nõudeid.