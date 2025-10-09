X!

Ringkonnakohus jättis Vene meediale kirjutanud ajakirjaniku süüdi riigireetmises

Eesti
Riigireetmises süüdistatav Svetlana Burceva Harju maakohtus
Riigireetmises süüdistatav Svetlana Burceva Harju maakohtus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna ringkonnakohus jättis muutmata Vene veebiväljaannetele kaastööd teinud Eesti kodaniku Svetlana Burceva kohtuotsuse. Juunis mõistis Harju maakohus Burceva süüdi rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises ja riigireetmises ning mõistis talle kuus aastat vangistust.

"Tallinna ringkonnakohus jättis neljapäeval Harju maakohtu 11. juuni otsuse muutmata ning Burceva ja tema kaitsja apellatsioonid rahuldamata," ütles Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja.

Harju maakohtu otsusega loetakse Burceva karistuse kandmise alguseks tema kinnipidamise päev, 28. veebruar 2024. Kaitsja taotluse süüteomenetlusega tekitatud kahju hüvitamiseks jättis kohus rahuldamata.

Süüdistuse järgi rikkus 1994. aastal Eesti kodanikuks saanud Svetlana Burceva rahvusvahelist sanktsiooni, töötades Vene Föderatsiooni meediafirma RIA Rossija Segodnja heaks, mille juht Dmitri Kisseljov on kantud finantssanktsioonide nimekirja. Nii tegi Burceva sanktsioonialusele isikule kättesaadavaks majandusressursse, kirjutades RIA Rossija Segodnja/Baltnews veebiväljaandele artikleid ja tehes artiklite juurde fotosid.

Samuti süüdistati Burcevat selles, et ta on loonud ja pidanud Eesti Vabariigi vastast suhet välismaalase Roman Romatševiga ja abistanud teda ning Vene Föderatsiooni organisatsiooni R-Tehnot Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Kohus võttis vastu kõik esitatud tõendid, luges need lubatavaks ning leidis, et Burceva süü on täies mahus tõendamist leidnud.

Kohus tuvastas, et Romatšev on FSB reservohvitser, kes on eraluure ettevõtte R-Techno juht. Ettevõtte ülesandeks on muu hulgas luua reserv Venemaa Föderatsioonis kujunevale infosõja ja psühholoogiliste operatsioonide vastasele süsteemile. Romatševi ülesandeks oli Sevastopoli Riikliku Ülikooli magistriprogrammis "Info- ja hübriidkonfliktid" mitte ainult külalisõppejõuna esineda, vaid ka värvata tudengite hulgast tulevasi mõjuagente.

Kohtu hinnangul oli Romatševi ja Burceva suhte loomise eesmärk hakata avaldama koostöös erinevaid kirjutisi, mis oleks suunatud Vene Föderatsiooni välis- ja julgeolekupoliitilistel eesmärkidel Vene Föderatsiooni mõjutustegevuse elluviimiseks muu hulgas ka nn lähivälismaal.

Burceva kirjutas Romatševi teadmisel raamatu "Hübriidsõda maailma pärast. "Kus toimub tema Kurski lahing"", mis sisult on propagandistlik teos, milles puuduvad sõltumatule analüüsile omased tunnused, leidis kohus. Raamatus manipuleeritakse ajalooliste faktidega, levitatakse valeteavet ja tekitatakse usaldamatust riigi võimu vastu. Peale raamatu avaldamist hakkas Roman Romatšev kohe seda reklaamima eesmärgiga raamatut maksimaalselt levitada, muu hulgas Eestis ja teistes Balti riikides.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et süüdistatavale on ette heidetud kavatsetult mitme aasta vältel rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumist.

Riigireetmise pani Burceva kohtu hinnangul toime tahtlikult, kuid kohus leidis, et süü jääb siiski miinimumi lähedale.

Arvestades asjaoluga, et kuriteod langesid ühele ajaperioodile ning on oma sisult mingil määral sarnased, mõistis Harju maakohus Burcevale liitkaristuseks kuus aastat vangistust.

Tallinna ringkonnakohtu otsus pole jõustunud.

Toimetaja: Mari Peegel

