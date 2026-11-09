Telefoniga valideerimise võimalus lükkus Tallinnas järgmisse aastasse

Kuigi kevadel loodeti, et Tallinnas saab lisaks ühiskaardile hakata ühistranspordis valideerima telefoniga, siis lükkub see võimalus järgmise aasta varakevadesse.

Kuivõrd valideerimissüsteemi arendajal Ridangol võtab uue lahenduse kasutuselevõtt veidi kauem aega, siis sel aastal Tallinna ühistranspordis telefonis asuva pangakaardiga oma sõitu valideerida siiski ei saa, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Joel Jesse.

"Telefoni wallet'is asuva pangakaardiga saab valideerida järgmise aasta esimeses kvartalis, veebruaris-märtsis, pigem märtsis," lausus Jesse.

Ridango turujuht Indrek Järma ütles mais ERR-ile, et telefoniga valideerimise võimalus tekib läbi pangakaardi isikustamise. ""Kui sul on wallet'is pangakaart, siis sa saad läbi oma telefoni või läbi nutikella oma kuupiletit valideerida või tasuta sõidu õigust valideerida," lausus ta.

Kui telefoniga valideerimise võimalus järgmisel kevadel Tallinnas kasutusele võetakse, ei tähenda see, et roheline ühiskaart ära kaoks. Jesse ütles, et kuivõrd seda kasutavad paljud eakamad ja lapsed, siis ei ole mingit plaani ühiskaardi likvideerimiseks.

"Need hirmud, mis ka kevadel olid, et plastist kaardid kaovad ära, ei vasta tõele," ütles ta.

Piletit osta saab telefoniga Tallinna ühistranspordis ka praegu, puudu on tasuta sõidu valideerimise võimalus.

Piletimüügisüsteemile kulub Tallinnal igal aastal umbes kaks miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti piletimüügilt tulu üle kolme miljoni.

Telefoniga valideerimise lahendus on Tartus juba kasutusel.