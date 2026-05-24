Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet.

Tallinlaste jaoks on ühistransport olnud tasuta juba alates 2013. aastast. Seda õigust peab igal bussi sisenemisel ka tõestama, viibutades kaarti validaatori ees. Hinnanguliselt teevad seda vähem kui pooled reisijatest.

Aastaid on räägitud, et eraldi kaart on tüütu ja see võiks asenduda näiteks telefoniga. Nüüd hakkab mõte arendaja Ridango väitel tasapisi realiseeruma.

"See võimalus tekib läbi pangakaardi isikustamise," ütles Ridango turujuht Indrek Järma. "Kui sul on wallet-is pangakaart, siis sa saad läbi oma telefoni või läbi nutikella oma kuupiletit valideerida või tasuta sõidu õigust valideerida. Kui kõik tähed joonduvad, siis selle aastanumbri sees võiks see juhtuda."

Niisugune lahendus on juba kasutusel ka Tartus. Et süsteem tööle hakkaks, tuleb maksta ühekordne isikustamistasu kolm eurot, nii nagu praegu ühiskaardi puhul. Endine Tallinna abilinnapea, nüüd opositsioonis olev sotsiaaldemokraat Vladimir Svet ei näe aga valideerimisel üldse mingit mõtet.

"Me tänaseks teame, et valideerimisandmeid ei kasutata selleks, et parandada liinivõrku. Me teame, et valideerimist ei ole vaja selleks, et tuvastada, kas inimesel on tasuta sõiduõigus. Seda saab teha ka lihtsalt siis, kui see isikustatud roheline või sinine kaart on taskus," lausus Svet.

Praegune Keskerakonna abilinnapea Joel Jesse vaidleb vastu. Kuigi vähene valideerimine ei anna linnale täit ülevaadet sõitjatest, siis just selle põhjal teeb linn muudatusi liinivõrgus. Senise süsteemi jätkumist peab Jesse loomulikuks ja vältimatuks.

"Valideerimine annab ka Tallinna mõistes seda lisainfot ühistranspordi võrguplaneerimisel, et me teame tegelikult, millised on need erinevad jätkusõidud," sõnas Jesse. "Andurid, mis on bussides, loevad bussipeatuses sisenemisi, aga kui nad kasutavad jätkureise, siis seda statistikat või seda liikumisteekonda selle põhjalt ei saa.

Linn soetab praegu uusi, eelmistest poole kallimaid validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töö lakkamisel. Kogu piletimüügisüsteemi käimashoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes kaks miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti piletimüügilt tulu üle kolme miljoni.