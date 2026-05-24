X!

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

Eesti
Tallinna liinibussi validaator.
Tallinna liinibussi validaator. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardi koju jätta. Opositsiooni hinnangul pole valideerimisel aga üldse enam mõtet.

Tallinlaste jaoks on ühistransport olnud tasuta juba alates 2013. aastast. Seda õigust peab igal bussi sisenemisel ka tõestama, viibutades kaarti validaatori ees. Hinnanguliselt teevad seda vähem kui pooled reisijatest. 

Aastaid on räägitud, et eraldi kaart on tüütu ja see võiks asenduda näiteks telefoniga. Nüüd hakkab mõte arendaja Ridango väitel tasapisi realiseeruma.

"See võimalus tekib läbi pangakaardi isikustamise," ütles Ridango turujuht Indrek Järma. "Kui sul on wallet-is pangakaart, siis sa saad läbi oma telefoni või läbi nutikella oma kuupiletit valideerida või tasuta sõidu õigust valideerida. Kui kõik tähed joonduvad, siis selle aastanumbri sees võiks see juhtuda."

Niisugune lahendus on juba kasutusel ka Tartus. Et süsteem tööle hakkaks, tuleb maksta ühekordne isikustamistasu kolm eurot, nii nagu praegu ühiskaardi puhul. Endine Tallinna abilinnapea, nüüd opositsioonis olev sotsiaaldemokraat Vladimir Svet ei näe aga valideerimisel üldse mingit mõtet. 

"Me tänaseks teame, et valideerimisandmeid ei kasutata selleks, et parandada liinivõrku. Me teame, et valideerimist ei ole vaja selleks, et tuvastada, kas inimesel on tasuta sõiduõigus. Seda saab teha ka lihtsalt siis, kui see isikustatud roheline või sinine kaart on taskus," lausus Svet.

Praegune Keskerakonna abilinnapea Joel Jesse vaidleb vastu. Kuigi vähene valideerimine ei anna linnale täit ülevaadet sõitjatest, siis just selle põhjal teeb linn muudatusi liinivõrgus. Senise süsteemi jätkumist peab Jesse loomulikuks ja vältimatuks.

"Valideerimine annab ka Tallinna mõistes seda lisainfot ühistranspordi võrguplaneerimisel, et me teame tegelikult, millised on need erinevad jätkusõidud," sõnas Jesse. "Andurid, mis on bussides, loevad bussipeatuses sisenemisi, aga kui nad kasutavad jätkureise, siis seda statistikat või seda liikumisteekonda selle põhjalt ei saa.

Linn soetab praegu uusi, eelmistest poole kallimaid validaatoreid, mis asendatakse järjest vanade töö lakkamisel. Kogu piletimüügisüsteemi käimashoidmiseks kulub linnal igal aastal umbes kaks miljonit eurot. Eelmisel aastal teeniti piletimüügilt tulu üle kolme miljoni. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

18:40

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

18:37

ERR Kiievis: Ukraina pealinnas lendasid kogu öö raketid ja droonid

18:20

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

18:20

Päevakaja (24.05.2026 18:00:00)

18:20

Trump: USA ei kiirusta Iraaniga kokkulepet sõlmima Uuendatud

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

17:50

Narva jõel on oht tahtmatult piiri rikkuda

17:26

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

14:35

Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

23.05

Lubatust suurema kiirusega sõitnud elektritõukerattalt kukkunud laps langes koomasse

23.05

Zelenski: Venemaa valmistub rünnakuks Orešnikuga

23.05

Rosin CNN-ile: Putinil ei pruugi lähiajal rahuläbirääkimistes jõuõlga olla

09:20

USA salateenistus lasi maha Valge Maja lähedal tule avanud mehe Uuendatud

23.05

Läti Drīdzise järve kukkus droon ja plahvatas

23.05

Sõja 1550. päev: Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis öösel kütuseterminal Uuendatud

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

10:52

HS: rahuläbirääkimistel Venemaaga võib keskse rolli saada Stubb

18:20

Trump: USA ei kiirusta Iraaniga kokkulepet sõlmima Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

17:26

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

16:49

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

loe: kultuur

13:20

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

11:29

Cannes'i päevik #12: "Argpüks" on Lukas Dhonti karjääri parim film

10:01

Cristian Mungiu võitis oma teise Kuldse Palmioksa filmiga "Fjord"

09:05

Heldur Harry Põlda: ooper võiks olla vähem elitaarne

loe: eeter

15:37

Nõukogudeaegseid tätoveeringuid uurinud Oskar Poll: kass oli varguse sümbol

14:10

Režissöör Elo Selirand: telesaateid tehes läheb iga päev midagi vussi

12:00

Allan Vainola: Sõpruse Puiestee uus album peegeldab rahulolu oma eluga

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

Raadiouudised

17:15

Mesilased elasid külma talve probleemideta üle

23.05

Päevakaja (23.05.2026 18:00:00)

23.05

16-aastased saavad võimaluse restoranides ja kohvikutes alkoholi serveerida

23.05

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

23.05

Mesinikud avasid mesilastepäeva oma mesilastarud

22.05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

22.05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

22.05

Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus toob kokku eri põlvkondade kunstnikud

22.05

Päevakaja (22.05.2026 18:00:00)

22.05

Kagu piiripunktide ootealadel tegutsevad firmad on keerulises majanduslikus olukorras

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo