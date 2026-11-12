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Itaalia kommunistide endisest peakorterist sai viietärnihotell

Välismaa
Hotellis asuv tuba, kus varem paiknes Itaalia kompartei peasekretäri kabinet
Hotellis asuv tuba, kus varem paiknes Itaalia kompartei peasekretäri kabinet Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ALBERTO PIZZOLI
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et parempoolse ärimehe ettevõte muutis Itaalia kommunistliku partei kunagise peakorteri luksuslikuks viietärnihotelliks. Nüüd saavad rikkad inimesed tutvuda kommunistide kunagises võimukantsis hoone punast minevikku meenutavate esemetega.

Hoone kuulub nüüd parempoolse poliitiku Antonio Angelucci ettevõttele. Angelucci on Matteo Salvini juhitava erakonna saadik parlamendis ning tema ettevõttele kuulub ka mitu parempoolset väljaannet. 

Rooma foorumi lähistel asuvas hotellis on 69 tuba ning terrass, kust avaneb avar vaade Igavesele Linnale. Hoone minevikku meenutavad mitmed detailid. Mugavate tugitoolide taga seinal on metallist sirp ja vasar ning renoveerimistööde käigus leiti hoonest suur metallist seif. 

Hotell pakub tube hinnaga kuni 3000 eurot öö eest ning seal on mitmeid hoone kommunistlikku minevikku meenutavaid esemeid, sealhulgas Pariisi Kommuuni punalipp ja Itaalia kommunistliku partei ühe rajaja Antonio Gramsci büst. 

Gramsci leidis, et lääneriikides ei saa võimu haarata pelgalt riigipöörde või kiire revolutsiooni abil. Tema hinnangul vajab valitsev klass ka inimeste nõusolekut ning püsivate poliitiliste muutuste saavutamiseks tuleb võidelda kultuuri, ideede, organisatsioonide ja ühiskondliku toetuse pärast.

Külma sõja ajal tegutses Itaalias Lääne-Euroopa suurim kommunistlik partei. 1976. aastal hääletas pea iga kolmas itaallane kommunistide poolt.

Itaalia kompartei lõpetas tegevuse 1991. aastal. Pärast Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa kommunistlike režiimide lagunemist otsustasid partei liikmed erakonna ümber kujundada ning sellest arenes aja jooksul välja vasaktsentristlik Demokraatlik Partei.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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