Elroni nõukogu vabastas juhatuse liikme keset koosolekut ametist

Riigile kuuluva rongifirma Elron nõukogu vabastas novembri alguse koosolekul ametist juhatuse liikme Märt Ehrenpreisi, kes vastutas ettevõttes tehnika ja halduse eest.

Otsus tehti vähem kui kolm kuud enne seda, kui uued Škoda rongid peaksid kaks aastat lubatust hiljem lõpuks Tartusse sõitma hakkama, kirjutab Delfi.

Äriregistri järgi lõppesid Ehrenpreisi volitused 10. novembril, kuigi tegelikult pidanuks tema ametiaeg kestma 2028. aasta aprillini. Elroni juhatusse kuulub seetõttu praegu vaid üksainus inimene, juhatuse esimees ja Elroni tegevjuht Lauri Betlem.

"Mina ei nõustunud selle struktuuriga ja visiooniga, mis sealt edasi on tulemas," ütles Ehrenpreis Delfi Ärilehele, kuid pikemalt ta juhtunut kommenteerida ei soovinud.

Ärilehe andmetel sai tüliõunaks juhatuse ümberkorraldamine, millega tehnikajuhi koht senisel kujul kaob. Ehrenpreis ei pidanud seda õigeks ajal, mil Elronis on käsil suured muudatused ja raudteesektor on tehnoloogiast üha rohkem mõjutatud.

Ettepaneku juhatuse ümberkorraldamiseks tegi nõukogule Betlem, kes põhjendas seda Ärilehele omaniku ootustega: riik tahab, et Elron teeniks rohkem piletitulu, samal ajal võtab ettevõte kasutusele uusi ronge ja projekteerib uut depood.

Elronit ei jää siiski juhtima vaid üks mees. Tegevjuhi sõnul on juhatuses edaspidi senise kahe liikme asemel kolm liiget: tegevjuhi kõrvale tulevad üks juht, kes vastutab äri ja IT eest, ning teine, kelle vastutada on liiklus ja tehnika.