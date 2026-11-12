Ilmateenistus andis mandri-Eestile lörtsi- ja libedahoiatuse
Ilmateenistus hoiatab, et eeloleval ööl sajab üle Eesti vihma, mandril ka lörtsi ja lund ning see muuda teed libedaks.
Keskkonnagentuur teatas neljapäeva keskpäeval, et hilisõhtul jõuab edela poolt Eestisse sajuala, mis levib järgneval ööl üle maa kirdesse.
Mitmel pool sajab vihma, mandril tuleb ka lörtsi ja lund. Tee- ja õhutemperatuurid langevad mandri sisealadel 0°C ümbrusse.
"Maha võib sadada 0,5-3 cm paksune märja lume kiht ning sellest tingituna on libeduseoht," hoiatab ilmateenistus.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi