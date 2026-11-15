X!

Air Balticu ligi 618 000 reisija broneeringuandmed sattusid löögi alla

Välismaa
Air Balticu lennuk.
Air Balticu lennuk. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Läti rahvusliku lennufirma Air Baltic välise IT-teenusepakkuja süsteemides tuvastati volitamata juurdepääs reisijate broneeringuandmetele, mis puudutas ligikaudu 618 000 broneeringut, teatas airBaltic pühapäeval uudisteagentuurile LETA.

Air Balticu enda IT-süsteeme see ei mõjutanud, teatas lennufirma.

Praeguse info järgi puudutas intsident ligikaudu 618 000 reisija broneeringut. Tegemist on reisijate broneeringutega, kes registreerisid end Air Balticu lendudele internetis tänavu 18. juulist kuni 12. novembrini. Teenusepakkuja süsteemidest ligi pääsetud andmed sisaldavad reisijate ees- ja perekonnanimesid, broneeringunumbreid ning lennuinfot.

Makseinfo, reisidokumentide andmed ja muud tundlikud andmed selles intsidendis ohtu ei sattunud. Seni puuduvad viited, et andmeid oleks väärkasutatud, märgib Air Baltic.

Alates intsidendi avastamisest on Air Baltic teinud koostööd teenusepakkujaga, et intsidenti piirata ja mõjutatud reisijate riske maandada. Intsidendi asjaolude uurimine on pooleli.

Mõjutatud broneeringutest on ligikaudu 11 800 seotud lendudega, mis pole veel toimunud. See arv võib uurimise edenedes muutuda.

Ettevaatusabinõuna, et kaitsta aktiivseid broneeringuid volitamata juurdepääsu ja muudatuste eest, on airBaltic mõjutatud broneeringute puhul peatanud broneeringu haldamise funktsiooni ja internetipõhise lennule registreerimise.

Mõjutatud reisijad saavad oma lendudele registreeruda tasuta lennujaamas. Reisijate jaoks, kes ei registreerinud end internetis ajavahemikus 18. juulist kuni 12. novembrini 2026, toimivad broneeringu haldamine ja veebipõhine registreerimine tavapäraselt.

Lennud toimuvad plaanipäraselt ja kõik reisijad saavad reisida vastavalt plaanile, teatas Air Baltic.

Kuigi seni puuduvad märgid, et lekkinud andmeid oleks kasutatud pettuse eesmärgil, võidakse ohustatud teavet potentsiaalselt kasutada petusõnumites, mis näivad olevat saadetud airBalticu või teiste reisiteenuste pakkujate poolt, või katsetes broneeringutele juurde pääseda ja neid muuta. Mõni päev pärast reisi lülitatakse veebipõhine juurdepääs broneeringule välja ja broneeringu teave pole enam kättesaadav.

Aktiivsete broneeringute puhul jääb juurdepääs aga lubatuks. Seetõttu kutsub Air Baltic reisijaid üles olema ettevaatlikud, kui nad saavad ootamatuid e-kirju, tekstisõnumeid või kõnesid oma lennubroneeringute kohta, sealhulgas sõnumeid, mis pakuvad lennu eest hüvitist või tagasimakset.

Nii Air Baltic kui ka teenusepakkuja on teavitanud asjaomaseid reguleerivaid asutusi, sealhulgas Cert.lv-d. Koostöös teenusepakkuja ja vastavate ametiasutustega jätkab lennufirma intsidendi mõju hindamist. Reisijate andmete turvalisus on lennufirma jaoks prioriteet, kinnitab lennufirma.

Reisijad, kellel on andmelekke kohta küsimusi, saavad ühendust võtta Air Balticu andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil gdpr@airbaltic.com.

Toimetaja: MArko Tooming

Allikas: BNS

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:16

"AK. Nädal": mida tähendab Ida-Virumaale enam kui 300 töökoha kadumine?

21:10

Palloson: Venemaa sihib umbes kümmet Eesti kaitsetööstusettevõtet

21:01

Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega

20:36

Air Balticu ligi 618 000 reisija broneeringuandmed sattusid löögi alla

20:30

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest Uuendatud

20:23

Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

20:16

Kolonelleitnant Suur: Ust-Luga rünnaku edu alus oli muljetavaldav juhtimissüsteem

19:49

Tartu Ülikool oli võõrsil üle Pärnust

19:45

Viipekeelsed uudised

19:17

Zverev alustas aastalõputurniiri veenva esitusega

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15:51

Laupäeva öösel rünnati Vene luureteenistuse tellimusel kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet Uuendatud

17:35

Michal palus ette valmistada Eesti-Vene piiri sulgemiseks vajalikud sammud Uuendatud

14.11

Haiglate 12-tunnised vahetused panevad õed ja hooldajad uut tööd otsima

08:29

SpaceX-il õnnestus esmakordselt kosmoselaev kinni püüda

20:30

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest Uuendatud

14.11

Sõja 1725. päev: Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

14.11

Veiko-Vello Palm: Eesti peaks mõtlema naiste kohustusliku ajateenistuse peale

12:33

Reformierakond tahab vähendada lastega kodus olnud vanemate tulumaksu

06:12

Isamaa tahab väiksemat palgatõusu riigikogu järgmisele koosseisule

14.11

Ungari võimud leidsid Orbáni valitsuse ministri altkäemaksujuurdluse käigus ligi 20 miljonit dollarit sularaha

ilmateade

SPORT

21:01

Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega

20:23

Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

19:49

Tartu Ülikool oli võõrsil üle Pärnust

19:17

Zverev alustas aastalõputurniiri veenva esitusega

loe: kultuur

15:06

Galerii: Kondase keskuses avati akvarellistide ühenduse aastanäitus

14:59

Varajase muusika festivalil Tallinn feat. Reval toimub tänavu kaheksa kontserti

12:48

Kristiina Nurk: tänavakunst eeldab nii vabadust kui ka vastutust

11:33

Mart Niineste: maakonnalinnade rokiklubid – kellele ja milleks?

loe: eeter

16:54

Ike Volkov Kukerpillide tänutuurist: sellist tuuri me enam rohkem ei tee

16:30

Toitumisnõustaja Liis Orav: pikaelisuse kontekstis on kõrge valgusisaldus kõige olulisem

11:39

Vaimse tervise ekspert Erik Rüütel: pettuste vältimiseks tuleb endas kasvatada kriitilist mõtlemist

11:33

ETV2 teemaõhtu on pühendatud 90. sünnipäeva tähistavale Ants Üleojale

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (15.11.2026 18:00:00)

14.11

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

14.11

Türil võistlesid noored puhkpillimängijad

14.11

Pärnus algas Rail Balticu silla ehituse ettevalmistus

13.11

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

13.11

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

13.11

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

13.11

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

13.11

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

13.11

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo