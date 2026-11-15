Air Balticu ligi 618 000 reisija broneeringuandmed sattusid löögi alla

Air Balticu enda IT-süsteeme see ei mõjutanud, teatas lennufirma.

Praeguse info järgi puudutas intsident ligikaudu 618 000 reisija broneeringut. Tegemist on reisijate broneeringutega, kes registreerisid end Air Balticu lendudele internetis tänavu 18. juulist kuni 12. novembrini. Teenusepakkuja süsteemidest ligi pääsetud andmed sisaldavad reisijate ees- ja perekonnanimesid, broneeringunumbreid ning lennuinfot.

Makseinfo, reisidokumentide andmed ja muud tundlikud andmed selles intsidendis ohtu ei sattunud. Seni puuduvad viited, et andmeid oleks väärkasutatud, märgib Air Baltic.

Alates intsidendi avastamisest on Air Baltic teinud koostööd teenusepakkujaga, et intsidenti piirata ja mõjutatud reisijate riske maandada. Intsidendi asjaolude uurimine on pooleli.

Mõjutatud broneeringutest on ligikaudu 11 800 seotud lendudega, mis pole veel toimunud. See arv võib uurimise edenedes muutuda.

Ettevaatusabinõuna, et kaitsta aktiivseid broneeringuid volitamata juurdepääsu ja muudatuste eest, on airBaltic mõjutatud broneeringute puhul peatanud broneeringu haldamise funktsiooni ja internetipõhise lennule registreerimise.

Mõjutatud reisijad saavad oma lendudele registreeruda tasuta lennujaamas. Reisijate jaoks, kes ei registreerinud end internetis ajavahemikus 18. juulist kuni 12. novembrini 2026, toimivad broneeringu haldamine ja veebipõhine registreerimine tavapäraselt.

Lennud toimuvad plaanipäraselt ja kõik reisijad saavad reisida vastavalt plaanile, teatas Air Baltic.

Kuigi seni puuduvad märgid, et lekkinud andmeid oleks kasutatud pettuse eesmärgil, võidakse ohustatud teavet potentsiaalselt kasutada petusõnumites, mis näivad olevat saadetud airBalticu või teiste reisiteenuste pakkujate poolt, või katsetes broneeringutele juurde pääseda ja neid muuta. Mõni päev pärast reisi lülitatakse veebipõhine juurdepääs broneeringule välja ja broneeringu teave pole enam kättesaadav.

Aktiivsete broneeringute puhul jääb juurdepääs aga lubatuks. Seetõttu kutsub Air Baltic reisijaid üles olema ettevaatlikud, kui nad saavad ootamatuid e-kirju, tekstisõnumeid või kõnesid oma lennubroneeringute kohta, sealhulgas sõnumeid, mis pakuvad lennu eest hüvitist või tagasimakset.

Nii Air Baltic kui ka teenusepakkuja on teavitanud asjaomaseid reguleerivaid asutusi, sealhulgas Cert.lv-d. Koostöös teenusepakkuja ja vastavate ametiasutustega jätkab lennufirma intsidendi mõju hindamist. Reisijate andmete turvalisus on lennufirma jaoks prioriteet, kinnitab lennufirma.

Reisijad, kellel on andmelekke kohta küsimusi, saavad ühendust võtta Air Balticu andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil gdpr@airbaltic.com.