Valitsus kinnitas neljapäeval välisministri ettepanekul Eesti kandidaadiks Euroopa Kohtu kohtuniku ametikohale Lauri Madise, kes oli seni Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik. Lauri Madise on president Ülle Madise abikaasa.

Kandidaadi leidmiseks kuulutas välisministeerium välja avaliku konkursi ja minister moodustas sobivaima kandidaadi valimiseks hindamiskomisjoni, kuhu kuulusid välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Kerli Veski, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, Riigikohtu esimees Villu Kõve ning riigisekretär Keit Kasemets.

Komisjon hindas kandidaate nende kvalifikatsiooni, keeleoskuse, senise töökogemuse ja saavutuste, Euroopa Kohtu kohtuniku rolli käsitleva nägemuse, motivatsiooni ning sõltumatuse alusel. Hindamisel võeti arvesse ka kandidaatide tööd Euroopa Liidu õiguse tundmise edendamisel ja järelkasvu kujundamisel Eestis.

Lauri Madise on alates 2013. aastast Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik. Enne seda töötas ta pikalt Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna. Lauri Madise on töötanud ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni sekretariaadis ja justiitsministeeriumis.

Pärast valitsuse otsust kuulab kandidaadi ära riigikogu põhiseaduskomisjon. Seejärel esitatakse kandidatuur Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadile. Kandidaadi peab ära kuulama ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel moodustatud komitee, kes annab hinnangu tema sobivusele kohtuniku ametikohale.

Euroopa Kohtu kohtuniku ametiaeg kestab kuus aastat. Praeguse Eesti kohtuniku Küllike Jürimäe ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 2027. aastal.

Euroopa Liidu Üldkohus ja Euroopa Kohus on mõlemad Euroopa Liidu Kohtu institutsiooni osad, kuid nende ülesanded ja pädevus on erinevad. Üldkohus lahendab peamiselt EL-i institutsioonide otsuste peale esitatud kaebusi, Euroopa Kohus aga tagab eelkõige EL-i õiguse ühetaolise tõlgendamise ja kohaldamise kogu liidus. Üldistatuna on Üldkohus on madalama astme kohus ja Euroopa Kohus kõrgema astme kohus.

Üldkohtus on igast liikmesriigist kaks kohtunikku (54 liiget), Euroopa Kohtus aga üks esindaja igast riigist.