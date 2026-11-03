EL-i kõrge jurist: kui Gemini kasutab meediasisu, võib see rikkuda autorikaitset

See, et Google'i tehisintellektirobot Gemini kasutab ajakirjandusväljaannete sisu, võib teatud juhtudel rikkuda autoriõiguse reegleid, ütles Euroopa Liidu kõrgeima kohtu kohtujurist ütles teisipäeval. Tema seisukoht ei ole siiski samaväärne kohtu otsusega.

"Kui suurel keelemudelil põhinev vestlusrobot hangib ajakirjandusväljaande veebilehelt artikli, kasutab seda vastuse koostamiseks ning esitab vastuse kasutajale, võidakse teatud asjaoludel rikkuda ajakirjandusväljaande õigusi," ütles Euroopa Kohtu kohtujurist Maciej Szpunar.

Ta lisas, et autoriõiguse reeglid ei kaitse ajakirjandusväljaannetes kajastatud paljaid fakte, vaid üksnes konkreetset väljendusvormi.

Teisalt märkis ta, et autoriõigusega kaitstud materjali kasutamine suurte keelemudelite treenimiseks on teksti- ja andmekaeve erandi alusel vabalt lubatud.

Szpunar esitas oma seisukoha kohtuasjas, mille algatas Google'i vastu Ungari veebiväljaannete haldaja Like Company.

Euroopa Kohtu kohtujurist (inglise keeles Advocate General) on Euroopa Liidu Kohtu liige, kelle ülesanne on esitada kohtuasjades sõltumatu ja erapooletu õiguslik arvamus. Ta analüüsib kohtuasja asjaolusid ja EL-i õigust ning teeb kohtule ettepaneku, kuidas tema hinnangul tuleks vaidlus lahendada. Euroopa Kohtu kohtunikud järgivad tavaliselt oma otsustes kohtujuristi arvamust.