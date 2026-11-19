Tehnomiljardär Elon Musk ütles kolmapäeval, et ei pea end MAGA-liikumise osaks, ning avaldas kahetsust, et on kulutanud suuri summasid USA vabariiklastest poliitikute kampaaniate toetamiseks.

Alates 2024. aastast on Musk olnud tihedalt seotud USA president Donald Trumpi liikumisega "Make America Great Again". Ta annetas 250 miljonit dollarit oma raha, et aidata Trumpil valimised võita.

Tänavustel vahevalimistel toetas Musk ligi 500 miljoni dollari eest vabariiklaste kandidaate.

Sel kolmapäeval ütles ta aga, et tunneb end sadade miljonite dollarite kulutamise pärast "üsna rumalalt".

Ajalehe The New York Times korraldatud DealBooki konverentsil antud intervjuus väitis Musk, et ta "ei ole MAGA", ning kirjeldas oma poliitilisi vaateid kui "üsna mõõdukaid".

Musk tunnistas, et tema rahakulutus "ebaõnnestus" ning ta tunneb end sellise summa kulutamise pärast "üsna rumalalt". Tegemist on suurima summaga, mille keegi on ühe valimistsükli jooksul valimiste mõjutamiseks kulutanud, ise kandideerimata.

"See näitab kindlasti, et Ameerika valimised ei sõltu ainult rahast," ütles ta. "Kui saaksin aega tagasi kerida, oleksin kulutanud vähem raha."

Ühe oma suurima rahasüsti tegi ta Texases, kus tema varandusest kanti üle 150 miljoni dollari vabariiklaste senatikandidaati Ken Paxtonit toetanud ühendusele.

Need panused ei tasunud end valdavalt ära. Demokraadid võitsid suure enamuse nii esindajatekojas kui ka senatis ning Paxton kaotas demokraatide kandidaadile James Talaricole, kes kasutas Muski toetust oma vabariiklasest vastasele ära valijate poolehoiu võitmiseks.

Demokraadid võitsid ka Texase kubernerivalimised, mis on märkimisväärne pööre osariigis, kuhu Musk on koondanud suure osa SpaceX-i ja Tesla tegevusest.

Musk ütles intervjueerijale Andrew Ross Sorkinile, et tema eesmärk vahevalimistel oli aidata vabariiklastel säilitada enamus senatis, et kumbki partei ei saaks 2029. aastal enda kontrolli alla nii presidendiametit kui ka mõlemat kongressi koda – eesmärk, mis tema sõnul ebaõnnestus.

"Ilmselgelt said vabariiklased neil valimistel rängalt lüüa ja ma tunnen end üsna rumalalt, et kulutasin nii palju raha ega näinud erilist tulemust. Või oleks ilma selleta läinud veel palju halvemini," ütles Musk

"Kui saaksin aega tagasi kerida, oleksin ilmselt kulutanud vähem raha," lisas ta.

Hiljem märkis Musk, et tema eesmärk oli säilitada teatud "võimude tasakaal". Ta nimetas end "ideoloogiliselt üsna mõõdukaks" ja kinnitas, et tal puuduvad "äärmuslikud poliitilised vaated".

Sorkin märkis, et Musk on teinud vastuolulisi avaldusi sisserände ja "MAGA-teemade" kohta.

"Ma ei ole MAGA," ütles Musk. "Ma ei ole kindel, mida MAGA tähendab, aga kui see tähendab omamoodi pimedat kuuletumist vabariiklaste partei poliitikale, siis seda mul kindlasti ei ole. Arvan, et mõlemas parteis on nii positiivset kui ka negatiivset."

See on selge toonimuutus. 2024. aastal ühel Trumpi kampaaniaüritusel ütles Musk: "Ma ei ole lihtsalt MAGA, ma olen tume, gooti MAGA."

Pärast Trumpi ametisse naasmist 2025. aastal juhtis Musk 180 päeva Trumpi administratsioonis niinimetatud valitsuse tõhususe osakonda (DOGE), enne kui astus pärast avalikku tüli presidendiga tagasi.

DOGE-i juhtimise ajal osales Musk sageli koos presidendiga ovaalkabineti ja valitsuse istungitel, kandes mütse kirjadega "Make America Great Again" või "Trumpil oli kõiges õigus".

Musk ja Trump läksid eelmisel aastal lühikeseks ajaks tülli. Nüüdseks näib aga, et nende suhe on taas lähedane.

Musk sõitis sel nädalal ka Hiinasse, et osaleda Trumpi sealsel visiidil.

Muski liit Trumpiga on pälvinud demokraatide terava tähelepanu. Nad on lubanud Trumpi administratsiooni põhjalikult uurida, kui järgmisel aastal esindajatekoja ja senati üle võtavad. Eeldatavasti on Musk nende järelevalveuurimiste üks peamisi sihtmärke.

Kolmapäevases intervjuus ütles Musk, et ta ei muretse selle pärast, kas Texase valitud demokraadist kuberner Gina Hinojosa võiks tema ettevõtetele probleeme tekitada.

"Arvan, et uus kuberner tuleb tegelikult üsna mõõdukas," ütles Musk. "Ma ei usu, et ta on mingi äärmusvasakpoolne kuberner."

Arizona demokraadist senaator Ruben Gallego andis mõista, et Muski kannapööre MAGA küsimuses teda ei kõiguta.

"Sa saad kohtukutse ikkagi," teatas Gallego sotsiaalmeedias.

Lisaks süüdistas Musk intervjuus Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit valetamises seoses piirangutega tema ettevõtte satelliitsidesüsteemi Starshield kasutamisel.

Zelenski väidete kohta, et Starshieldi tööd on aeglustatud, vastas Musk: "See on vale... Ma ei taha teid šokeerida, aga Zelenski ei räägi alati tõtt."

Musk tegi avalduse pärast seda, kui Zelenski ütles kolmapäeval, et Starshieldi kiirusepiirangud kehtivad endiselt ning see takistab Ukrainal tõrjuda Venemaa raketi- ja droonirünnakuid.