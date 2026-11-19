Riigikaitsemajas saavad uued tööpinnad kaitsevägi, kaitseressursside amet ja riigi kaitseinvesteeringute keskus, samuti kaitseväe akadeemia õppevara jaoskond. Kokkukolimisega loodetakse parandada asutuste omavahelist suhtlust ning saavutada halduskulude kokkuhoid.

Endine riigi kaitseinvesteeringute keskuse lõuna portfellijuht Peeter Karja rääkis, et suurim eesmärk on kõik asutused ühe katuse alla tuua. "Esiteks, me kaotame ära vahe, mis on olnud kommunikatsioonis ja infoliikumises," sõnas ta. Teine suur saavutus, mis loodetakse saada, on kulude kokkuhoid. "Täna me oleme olnud vanadel pindadel mööda linna laiali," nentis Karja. Kõik asutused tuuakse ühe katuse alla ja vana kinnisvara realiseeritakse.

Kaitseväe akadeemia õppevara jaoskonna ülem kapten Tarvi Torn ütles, et nüüd tekib võimalus luua endale laoruum. "Praeguses hoones oli palju käsitööd laomajanduse mõttes," lisas ta.